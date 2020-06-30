Genesis запустил в России сервис подписки на автомобили
Руслан Буслов
В России прошла онлайн-презентация нового сервиса подписки на автомобили Genesis Mobility. Пока в программе участвует одна модель, а срок подписки — 12 месяцев.
В настоящее время уже готово разработанное в России приложение для устройств на платформе Android. Для смартфонов с операционной системой iOS оно появится в самое ближайшее время. Открывать и закрывать автомобиль пользователь будет через приложение.
По программе Genesis Mobility можно на год арендовать среднеразмерный седан G70 в исполнении Sport и Supreme (обе в автосалонах стоят чуть больше трёх миллионов рублей). Другие модели Genesis станут доступны позднее.
Genesis G70 в комплектации Sport при подписке на год будет стоить 68 900 рублей в месяц, Supreme — 71 900 рублей в месяц. В цену включены расходы на полисы ОСАГО и каско, плановое техническое обслуживание и сезонная замена шин.
В версии Sport автомобиль оснащён спортивными сиденьями с активной боковой поддержкой и спортивными тормозами Brembo. В комплектации Supreme список опций автомобиля дополнен камерой кругового обзора, отделкой салона кожей Nappa, потолка — алькантарой, а также панорамной крышей.
Отличительной особенностью Genesis Mobility от других подобных сервисов станет «Консьерж-сервис», с помощью которого можно заказать проведение ТО. Участие пользователя при этом не потребуется, все работы выполнит сотрудник сервис-центра Genesis в назначенный день.
География перемещения по стране на арендованном автомобиле не ограничена — ограничен только пробег (2500 километров в месяц). При этом неиспользованные километры не сгорают, а перепробег оплачивается по ставке 10 рублей за километр. Возможен выезд за рубеж, но в уведомительном порядке.