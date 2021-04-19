У бренда Genesis появился первый электрокар — это седан G80 с солнечной панелью
Дмитрий Елизаров
На автосалоне в Шанхае компания Genesis представила первый серийный электромобиль. Им стала батарейная версия седана G80, получившая приставку Electrified в названии. Седан предложат только с полным приводом и 500-километровым запасом хода, а также с системой быстрой зарядки и солнечными батареями.
Внешних отличий у Genesis G80 Electrified от модели с ДВС будет немного. Это другая радиаторная решётка (в неё встроен порт зарядки, скрытый под незаметным люком), переработанные бампера, отсутствие патрубков выхлопной системы и иные колёсные диски. Интерьер обещано отделывать экологически чистыми материалами, полученными путём вторичной переработки. Скажем, ткань изготавливают из переработанного пластика, а деревянные вставки — из отходов мебельного производства.
Уже в базовой комплектации седан будет оснащаться двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) совокупной мощностью 370 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Работая вместе, они смогут разогнать G80 до
100 км/чза 4,9 секунды. Однако конструкция силовой установки предусматривает возможность отключать передний двигатель — к примеру, ради экономии электроэнергии при равномерном движении.
Рассчитанный по циклу NEDC запас хода седана превышает 500 километров, однако производитель уточняет, что, согласно принятой в Южной Корее системе сертификации, цифра оказалась меньше и составила 427 километров.
Седан поддерживает системы быстрой зарядки до 350 кВт — с такой системой аккумулятор пополнит энергозапас с 10 до 80 процентов примерно за 22 минуты. Заряжать батарею можно и при помощи солнечных панелей, встроенных в крышу электрокара. Ёмкость самих аккумуляторов при этом не озвучивается.
В список оснащения Genesis G80 Electrified вошли, к примеру, функция V2L (возможность подзарядки сторонних устройств от бортового аккумулятора) и система активного шумоподавления
ANC-R,которая работает на базе четырёх датчиков и шести микрофонов в салоне. Кроме того, седан будут комплектовать адаптивной подвеской, способной подстраивать амортизаторы под дорожное покрытие заранее с опорой на информацию от камеры, размещённой в передней части электрокара.
Дата появления седана в продаже не уточняется. Дебют Genesis G80 Electrified стал первым премьерным показом бренда за пределами Южной Кореи. Ранее компания объявила о выходе на китайский рынок, отпраздновав это событие световым шоу из трёх тысяч дронов.