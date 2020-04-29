Конкурент Q5, X3 и GLC от Genesis: названа дата премьеры

Премиальная марка Genesis, принадлежащая Hyundai, в начале года представила первый кроссовер в своей истории — GV80. А уже в октябре 2020-го дебютирует вседорожник GV70, который поборется за покупателей с Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Об этом сообщает The Korean Car Blog.