Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5

Genesis придумал «роскошный автомобиль для города»

Новости

Николай Андреев

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, представил на мотор-шоу в Нью-Йорке компактный концептуальный хэтчбек с электрической силовой установкой. Прототип называется Mint. Он позиционируется как «роскошный автомобиль для города».

1/7

  • Главная фишка шоу-кара – две откидывающиеся в стороны створки, расположенные за передними дверями. Их установили вместо привычной крышки багажника. По словам создателей концепта, так удобнее класть или доставать вещи, не сходя с тротуара.

  • Длина автомобиля составляет примерно четыре метра. В нём установлен диван из натуральной кожи с откидным подлокотником посередине, а не пара отдельных кресел. При этом Mint считается двухместным. Например, потому, что у прототипа всего два ремня безопасности. 

  • Вместо традиционной «приборки» — встроенный в прямоугольный руль экран. По бокам от него находятся шесть круглых сенсорных экранов.

  • Данных о силовой установке Mint автопроизводитель не предоставил. В Genesis лишь отметили, что на одной зарядке электромобиль сможет проехать 322 километра. О серийных перспективах хэтчбека также не сообщили.

Нужен ли Genesis серийный городской хэтчбек?

Genesis на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение