Марка Genesis рассекретила роскошный универсал G70 Shooting Brake

При габаритах 4685х1850х1400 миллиметров и колёсной базе 2835 милли­метров универсал своими размерами идентичен с седаном G70. Таким образом, основное измене­ние в конструкции модели — это новая линия крыши, широкие задние стойки и пятая дверь. Силуэтом новинка больше напоминает шутинг-брейк, чем традици­онный универсал. Однако, судя по всему, инженерам Genesis удалось серьёзно увеличить объём багажного отделения (его размер пока не афиширу­ется). Кроме того, G70 получит спинку заднего дивана, складыва­ющу­юся в пропорции 40:20:40.

Дополнительными нюансами экстерьера стали массивный задний спойлер и новые задние фонари: они увели­чены в размерах по сравнению с оптикой седана, а части фонарей размещены на двери багажника. Насколько можно судить по фото, архи­тектура интерьера в ходе транс­формации также не изменилась.

На официальных изображениях запечатлён G70 Shooting Brake с шильдиком 2.0T AWD, на седане такой мотор развивает до 255 л.с. и работает с восьми­ступен­чатым «автоматом». Предположительно, в будущем универсал получит и другие двигатели, которые пред­лагаются для четырёх­дверки, включая 3,3-литровый V6 и дизель объёмом 2,2 литра.