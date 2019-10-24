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Для первого кроссовера Genesis приготовили три новых двигателя

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Николай Андреев

Компания Hyundai провела техническую конференцию, на которой рассказала о разработке новых двигателей. Как стало известно изданию The Korean Car Blog, их получит Genesis GV80 – первый кроссовер премиального корейского бренда.

Трёхлитровый турбодизель
Турбированный 3.5 V6
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Трёхлитровый турбодизель

  • Genesis GV80 оснастят трёхлитровым рядным шести­цилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. при 588 Н·м крутящего момента. Он оборудован системой впрыска мочевины для более экологи­чески чистого выхлопа, при этом новый мотор на 32 кило­грамма легче прежнего 260-сильного 3.0 V6, у которого нет этой технологии.

  • Остальные турбомоторы – бензиновые. Это 2,5-литровая «четвёрка» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н·м). Они оснащены системой комбиниро­ванного впрыска топлива.

  • Под капотом Genesis GV80 новые двигатели будут устанавливаться продольно и сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полноприводная трансмиссия, как и на седанах люксового бренда, оснащена муфтой подключения передней оси.

Концепт Genesis GV80 2017 года
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Концепт Genesis GV80 2017 года

Ожидается, что премьера серийного Genesis GV80 состоится до конца 2019 года. В продажу кроссовер поступит в 2020 году.

С каким двигателем взяли бы Genesis GV80?

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