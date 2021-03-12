Модель потребления. Первый тест Genesis GV80 и G80
Иван Ананьев
От Москвы до Иркутска почти шесть часов лёта, а тесные кресла узкофюзеляжного «Боинга» — не лучшее место для отдыха. Но вот кому-то повезло: «У нас овербукинг, и мы пересаживаем вас в бизнес-класс». На лице счастливчика, который не привык к подобным удобствам, — скромная, но искренняя радость. Примерно с такой же аккуратно-восторженной мимикой о своих машинах говорят корейцы из российского офиса Hyundai, которые летят рядом с нами в «экономе», но искренне гордятся продуктом, который становится всё более премиальным.
Что общего между двумя машинами разного формата, которые марка Genesis решила представить в рамках одного двухдневного теста? Если не учитывать тип кузова, то окажется, что почти всё — от конструкции, стилистики и оснащения до идеологии и позиционирования. Genesis G80 и GV80 — это текущий взгляд Hyundai на настоящий бизнес-класс в двух разных форматах. Потому что теперь корейцы учли, что «бизнес» уже давно не только седан. Но в остальном всё так, как и должно быть: неформатный дизайн, солидная платформа с классической компоновкой и обязательный для России полный привод. Без него вылазка на лёд замёрзшего Байкала была бы пустой затеей…
Автомобили на заглавном фото стоят вразлёт не только потому, что так красивее. Ставить их рядом не рекомендовали сотрудники МЧС — чтобы уменьшить давление на лёд. Формально толщина покрытия от 60 см до метра позволяет поставить рядом хоть два грузовика, но изрезанный трещинами и подверженный заметным подвижкам лёд коварен, поэтому спасатели хотят исключить даже малейший риск. Тем более, что днём раньше в регионе прошло
И как же здорово на этом ледяном массиве смотрятся силуэты двух машин! В обводах кузовов не осталось ничего от былой азиатской раскосости, а огромный пятиугольник фальшрадиаторной решётки и выстроенная по периметру кузова двухэтажная оптика — отражение нового техностиля марки. Формы кузова у кроссовера своеобразны, и выглядит он настолько необычно, что просит сравнения с Bentley Bentayga — не самым привлекательным, но самобытным и очень дорогим внешне автомобилем. Таким же воспринимается и седан, которому можно ещё и вручить награду за смелость: в мир классических четырёхдверок корейцы заходят с кузовом, больше напоминающим лифтбек типа Audi A7.
Кстати, необычный кузов седана — самый просторный в классе: 4995 миллиметров в длину, а колёсная база превышает три метра. Кроссовер таких рекордов не ставит (он лишь на пару сантиметров длиннее BMW X5), но выглядит тоже большим. И ровно таким же кажется изнутри.
Существуют даже семиместные версии, но мы пока обходимся двухрядным вариантом с багажником объёмом 727 литров — достаточно большим, чтобы не ограничивать себя в количестве чемоданов. И если отсек для поклажи, обитый мягким цветным ворсом, выглядит просто очень ухоженным и опрятным, то пассажирский салон чуть ли не звенит роскошью. Речь даже не о мягкости кожи, натуральности дерева и подборе цветовых сочетаний. А о том, как всё это выглядит.
Новые интерьеры Genesis — это очень самобытный, без заимствований, дизайн. Который круто нарисован и очень качественно исполнен.
И если двухспицевый руль — это просто необычная фишка, к тому же требующая некоторого привыкания, то всё остальное вызывает только визуальный и тактильный восторг. Мягкий и богатый на вид интерьер совсем не напоминает о старом комоде, как в некоторых японских машинах, но и разящего наповал техно, как в автомобилях Audi, здесь тоже нет.
Да, экраны огромные, «климат», по большей части, сенсорный, а рычага коробки передач нет вовсе — его заменила логичная и понятная «шайба». И всё же ни у водителя, ни у пассажиров не возникает ощущения попытки продать им дешёвые сенсоры вместо удобных кнопок и рукояток. А висящая в воздухе консоль между передними креслами кроссовера добавляет ещё и чувство основательности — как доказательство того, что вы находитесь в большом и надёжном автомобиле.
