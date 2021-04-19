BMW M3 и M4 получили полный привод и стали на 0,4 секунды динамичнее

У бренда Genesis появился первый электрокар — это седан G80 с солнечной панелью

Новости

Дмитрий Елизаров

На автосалоне в Шанхае компания Genesis представила первый серийный электро­мобиль. Им стала батарейная версия седана G80, получившая приставку Electrified в названии. Седан предложат только с полным приводом и 500-кило­метровым запасом хода, а также с системой быстрой зарядки и солнечными батареями.

1/14

  • Внешних отличий у Genesis G80 Electrified от модели с ДВС будет немного. Это другая радиаторная решётка (в неё встроен порт зарядки, скрытый под незаметным люком), переработанные бампера, отсутствие патрубков выхлопной системы и иные колёсные диски. Интерьер обещано отделывать экологически чистыми материалами, полученными путём вторичной переработки. Скажем, ткань изготавли­вают из перера­ботанного пластика, а деревянные вставки — из отходов мебельного производства.

  • Уже в базовой комплектации седан будет оснащаться двумя электро­двигателями (по одному на каждой оси) совокупной мощностью 370 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Работая вместе, они смогут разогнать G80 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Однако конструкция силовой установки преду­сматривает возможность отключать передний двигатель — к примеру, ради экономии электро­энергии при равномерном движении.

  • Рассчитанный по циклу NEDC запас хода седана превышает 500 километров, однако произво­дитель уточняет, что, согласно принятой в Южной Корее системе сертификации, цифра оказалась меньше и составила 427 километров.

  • Седан поддерживает системы быстрой зарядки до 350 кВт — с такой системой аккумулятор пополнит энергозапас с 10 до 80 процентов примерно за 22 минуты. Заряжать батарею можно и при помощи солнечных панелей, встроенных в крышу электрокара. Ёмкость самих аккумуляторов при этом не озвучивается.

  • В список оснащения Genesis G80 Electrified вошли, к примеру, функция V2L (возмож­ность подзарядки сторонних устройств от бортового аккуму­лятора) и система активного шумо­подавления ANC-R, которая работает на базе четырёх датчиков и шести микрофонов в салоне. Кроме того, седан будут комплектовать адаптивной подвеской, способной подстраивать аморти­заторы под дорожное покрытие заранее с опорой на информацию от камеры, размещённой в передней части электрокара.

  • Дата появления седана в продаже не уточняется. Дебют Genesis G80 Electrified стал первым премьерным показом бренда за пределами Южной Кореи. Ранее компания объявила о выходе на китайский рынок, отпраздновав это событие световым шоу из трёх тысяч дронов.

Если Genesis G80 — то электрический или бензиновый?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение