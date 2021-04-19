У бренда Genesis появился первый электрокар — это седан G80 с солнечной панелью

Внешних отличий у Genesis G80 Electrified от модели с ДВС будет немного. Это другая радиаторная решётка (в неё встроен порт зарядки, скрытый под незаметным люком), переработанные бампера, отсутствие патрубков выхлопной системы и иные колёсные диски. Интерьер обещано отделывать экологически чистыми материалами, полученными путём вторичной переработки. Скажем, ткань изготавли­вают из перера­ботанного пластика, а деревянные вставки — из отходов мебельного производства.

Уже в базовой комплектации седан будет оснащаться двумя электро­двигателями (по одному на каждой оси) совокупной мощностью 370 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Работая вместе, они смогут разогнать G80 до 100 км/ч за 4,9 секунды. Однако конструкция силовой установки преду­сматривает возможность отключать передний двигатель — к примеру, ради экономии электро­энергии при равномерном движении.

Рассчитанный по циклу NEDC запас хода седана превышает 500 километров, однако произво­дитель уточняет, что, согласно принятой в Южной Корее системе сертификации, цифра оказалась меньше и составила 427 километров.

Седан поддерживает системы быстрой зарядки до 350 кВт — с такой системой аккумулятор пополнит энергозапас с 10 до 80 процентов примерно за 22 минуты. Заряжать батарею можно и при помощи солнечных панелей, встроенных в крышу электрокара. Ёмкость самих аккумуляторов при этом не озвучивается.

В список оснащения Genesis G80 Electrified вошли, к примеру, функция V2L (возмож­ность подзарядки сторонних устройств от бортового аккуму­лятора) и система активного шумо­подавления ANC-R, которая работает на базе четырёх датчиков и шести микрофонов в салоне. Кроме того, седан будут комплектовать адаптивной подвеской, способной подстраивать аморти­заторы под дорожное покрытие заранее с опорой на информацию от камеры, размещённой в передней части электрокара.