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Полиция Дубая получила первый корейский кроссовер

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Genesis передала один экземпляр премиального вседорожника GV80 полицейскому управлению Дубая. Кроссовер будет использо­ваться для повсе­дневных задач по поддер­жанию порядка в эмирате наряду с прочими авто­мобилями из полицейского гаража: местное командо­вание известно своей любовью к самым дорогим суперкарам.

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  • Директор транспортного департамента полицейского управления Дубая Мохаммед Аль-Разуки заявил, что его ведомство всегда стремилось использовать наиболее эффективные и новые авто­мобили. Обеспече­нием безопас­ности местные полицейские занимаются, к примеру, на Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77 и Porsche 918 Spyder. Кроме того, в будущем гараж управления пополнит Tesla Cybertruck.

  • Ранее утверждалось, что именитые суперкары местная полиция использует не для погонь за преступ­никами, а скорее ради имиджа: на премиальных авто­мобилях инспекторы Дубая патрулируют улицы. Какую роль отведут кроссоверу Genesis GV80, не уточняется.

  • Осенью 2019 года двумя суперкарами пополнился и автопарк местной «Скорой помощи»: ради обеспечения экстренного реагиро­вания медикам передали Chevrolet Corvette Grand Sport и Nissan GT-R. Кроме того, для максимально быстрой перевозки медицин­ских препаратов японское купе используется и португальской полицией.

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