Chevrolet Corvette установил рекорд скорости среди электромобилей
Николай Андреев
Американская фирма Genovation Cars провела испытания полностью электрического купе Genovation GXE, построенного на базе Chevrolet Corvette Grand Sport. На посадочной полосе для шаттлов в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) автомобиль разогнался до 211,8 миль в час
Под капотом Genovation GXE установлены два электромотора, суммарно развивающие 811 л.с. (974 Н·м). Вся мощность идёт на задние колёса через восьмиступенчатый «автомат» от стандартного Корвета. Также модель предлагается с семиступенчатой «механикой». На разгон до 60 миль в час
(96,5 км/ч)у купе с автоматической трансмиссией уходит менее трёх секунд.
Пять блоков аккумуляторных ячеек общей ёмкостью 61,6 кВт·ч распределены по всему кузову. Таким образом достигается почти идеальная развесовка по осям. Запас хода на одной зарядке превышает 280 километров.
Всего планируется построить 75 экземпляров Genovation GXE. Стоимость купе составляет внушительные 750 000 долларов (46,8 миллиона рублей). Изначально заявлялось, что первые клиенты получат свои электромобили в конце 2019 года, но теперь начало серийного производства отложено на следущий год.