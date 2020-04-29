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Конкурент Q5, X3 и GLC от Genesis: названа дата премьеры

Новости

Николай Андреев

Премиальная марка Genesis, принадлежащая Hyundai, в начале года представила первый кроссовер в своей истории — GV80. А уже в октябре 2020-го дебютирует вседорожник GV70, который поборется за покупателей с Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Об этом сообщает The Korean Car Blog.

Прототип Genesis GV70. Фото: Motor1
Прототип Genesis GV70. Фото: Motor1
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Прототип Genesis GV70. Фото: Motor1

  • Genesis GV70 получит платформу с продольным располо­жением двигателя от флагманского кроссовера. Турбомоторы новинке достанутся от седана G80. Это 2,5-литровый четырёх­цилиндровый на 304 л.с., 3.5 V6 отдачей 380 л.с. и 210-сильная дизельная «четвёрка» 2.2.

  • Как и все последние модели Genesis, GV70 получит двухэтажную оптику и отделку салона двух­цветной кожей. Отличительной фишкой кроссовера станут покатая крыша, необычная форма бокового остекления и вертикальные патрубки выпускной системы.

Genesis GV80
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Genesis GV80

Genesis GV80 конкурирует с Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. 4,9-метровый кроссовер оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией автомати­ческой смены полосы на шоссе, центральной подушкой безопасности, расположенной между водителем и передним пассажиром, и системой активного шумоподавления.

Сможет Genesis GV70 побороться с Q5, X3 и GLC?

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