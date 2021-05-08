Универсал Genesis G70: первые официальные фото
Дмитрий Елизаров
Компания Genesis опубликовала в инстаграм первые официальные изображения некоей новинки с кузовом универсал. Судя по всему, стартовала подготовка к скорой премьере пятидверной версии младшего седана Genesis G70, испытания которой начались ещё около года назад. Дата дебюта пока не называется.
Насколько можно судить по фотографиям, на которых будущая новинка изображена покрытой камуфляжной плёнкой, она получит кузов с полого ниспадающей крышей — среднее между классическим универсалом и так называемым шутинг-брейком. Можно разглядеть масштабный спойлер на крышке багажника и изменённую заднюю оптику, часть которой интегрирована в пятую дверь.
Очертания линии остекления при этом у будущего универсала идентичны окнам седана G70, хотя и отличаются отделкой. Схожи и размеры заднего свеса.
Издание Motor1 предполагает, что и архитектурой интерьера, и моторной гаммой будущий универсал окажется сопоставим с четырёхдверной моделью. На домашнем рынке G70 оснащается двумя бензиновыми моторами объёмом 2,0 и 3,3 литра, а также 2,2-литровым дизелем.
В других странах для младшего седана Genesis предлагают и альтернативные моторы — например, атмосферный бензиновый двигатель на 2,5 литра. В России четырёхдверка оснащается двумя версиями двухлитровой «четвёрки», развивающими 197 и 247 л.с. в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Цена — от
2 520 000рублей.
В ходе недавнего рестайлинга Genesis G70 получил доработанную внешность, более технологичный салон с новой медиасистемой и экраном на 10,25 дюйма, а также перекалиброванную ездовую электронику.