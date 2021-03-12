Модель потребления. Первый тест Genesis GV80 и G80

От Москвы до Иркутска почти шесть часов лёта, а тесные кресла узко­фюзеляж­ного «Боинга» — не лучшее место для отдыха. Но вот кому-то повезло: «У нас овербукинг, и мы пере­саживаем вас в бизнес-класс». На лице счаст­ливчика, который не привык к подобным удобствам, — скромная, но искренняя радость. Примерно с такой же аккуратно-востор­женной мимикой о своих машинах говорят корейцы из россий­ского офиса Hyundai, которые летят рядом с нами в «экономе», но искренне гордятся продуктом, который становится всё более премиальным.

Что общего между двумя машинами разного формата, которые марка Genesis решила представить в рамках одного двух­дневного теста? Если не учитывать тип кузова, то окажется, что почти всё — от конструкции, стилистики и оснащения до идеологии и позици­ониро­вания. Genesis G80 и GV80 — это текущий взгляд Hyundai на настоящий бизнес-класс в двух разных форматах. Потому что теперь корейцы учли, что «бизнес» уже давно не только седан. Но в остальном всё так, как и должно быть: неформатный дизайн, солидная платформа с классической компоновкой и обязатель­ный для России полный привод. Без него вылазка на лёд замёрзшего Байкала была бы пустой затеей…