Пожалуй, именно форма этой консоли принципиально отличает салон седана от кроссовера — у G80 она ниже, а обводы передней панели, форма климатической установки и дефлекторов — строже. Ну и руль выглядит совсем уж затейливо. В остальном — всё почти так же, с поправкой на более низкую посадку в кресле. Если с закрытыми глазами пересаживаться из машины в машину, разницу можно вообще не заметить!
Даже кресла одинаковые: умеренно мягкие, глубокие, с массажем и большим количеством регулировок. А в движении — ещё и активные: с помощью надувных подушек они меняют силу боковой поддержки и глубину посадки, причём алгоритм их работы подстраивается под выбранный режим движения.
Сзади одинаково хорошо и в кроссовере, и в седане — и там, и там части дивана регулируются электроприводами, места — с избытком, а в топовых комплектациях у пассажиров седана появятся ещё и собственные сенсорные медиакомплексы!
Идея пересечь Байкал по льду кажется немного безумной — ведь под колёсами наших машин будет бассейн глубиной больше километра, но технически она вполне осуществима. От посёлка Листвянка у истока Ангары до станции Танхой на противоположном берегу озера по прямой всего 40 километров, и больше ста лет назад люди умудрялись переправлять здесь по льду железнодорожные вагоны на конной тяге. Но официально никакой ледовой переправы тут нет, поэтому машины на лёд без предварительного согласования никто не пустит. А рядом с нами дежурит экипаж МЧС на огромном болотоходе. Он будет сопровождать на льду колонну кроссоверов, а седаны поедут в Танхой по асфальту — в объезд это 280 километров пути, который займёт почти пять часов…
Если вы представляете себе зимний Байкал по красивым фотографиям из Инстаграма, то придётся вас немного расстроить: на большей части поверхности лёд вовсе не гладкий, и кататься по нему на коньках невозможно! А выглядит он точно так же, как незамёрзшая гладь воды, но с поправкой на абсолютную твёрдость.
На кроссовере с низкопрофильными 22-дюймовыми колёсами ехать по такому ребристому льду не слишком комфортно — бесконечная тряска и тремор выматывают водителя и пассажиров. Видеокамеры адаптивной подвески, которые заранее готовят амортизаторы к рельефу покрытия, на льду слепнут, а пневмоэлементов в шасси Genesis пока нет. Но ведь на асфальте по пути к озеру кроссовер оставил совсем иное впечатление!
Genesis GV80, быть может, не покорял мерседесовской плавностью хода, но в обычных условиях это точно один из самых комфортных премиум-кроссоверов среднего класса.
Мелкие неровности, которыми изобилуют дороги региона, он скрадывает почти полностью, не пасует на «стиральной доске» и ощутимо вздрагивает лишь на действительно неприятных выбоинах. Да и в целом поведение на дороге хочется назвать благородным — спокойные реакции на руль, умеренные и предсказуемые крены в поворотах, устойчивость в быстрых виражах.
Но больше всего покоряет тишина. Мало того, что кроссовер по кругу оснащён многослойными стёклами и толстыми дверными уплотнителями, так ещё и продвинутая аудиосистема Lexicon двух старших комплектаций с помощью полудюжины микрофонов и датчиков анализирует все внешние шумы и гасит их, выдавая звуки в противофазе. Поэтому в салоне слышен только приглушённый фон от обгоняемых грузовиков да аккуратный гул двигателя. Причём последний, видимо, был оставлен сознательно.
Базовым для GV80 считается новый четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра, который для российского рынка дефорсировали с 310 до налоговых 249 сил. Мало? Отнюдь! Кроссовер легко набирает «сотню» за 7,5 секунд, но делает это плавно и предсказуемо, благодаря хорошо настроенному
Для настоящих гурманов в прайс-листах есть ещё и новенький V6 объёмом 3,5 литра с отдачей 379 лошадиных сил, но на Байкал таких машин не привезли. Да и ладно — пошлифовать нешипованными колёсами лёд можно с любым мотором, а в борьбе со снежными наносами, которые ветер хаотично разбрасывает по льду озера, избыточная мощность не поможет. Здесь куда полезнее был блокируемый задний дифференциал, который ставится на кроссоверы начиная с третьей комплектации Premium. И там, где машина пытается закопаться в снегу, он действительно помогает, заставляя вращаться оба задних колеса.
