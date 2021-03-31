Марка Genesis показала купе X Concept — возможно, так будут выглядеть все её электромобили

Кресло водителя отделено от прочего салона массивной «парящей» консолью, в которую имплантиро­вана не только сенсорная панель, но и необычный сферический селектор передач — его назвали Crystal Sphere. Когда электрокар выключен, селектор пере­ворачи­вается вокруг своей оси, превращаясь в своего рода украшение. Наконец, чтобы допол­нительно подчеркнуть главенство роли водителя, его кресло и консоль отделали коричне­выми материалами, тогда как пассажирское сиденье оформлено в синих оттенках.

Для отделки салона использовались материалы, полученные в ходе вторичной переработки — в частности, ткань, которую изготовили из обрезков кожи, оставшихся после производства серийных Genesis.

Концепт X стал пятым по счёту несерийным прототипом бренда Genesis. И, как и в прочих случаях, возмож­ность его серийного произ­водства напрямую не озвучивается.