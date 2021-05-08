Универсал Genesis G70: первые официальные фото

Насколько можно судить по фотографиям, на которых будущая новинка изображена покрытой камуфляжной плёнкой, она получит кузов с полого ниспадающей крышей — среднее между классиче­ским универсалом и так называемым шутинг-брейком. Можно разглядеть масштабный спойлер на крышке багажника и изменённую заднюю оптику, часть которой интегриро­вана в пятую дверь.