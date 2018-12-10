​​Постройку самого быстрого в мире сверхзвукового автомобиля пришлось свернуть

Genesis засветил на видео дизайн серийного кроссовера GV80

Новости
3D-модель Genesis GV80
3D-модель Genesis GV80
1/4
3D-модель Genesis GV80

Компания Hyundai опубликовала ролик, посвященный системам помощи водителю, но самое интересное здесь не электронные помощники, а автомобиль, на котором они установлены – это кроссовер, напоминающий концепт Genesis GV80 Fuel Cell, представленный в прошлом году. Не исключено, что 3D-модель намекает на серийную версию модели.

В чём отличия от концепта?

  • Компьютерная модель отличается более высоким капотом, задним бампером, формой бокового остекления и увеличенными корпусами наружных зеркал, однако решётка радиатора и оптика остались без изменений.

  • В салоне 3D-модели расположен большой сенсорный экран мультимедийной системы, который объединён с приборной панелью под общим козырьком, как в новом кроссовере Hyundai Palisade. Шоу-кар запомнился совсем другим интерьером с широким 22-дюймовым монитором.

  • По слухам, кроссовер получит бензиновые и дизельные двигатели от седанов Genesis, а также гибридные версии с дополнительным электромотором. При этом концепт был оснащён водородной силовой установкой.

  • Премьера серийного Genesis GV80 состоится в следующем году, а в продаже модель появится в 2020 году.

Концепт Genesis GV80 Fuel Cell
Концепт Genesis GV80 Fuel Cell
1/4
Концепт Genesis GV80 Fuel Cell

Как вам дизайн Genesis GV80?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение