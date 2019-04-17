Genesis придумал «роскошный автомобиль для города»
Николай Андреев
Премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, представил на мотор-шоу в Нью-Йорке компактный концептуальный хэтчбек с электрической силовой установкой. Прототип называется Mint. Он позиционируется как «роскошный автомобиль для города».
Главная фишка шоу-кара – две откидывающиеся в стороны створки, расположенные за передними дверями. Их установили вместо привычной крышки багажника. По словам создателей концепта, так удобнее класть или доставать вещи, не сходя с тротуара.
Длина автомобиля составляет примерно четыре метра. В нём установлен диван из натуральной кожи с откидным подлокотником посередине, а не пара отдельных кресел. При этом Mint считается двухместным. Например, потому, что у прототипа всего два ремня безопасности.
Вместо традиционной «приборки» — встроенный в прямоугольный руль экран. По бокам от него находятся шесть круглых сенсорных экранов.
Данных о силовой установке Mint автопроизводитель не предоставил. В Genesis лишь отметили, что на одной зарядке электромобиль сможет проехать 322 километра. О серийных перспективах хэтчбека также не сообщили.