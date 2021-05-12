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Марка Genesis рассекретила роскошный универсал G70 Shooting Brake

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Дмитрий Елизаров

Корейский премиальный бренд Genesis опубликовал изображения серийного универсала G70 Shooting Brake, который на европейском рынке будет конкури­ровать с BMW 3 серии, Audi A4 и Mercedes-Benz C-класса в аналогичных кузовах. Технические харак­теристики пока держатся в тайне, но Motor1 уточняет, что универсал стал на 40% вмести­тель­нее седана.

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  • При габаритах 4685х1850х1400 миллиметров и колёсной базе 2835 милли­метров универсал своими размерами идентичен с седаном G70. Таким образом, основное измене­ние в конструкции модели — это новая линия крыши, широкие задние стойки и пятая дверь. Силуэтом новинка больше напоминает шутинг-брейк, чем традици­онный универсал. Однако, судя по всему, инженерам Genesis удалось серьёзно увеличить объём багажного отделения (его размер пока не афиширу­ется). Кроме того, G70 получит спинку заднего дивана, складыва­ющу­юся в пропорции 40:20:40.

  • Дополнительными нюансами экстерьера стали массивный задний спойлер и новые задние фонари: они увели­чены в размерах по сравнению с оптикой седана, а части фонарей размещены на двери багажника. Насколько можно судить по фото, архи­тектура интерьера в ходе транс­формации также не изменилась.

  • На официальных изображениях запечатлён G70 Shooting Brake с шильдиком 2.0T AWD, на седане такой мотор развивает до 255 л.с. и работает с восьми­ступен­чатым «автоматом». Предположительно, в будущем универсал получит и другие двигатели, которые пред­лагаются для четырёх­дверки, включая 3,3-литровый V6 и дизель объёмом 2,2 литра.

  • На европейский рынок марка Genesis выйдет в ближайшее время — продажи седана G80 и кроссовера GV80 стартуют здесь уже летом. При этом компания планирует отказаться от традици­онных дилерских центров, скон­цен­триро­вавшись на онлайн-продажах, а в будущем представить европейцам как минимум три полностью электрифи­цированных модели.

Ну как вам пятидверный Genesis?

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