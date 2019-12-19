Chevrolet Corvette установил рекорд скорости среди электромобилей

Под капотом Genovation GXE установлены два электро­мотора, суммарно разви­вающие 811 л.с. (974 Н·м). Вся мощность идёт на задние колёса через восьми­ступен­чатый «автомат» от стан­дартного Корвета. Также модель предлага­ется с семи­ступен­чатой «механикой». На разгон до 60 миль в час (96,5 км/ч) у купе с автомати­ческой транс­миссией уходит менее трёх секунд.

Пять блоков аккумуляторных ячеек общей ёмкостью 61,6 кВт·ч распре­делены по всему кузову. Таким образом достига­ется почти идеальная развесовка по осям. Запас хода на одной зарядке превышает 280 километров.