Впрочем, в глубоком снегу даже умный дифференциал не панацея. Клиренс у GV80 составляет немалые 205 мм, но снежные наносы часто оказывались ещё выше. Эксперименты с режимами электронной системы Multi-Terrain Control показали, что в снегу лучше работает грязевой, не жалеющий тягу и позволяющий колёсам пробуксовывать, но включать его лучше заранее. А вот аккуратный «снежный» пригодится лишь для начала движения на абсолютно голом льду.
Если попробовать брать сугробы ходом, то можно столкнуться с другой неприятностью — скрытыми под снегом ледяными надолбами с острыми краями, о которые машина резко бьётся лентами низкопрофильных шин. В лучшем случае машину неприятно подбросит, в худшем — удары разорвут покрышку или оставят на ней заметные грыжи. В общем, путешествие по льду даже на большом и комфортном кроссовере — своеобразное удовольствие. Особенно когда на Байкале вдруг резко меняется погода, ограничивая видимость, а гладкая поверхность льда превращается в сплошное снежное поле…
Зато из Танхоя мы возвращались в Иркутск уже по асфальту — и на седанах. С той же самой невероятной тишиной в салоне. После неровностей льда даже щербатый асфальт автодороги
Топовый мотор V6 3.5 удалось попробовать как раз на седане, и вот ещё один неожиданный факт: могучий двигатель мощностью 379 сил кажется для G80... избыточным!
Да, у него огромный запас тяги и умение превращать обгоны в мгновенные, причём на любой скорости. Но в большинстве ситуаций вся эта мощность не нужна, а в гражданских режимах младший 2.5 везёт седан почти так же легко и уверенно. Турбочетвёрка работает тихо, хорошо ладит с
К тому же мотор V6 тяжелее почти на 100 кг, и это чувствуется в поворотах — базовый седан легче и быстрее реагирует на действия водителя. Но агрессивную езду Genesis G80 не поощряет. Ни настройками шасси, ни поведением электроники, которая то и дело пытается к месту и не к месту затянуть ремни безопасности, слишком чутко реагируя на совершенно обыденные дорожные ситуации.
Но что же выбрать: седан или кроссовер? Всё зависит от вашего вкуса и задач. Дилеры говорят, что по количеству запросов GV80 опережает седан G80 уже как минимум втрое. Даже несмотря на то, что он заметно дороже.
Базовый GV80 с турбомотором 2.5 стоит
Примерно такой же расклад с седаном. За начальный Genesis G80 2.5 просят 3,7 миллиона — против 4,5 миллиона за BMW 530i той же мощности. Мотор 3.5 корейцы отдадут минимум за 5,2 миллиона, но это будет уже предтоповая комплектация — против условно базовой BMW 540i стоимостью 5,5 миллиона. При этом покупатель Genesis будет избавлен от мучений с конфигуратором — машины продаются в фиксированных исполнениях с небольшим набором опциональных пакетов и возможной доплатой за матовую окраску кузова.
А если сразу тратить приличную сумму за автомобиль пока ещё непривычного бренда не хочется, то все новые модели Genesis можно взять по подписке! Это обойдётся примерно в сто тысяч рублей в месяц. Неплохой способ попробовать, поездить — и принять окончательное решение о покупке.
Правда, пользователь подписки едва ли решится сгонять до Байкала — потому что за пробег сверх оговоренных 2500 километров в месяц придётся платить дополнительно. И путешествие в Иркутск и обратно обойдётся ещё в сотню тысяч рублей. Разумнее и дешевле будет совершить перелёт бизнес-классом. Что, в принципе, вполне укладывается в обыденную модель поведения владельца автомобиля стоимостью пять миллионов рублей.
Ну как, у Genesis получилось составить конкуренцию немецкой тройке?
Комплектация3.0d AT (249 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 249 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.8
Разгон до 100 км/ч7.5