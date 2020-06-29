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Genesis G90 Stardust: ручная двухцветная окраска и звёзды на сиденьях

Новости

Николай Андреев

Премиальный бренд Genesis компании Hyundai подготовил для флагман­ского седана G90 первую спецверсию под названием Sturdust. Всего выпустят 50 экзем­пляров и только для Южной Кореи.

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  • Genesis G90 Sturdust получил двухцветную окраску кузова, которая является особен­ностью моделей Mercedes-Maybach. Корейский седан красят вручную — отчасти из-за этого тираж спецверсии сильно ограни­чен. Внутри G90 Sturdust имеет декора­тивные накладки из тёмного пористого ясеня и кожаные сиденья с перфорацией, выпол­ненной в форме звёзд.

  • Вместе со спецверсией модернизирован и стан­дартный седан Genesis G90. Базовая комплектация флагмана допол­нена 19-дюймовыми колёсными дисками с новым рисунком, подвеской с адаптивными аморти­заторами, фарами с функцией отключения отдельных диодов для избежания ослеп­ления водителей встречных авто­мобилей, а также системой контроля поперечного трафика сзади.

  • На южнокорейском рынке продажи модерни­зированного Genesis G90 начнутся 2 июля. Базовый седан оценён в 79 миллионов вон (4,5 миллиона рублей), а Sturdust стоит почти вдвое дороже — 133,5 миллиона вон (7,7 миллиона рублей).

В России Genesis G90 предлагается с бензиновыми атмо­сферниками 3.8 V6 мощностью 309 л.с., 5.0 V8 на 413 л.с., а также 370-сильным турбо­мотором 3.3 V6. Все двигатели работают в паре с восьмиступен­чатым «автоматом» и полным приводом. Начальная стоимость седана — 4 740 000 рублей.

Двухцветная окраска делает Genesis G90 конкурентом Мерседесу?

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