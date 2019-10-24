Для первого кроссовера Genesis приготовили три новых двигателя

Genesis GV80 оснастят трёхлитровым рядным шести­цилиндровым турбодизелем мощностью 278 л.с. при 588 Н·м крутящего момента. Он оборудован системой впрыска мочевины для более экологи­чески чистого выхлопа, при этом новый мотор на 32 кило­грамма легче прежнего 260-сильного 3.0 V6, у которого нет этой технологии.

Остальные турбомоторы – бензиновые. Это 2,5-литровая «четвёрка» мощностью около 280 л.с., а также 3.5 V6 с отдачей 380 л.с. (530 Н·м). Они оснащены системой комбиниро­ванного впрыска топлива.