Редчайший электросуперкар Mercedes-Benz, о котором мало кто помнит, выставлен на продажу

Названа дата премьеры первого электрического кросс-купе от Genesis

Новости

Кирилл Малышев

Люксовый бренд корпорации Hyundai, компания Genesis, в июне рассекретит свой самый компактный кроссовер под названием GV60. Как пишет The Korean Car Blog, он будет чисто электрическим. Кросс-купе построено на той же платформе, что и представ­ленные недавно Ioniq 5 и Kia EV6.

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  • Genesis GV60 будет отличаться более мощными двигате­лями и батареями по сравнению с Ioniq 5. А вот сможет ли он превзойти Kia EV6, который в топовой версии GT выдаёт 585 л.с., неизвестно. Carscoops предполагает, что задне­приводных моди­фикаций с одним электро­мотором у GV60 не будет — только полноприводники.
  • Дизайн GV60 выдержат в стилистике остальных моделей корей­ского бренда — с двух­этажными фарами и фонарями. А вот силуэтом модель будет похожа на кросс-купе, которых у Genesis пока не было. На приборной панели окажутся два дисплея внушительной диагонали. Иных подроб­ностей пока нет.
  • Ранее компания Kia опубликовала видео­ролик, в котором её последняя новинка — электро­кроссовер EV6 в «заряженной» версии GT — сорев­нуется в дрэге с пятью суперкарами. Против него выставили Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT и McLaren 570S. И «кореец» с заявленным разгоном до сотни за 3,5 секунды проиграл только МакЛарену.

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