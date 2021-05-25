Полиция Дубая получила первый корейский кроссовер

Директор транспортного департамента полицейского управления Дубая Мохаммед Аль-Разуки заявил, что его ведомство всегда стремилось использовать наиболее эффективные и новые авто­мобили. Обеспече­нием безопас­ности местные полицейские занимаются, к примеру, на Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin One-77 и Porsche 918 Spyder. Кроме того, в будущем гараж управления пополнит Tesla Cybertruck.

Ранее утверждалось, что именитые суперкары местная полиция использует не для погонь за преступ­никами, а скорее ради имиджа: на премиальных авто­мобилях инспекторы Дубая патрулируют улицы. Какую роль отведут кроссоверу Genesis GV80, не уточняется.