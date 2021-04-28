Названа дата премьеры первого электрического кросс-купе от Genesis

Люксовый бренд корпорации Hyundai, компания Genesis, в июне рассекретит свой самый компактный кроссовер под названием GV60. Как пишет The Korean Car Blog, он будет чисто электрическим. Кросс-купе построено на той же платформе, что и представ­ленные недавно Ioniq 5 и Kia EV6.