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Chevrolet Corvette установил рекорд скорости среди электромобилей

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Николай Андреев

Американская фирма Genovation Cars провела испыта­ния полностью электри­ческого купе Genovation GXE, построен­ного на базе Chevrolet Corvette Grand Sport. На поса­дочной полосе для шаттлов в косми­ческом центре Кеннеди (штат Флорида) автомо­биль разогнался до 211,8 миль в час (340,86 км/ч), что является лучшим резуль­татом среди серийных электро­мобилей. К слову, предыдущий рекорд принад­лежал той же модели: осенью GXE развил 210,2 миль в час (338,28 км/ч).

The all-electric GXE supercar set a new top speed of 211.8mph (340.85 km/h), breaking its own world speed record again. We've already got plans to further refine the design to break more world records in 2020.

  • Под капотом Genovation GXE установлены два электро­мотора, суммарно разви­вающие 811 л.с. (974 Н·м). Вся мощность идёт на задние колёса через восьми­ступен­чатый «автомат» от стан­дартного Корвета. Также модель предлага­ется с семи­ступен­чатой «механикой». На разгон до 60 миль в час (96,5 км/ч) у купе с автомати­ческой транс­миссией уходит менее трёх секунд.

  • Пять блоков аккумуляторных ячеек общей ёмкостью 61,6 кВт·ч распре­делены по всему кузову. Таким образом достига­ется почти идеальная развесовка по осям. Запас хода на одной зарядке превышает 280 километров.

  • Всего планируется построить 75 экзем­пляров Genovation GXE. Стоимость купе составляет внуши­тельные 750 000 долларов (46,8 миллиона рублей). Изна­чально заявля­лось, что первые клиенты получат свои электро­мобили в конце 2019 года, но теперь начало серийного производ­ства отложено на следущий год.

Кто круче?

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