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Универсал Genesis G70: первые официальные фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Genesis опубликовала в инстаграм первые официальные изображения некоей новинки с кузовом универсал. Судя по всему, старто­вала подготовка к скорой премьере пятидверной версии младшего седана Genesis G70, испытания которой начались ещё около года назад. Дата дебюта пока не называется.

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  • Насколько можно судить по фотографиям, на которых будущая новинка изображена покрытой камуфляжной плёнкой, она получит кузов с полого ниспадающей крышей — среднее между классиче­ским универсалом и так называемым шутинг-брейком. Можно разглядеть масштабный спойлер на крышке багажника и изменённую заднюю оптику, часть которой интегриро­вана в пятую дверь.

  • Очертания линии остекления при этом у будущего универсала идентичны окнам седана G70, хотя и отличаются отделкой. Схожи и размеры заднего свеса.

  • Издание Motor1 предполагает, что и архи­тектурой интерьера, и моторной гаммой будущий универсал окажется сопо­ставим с четырёх­дверной моделью. На домашнем рынке G70 оснаща­ется двумя бензино­выми моторами объёмом 2,0 и 3,3 литра, а также 2,2-литровым дизелем.

  • В других странах для младшего седана Genesis предлагают и альтер­нативные моторы — например, атмосферный бензиновый двигатель на 2,5 литра. В России четырёх­дверка оснащается двумя версиями двух­литровой «четвёрки», развива­ющими 197 и 247 л.с. в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом». Цена — от 2 520 000 рублей.

  • В ходе недавнего рестайлинга Genesis G70 получил доработанную внешность, более техно­логичный салон с новой медиа­системой и экраном на 10,25 дюйма, а также пере­калибро­ванную ездовую электронику.

Премиальный универсал — как вам идея?

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