Марка Genesis рассекретила роскошный универсал G70 Shooting Brake
Дмитрий Елизаров
Корейский премиальный бренд Genesis опубликовал изображения серийного универсала G70 Shooting Brake, который на европейском рынке будет конкурировать с BMW 3 серии, Audi A4 и Mercedes-Benz
При габаритах 4685х1850х1400 миллиметров и колёсной базе 2835 миллиметров универсал своими размерами идентичен с седаном G70. Таким образом, основное изменение в конструкции модели — это новая линия крыши, широкие задние стойки и пятая дверь. Силуэтом новинка больше напоминает шутинг-брейк, чем традиционный универсал. Однако, судя по всему, инженерам Genesis удалось серьёзно увеличить объём багажного отделения (его размер пока не афишируется). Кроме того, G70 получит спинку заднего дивана, складывающуюся в пропорции 40:20:40.
Дополнительными нюансами экстерьера стали массивный задний спойлер и новые задние фонари: они увеличены в размерах по сравнению с оптикой седана, а части фонарей размещены на двери багажника. Насколько можно судить по фото, архитектура интерьера в ходе трансформации также не изменилась.
На официальных изображениях запечатлён G70 Shooting Brake с шильдиком 2.0T AWD, на седане такой мотор развивает до 255 л.с. и работает с восьмиступенчатым «автоматом». Предположительно, в будущем универсал получит и другие двигатели, которые предлагаются для четырёхдверки, включая 3,3-литровый V6 и дизель объёмом 2,2 литра.
На европейский рынок марка Genesis выйдет в ближайшее время — продажи седана G80 и кроссовера GV80 стартуют здесь уже летом. При этом компания планирует отказаться от традиционных дилерских центров, сконцентрировавшись на онлайн-продажах, а в будущем представить европейцам как минимум три полностью электрифицированных модели.