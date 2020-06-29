Genesis G90 Stardust: ручная двухцветная окраска и звёзды на сиденьях
Николай Андреев
Премиальный бренд Genesis компании Hyundai подготовил для флагманского седана G90 первую спецверсию под названием Sturdust. Всего выпустят 50 экземпляров и только для Южной Кореи.
Genesis G90 Sturdust получил двухцветную окраску кузова, которая является особенностью моделей Mercedes-Maybach. Корейский седан красят вручную — отчасти
из-заэтого тираж спецверсии сильно ограничен. Внутри G90 Sturdust имеет декоративные накладки из тёмного пористого ясеня и кожаные сиденья с перфорацией, выполненной в форме звёзд.
Вместе со спецверсией модернизирован и стандартный седан Genesis G90. Базовая комплектация флагмана дополнена 19-дюймовыми колёсными дисками с новым рисунком, подвеской с адаптивными амортизаторами, фарами с функцией отключения отдельных диодов для избежания ослепления водителей встречных автомобилей, а также системой контроля поперечного трафика сзади.
На южнокорейском рынке продажи модернизированного Genesis G90 начнутся 2 июля. Базовый седан оценён в 79 миллионов вон (4,5 миллиона рублей), а Sturdust стоит почти вдвое дороже — 133,5 миллиона вон (7,7 миллиона рублей).
В России Genesis G90 предлагается с бензиновыми атмосферниками 3.8 V6 мощностью 309 л.с., 5.0 V8 на 413 л.с., а также 370-сильным турбомотором 3.3 V6. Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Начальная стоимость седана — 4 740 000 рублей.