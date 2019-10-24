Для первого кроссовера Genesis приготовили три новых двигателя
Николай Андреев
Компания Hyundai провела техническую конференцию, на которой рассказала о разработке новых двигателей. Как стало известно изданию The Korean Car Blog, их получит Genesis GV80 – первый кроссовер премиального корейского бренда.
Genesis GV80 оснастят трёхлитровым рядным шестицилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. при 588 Н·м крутящего момента. Он оборудован системой впрыска мочевины для более экологически чистого выхлопа, при этом новый мотор на 32 килограмма легче прежнего 260-сильного 3.0 V6, у которого нет этой технологии.
Остальные турбомоторы – бензиновые. Это 2,5-литровая «четвёрка» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н·м). Они оснащены системой комбинированного впрыска топлива.
Под капотом Genesis GV80 новые двигатели будут устанавливаться продольно и сочетаться с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полноприводная трансмиссия, как и на седанах люксового бренда, оснащена муфтой подключения передней оси.
Ожидается, что премьера серийного Genesis GV80 состоится до конца 2019 года. В продажу кроссовер поступит в 2020 году.