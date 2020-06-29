Genesis G90 Stardust: ручная двухцветная окраска и звёзды на сиденьях

Genesis G90 Sturdust получил двухцветную окраску кузова, которая является особен­ностью моделей Mercedes-Maybach. Корейский седан красят вручную — отчасти из-за этого тираж спецверсии сильно ограни­чен. Внутри G90 Sturdust имеет декора­тивные накладки из тёмного пористого ясеня и кожаные сиденья с перфорацией, выпол­ненной в форме звёзд.

Вместе со спецверсией модернизирован и стан­дартный седан Genesis G90. Базовая комплектация флагмана допол­нена 19-дюймовыми колёсными дисками с новым рисунком, подвеской с адаптивными аморти­заторами, фарами с функцией отключения отдельных диодов для избежания ослеп­ления водителей встречных авто­мобилей, а также системой контроля поперечного трафика сзади.