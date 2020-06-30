Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили

В настоящее время уже готово разработанное в России приложение для устройств на платформе Android. Для смартфонов с операци­онной системой iOS оно появится в самое ближайшее время. Открывать и закрывать автомобиль пользо­ватель будет через приложение.

По программе Genesis Mobility можно на год арендовать средне­размерный седан G70 в исполнении Sport и Supreme (обе в автосалонах стоят чуть больше трёх миллионов рублей). Другие модели Genesis станут доступны позднее.

Genesis G70 в комплектации Sport при подписке на год будет стоить 68 900 рублей в месяц, Supreme — 71 900 рублей в месяц. В цену включены расходы на полисы ОСАГО и каско, плановое техническое обслужи­вание и сезонная замена шин.

В версии Sport автомобиль оснащён спортивными сиденьями с активной боковой поддержкой и спортивными тормозами Brembo. В комп­лектации Supreme список опций автомобиля дополнен камерой кругового обзора, отделкой салона кожей Nappa, потолка — алькантарой, а также панорамной крышей.

Отличительной особенностью Genesis Mobility от других подобных сервисов станет «Консьерж-сервис», с помощью которого можно заказать проведение ТО. Участие пользо­вателя при этом не потребуется, все работы выполнит сотрудник сервис-центра Genesis в назначенный день.