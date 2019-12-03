Этот Mercedes-AMG S 65 за год подешевел на 8,6 миллиона рублей

Внешность и салон кроссовера Genesis раскрыли до премьеры

Новости

Николай Андреев

В Южной Корее началось серийное производство модели Genesis GV80, и один из сотруд­ников предприятия сфото­графи­ровал первый кроссовер преми­ального бренда Hyundai. Снимки и некоторую инфор­мацию опубликовал портал Autospy.

1/3

  • Внешность Genesis GV80 выполнена в стиле флагман­ского седана G90. У них похожие пяти­угольные решётки ради­атора и выхлопные патрубки. Также кроссовер получил двух­этажную оптику и капот с U-образной выштамповкой. На выбор для модели предложат колёса диаметром 19, 20 или 22 дюйма.

  • Интерьер GV80 встречает двух­спицевым рулём, цифровой прибор­ной панелью, вытянутым монитором мульти­медийки диагональю 14,5 дюйма и массивным центральным тоннелем с селектором-шайбой для управ­­ления коробкой передач. В оснащении появятся проекци­онный дисплей, панорамная крыша, шторки с электро­приводом на задних окнах и многое другое. В зависи­мости от версии модель предложат в вариантах на пять или семь посадочных мест.

  • Ранее стало известно, что Genesis GV80 получит трёх­литровый рядный шести­­цилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. (588 Н·м) и два бензиновых турбомотора — 2,5-литровую «четвёрку» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н·м). Двигатели будут устанав­ливаться продольно и сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — задний или опциональный полный.

Ожидается, что премьера первого кроссовера Genesis состоится до конца 2019 года. В продажу GV80 поступит в следующем году.

Как вам дизайн Genesis GV80?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение