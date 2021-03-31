Марка Genesis показала купе X Concept — возможно, так будут выглядеть все её электромобили
Дмитрий Елизаров
Премиальная марка Genesis представила концептуальное купе под названием X Concept — оно названо «квинтэссенцией экологичной роскоши». Дизайн концепта отличается максимальной концентрацией фирменных решений в духе Athletic Elegance — возможно, именно так будут выглядеть последующие электромобили марки. Но никаких технических характеристик разработчики не озвучили.
Genesis X позиционируется как мощный и быстрый гран-турер, но создан концепт в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать новые дизайнерские наработки — как во внешности, так и в интерьере. Плавный силуэт с длинным «капотом», рельефными выштамповками и мускулистыми задними крыльями призван подчеркнуть «экологичную» динамику, а применённые повсеместно сдвоенные линии (в том числе и светодиодные) служат отсылкой к серийным моделям бренда.
Намёком на экологичность стал даже цвет концепта. Специально разработанный для Genesis X оттенок получил название Lencois Blue в честь лагун в одном из природных парков Бразилии, который служит местом притяжения экотуристов.
Интерьер, в свою очередь, должен подчеркнуть ориентацию электрокупе на водителя. Дисплеи, служащие для демонстрации нужных данных и управления дополнительными функциями, расположены вокруг водительского кресла.
Кресло водителя отделено от прочего салона массивной «парящей» консолью, в которую имплантирована не только сенсорная панель, но и необычный сферический селектор передач — его назвали Crystal Sphere. Когда электрокар выключен, селектор переворачивается вокруг своей оси, превращаясь в своего рода украшение. Наконец, чтобы дополнительно подчеркнуть главенство роли водителя, его кресло и консоль отделали коричневыми материалами, тогда как пассажирское сиденье оформлено в синих оттенках.
Для отделки салона использовались материалы, полученные в ходе вторичной переработки — в частности, ткань, которую изготовили из обрезков кожи, оставшихся после производства серийных Genesis.
Концепт X стал пятым по счёту несерийным прототипом бренда Genesis. И, как и в прочих случаях, возможность его серийного производства напрямую не озвучивается.
При этом первым конвейерным электромобилем марки должен стать не спорткар, а кроссовер, дорожные тесты которого уже стартовали. Ожидается, что он выйдет на рынок под обозначением GV60 и окажется одним из самых доступных вседорожников марки Genesis. Построят его при этом на той же платформе, на которой уже базируются Ioniq 5 и Kia EV6.