Названа дата премьеры первого электрического кросс-купе от Genesis

Люксовый бренд корпорации Hyundai, компания Genesis, в июне рассекретит свой самый компактный кроссовер под названием GV60. Как пишет The Korean Car Blog, он будет чисто электрическим. Кросс-купе построено на той же платформе, что и представленные недавно Ioniq 5 и Kia EV6.
Genesis GV60 будет отличаться более мощными двигателями и батареями по сравнению с Ioniq 5. А вот сможет ли он превзойти Kia EV6, который в топовой версии GT выдаёт 585 л.с., неизвестно. Carscoops предполагает, что заднеприводных модификаций с одним электромотором у GV60 не будет — только полноприводники.
Дизайн GV60 выдержат в стилистике остальных моделей корейского бренда — с двухэтажными фарами и фонарями. А вот силуэтом модель будет похожа на кросс-купе, которых у Genesis пока не было. На приборной панели окажутся два дисплея внушительной диагонали. Иных подробностей пока нет.
Ранее компания Kia опубликовала видеоролик, в котором её последняя новинка — электрокроссовер EV6 в «заряженной» версии GT — соревнуется в дрэге с пятью суперкарами. Против него выставили Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT и McLaren 570S. И «кореец» с заявленным разгоном до сотни за 3,5 секунды проиграл только МакЛарену.