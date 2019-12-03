Внешность и салон кроссовера Genesis раскрыли до премьеры
Николай Андреев
В Южной Корее началось серийное производство модели Genesis GV80, и один из сотрудников предприятия сфотографировал первый кроссовер премиального бренда Hyundai. Снимки и некоторую информацию опубликовал портал Autospy.
Внешность Genesis GV80 выполнена в стиле флагманского седана G90. У них похожие пятиугольные решётки радиатора и выхлопные патрубки. Также кроссовер получил двухэтажную оптику и капот с
U-образнойвыштамповкой. На выбор для модели предложат колёса диаметром 19, 20 или 22 дюйма.
Интерьер GV80 встречает двухспицевым рулём, цифровой приборной панелью, вытянутым монитором мультимедийки диагональю 14,5 дюйма и массивным центральным тоннелем с селектором-шайбой для управления коробкой передач. В оснащении появятся проекционный дисплей, панорамная крыша, шторки с электроприводом на задних окнах и многое другое. В зависимости от версии модель предложат в вариантах на пять или семь посадочных мест.
Ранее стало известно, что Genesis GV80 получит трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбодизель мощностью 278 л.с. (588 Н·м) и два бензиновых турбомотора — 2,5-литровую «четвёрку» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н·м). Двигатели будут устанавливаться продольно и сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — задний или опциональный полный.
Ожидается, что премьера первого кроссовера Genesis состоится до конца 2019 года. В продажу GV80 поступит в следующем году.