Внешность и салон кроссовера Genesis раскрыли до премьеры

Внешность Genesis GV80 выполнена в стиле флагман­ского седана G90. У них похожие пяти­угольные решётки ради­атора и выхлопные патрубки. Также кроссовер получил двух­этажную оптику и капот с U-образной выштамповкой. На выбор для модели предложат колёса диаметром 19, 20 или 22 дюйма.

Интерьер GV80 встречает двух­спицевым рулём, цифровой прибор­ной панелью, вытянутым монитором мульти­медийки диагональю 14,5 дюйма и массивным центральным тоннелем с селектором-шайбой для управ­­ления коробкой передач. В оснащении появятся проекци­онный дисплей, панорамная крыша, шторки с электро­приводом на задних окнах и многое другое. В зависи­мости от версии модель предложат в вариантах на пять или семь посадочных мест.