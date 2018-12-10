Genesis засветил на видео дизайн серийного кроссовера GV80

Компания Hyundai опубликовала ролик, посвященный системам помощи водителю, но самое интересное здесь не электронные помощники, а автомобиль, на котором они установлены – это кроссовер, напоминающий концепт Genesis GV80 Fuel Cell, представленный в прошлом году. Не исключено, что 3D-модель намекает на серийную версию модели.

Компьютерная модель отличается более высоким капотом, задним бампером, формой бокового остекления и увеличенными корпусами наружных зеркал, однако решётка радиатора и оптика остались без изменений.

В салоне 3D-модели расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы, который объединён с приборной панелью под общим козырьком, как в новом кроссовере Hyundai Palisade. Шоу-кар запомнился совсем другим интерьером с широким 22-дюймовым монитором.

По слухам, кроссовер получит бензиновые и дизельные двигатели от седанов Genesis, а также гибридные версии с дополнительным электромотором. При этом концепт был оснащён водородной силовой установкой.