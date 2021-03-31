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Марка Genesis показала купе X Concept — возможно, так будут выглядеть все её электромобили

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Дмитрий Елизаров

Премиальная марка Genesis представила концепту­альное купе под названием X Concept — оно названо «квинтэс­сенцией экологичной роскоши». Дизайн концепта отличается максималь­ной кон­центрацией фирменных решений в духе Athletic Elegance — возможно, именно так будут выглядеть последующие электро­мобили марки. Но никаких технических характеристик разработчики не озвучили.

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  • Genesis X позиционируется как мощный и быстрый гран-турер, но создан концепт в первую очередь для того, чтобы продемон­стрировать новые дизайнер­ские наработки — как во внешности, так и в интерьере. Плавный силуэт с длинным «капотом», рельефными выштам­повками и мускули­стыми задними крыльями призван подчеркнуть «экологичную» динамику, а применённые повсеместно сдвоенные линии (в том числе и свето­диодные) служат отсылкой к серийным моделям бренда.

  • Намёком на экологичность стал даже цвет концепта. Специально разработанный для Genesis X оттенок получил название Lencois Blue в честь лагун в одном из природных парков Бразилии, который служит местом притяжения экотуристов.

  • Интерьер, в свою очередь, должен подчеркнуть ориентацию электрокупе на водителя. Дисплеи, служащие для демонстрации нужных данных и управле­ния допол­нитель­ными функциями, расположены вокруг водитель­ского кресла.

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  • Кресло водителя отделено от прочего салона массивной «парящей» консолью, в которую имплантиро­вана не только сенсорная панель, но и необычный сферический селектор передач — его назвали Crystal Sphere. Когда электрокар выключен, селектор пере­ворачи­вается вокруг своей оси, превращаясь в своего рода украшение. Наконец, чтобы допол­нительно подчеркнуть главенство роли водителя, его кресло и консоль отделали коричне­выми материалами, тогда как пассажирское сиденье оформлено в синих оттенках.

  • Для отделки салона использовались материалы, полученные в ходе вторичной переработки — в частности, ткань, которую изготовили из обрезков кожи, оставшихся после производства серийных Genesis.

  • Концепт X стал пятым по счёту несерийным прототипом бренда Genesis. И, как и в прочих случаях, возмож­ность его серийного произ­водства напрямую не озвучивается.

  • При этом первым конвейерным электро­мобилем марки должен стать не спорткар, а кроссовер, дорожные тесты которого уже стартовали. Ожидается, что он выйдет на рынок под обозначе­нием GV60 и окажется одним из самых доступных вседорожников марки Genesis. Построят его при этом на той же платформе, на которой уже базируются Ioniq 5 и Kia EV6.

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