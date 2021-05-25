Полиция Дубая получила первый корейский кроссовер
Дмитрий Елизаров
Компания Genesis передала один экземпляр премиального вседорожника GV80 полицейскому управлению Дубая. Кроссовер будет использоваться для повседневных задач по поддержанию порядка в эмирате наряду с прочими автомобилями из полицейского гаража: местное командование известно своей любовью к самым дорогим суперкарам.
Директор транспортного департамента полицейского управления Дубая Мохаммед Аль-Разуки заявил, что его ведомство всегда стремилось использовать наиболее эффективные и новые автомобили. Обеспечением безопасности местные полицейские занимаются, к примеру, на Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin
One-77и Porsche 918 Spyder. Кроме того, в будущем гараж управления пополнит Tesla Cybertruck.
Ранее утверждалось, что именитые суперкары местная полиция использует не для погонь за преступниками, а скорее ради имиджа: на премиальных автомобилях инспекторы Дубая патрулируют улицы. Какую роль отведут кроссоверу Genesis GV80, не уточняется.
Осенью 2019 года двумя суперкарами пополнился и автопарк местной «Скорой помощи»: ради обеспечения экстренного реагирования медикам передали Chevrolet Corvette Grand Sport и Nissan
GT-R.Кроме того, для максимально быстрой перевозки медицинских препаратов японское купе используется и португальской полицией.