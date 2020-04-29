Конкурент Q5, X3 и GLC от Genesis: названа дата премьеры
Николай Андреев
Премиальная марка Genesis, принадлежащая Hyundai, в начале года представила первый кроссовер в своей истории — GV80. А уже в октябре
Genesis GV70 получит платформу с продольным расположением двигателя от флагманского кроссовера. Турбомоторы новинке достанутся от седана G80. Это 2,5-литровый четырёхцилиндровый на 304 л.с., 3.5 V6 отдачей 380 л.с. и 210-сильная дизельная «четвёрка» 2.2.
Как и все последние модели Genesis, GV70 получит двухэтажную оптику и отделку салона двухцветной кожей. Отличительной фишкой кроссовера станут покатая крыша, необычная форма бокового остекления и вертикальные патрубки выпускной системы.
Genesis GV80 конкурирует с Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. 4,9-метровый кроссовер оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией автоматической смены полосы на шоссе, центральной подушкой безопасности, расположенной между водителем и передним пассажиром, и системой активного шумоподавления.