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Обновлённый Genesis G90 подешевел за счёт новой версии

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Николай Андреев

  • В России начались продажи обновлённого седана Genesis G90. У флагманской модели появилась новая базовая комплектация Prestige (от 4 690 000 ₽), благодаря которой начальная цена снизилась на 195 000 ₽. В неё входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колёса, камеры кругового обзора, трёхзонный климат-контроль, доводчики дверей, а также электропривод, подогрев и вентиляция всех сидений.

  • Остальные комплектации после обновления подорожали на 395 000 – 445 000 ₽, в зависимости от версии. В Premier (от 5 280 000 ₽) добавлены 19-дюймовые колёса, отделка салона кожей наппа и натуральным деревом.

  • Комплектация Elite (от 5 590 000 ₽) отличается двумя 9,2-дюймовыми дисплеями для задних пассажиров, проекционным дисплеем и дополнительными регулировками кресла водителя.

  • Топовая версия Royal (от 6 355 000 ₽) комплектуется раздельными сиденьями на втором ряду, адаптивным круиз-контролем и ассистентом удержания в полосе с функцией активного подруливания. Особняком стоит модификация G90 L (от 6 860 000 ₽) с растянутым на 290 миллиметров (до 5495 мм) кузовом.

  • Гамма двигателей Genesis G90 состоит из «атмосферников» 3.8 V6 мощностью 309 л.с. и 5.0 V8 (413 л.с.), а также 370-сильной «турбошестёрки» объёмом 3,3 литра. Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Соплатформенный Kia K900 гораздо дешевле: цены на седан с 249-сильным атмосферным 3.3 V6 начинаются от 3 169 000 ₽, а заканчиваются на отметке 4 599 000 ₽ с 413-сильным пятилитровым V8.

BMW 7 серии с двухлитровым турбомотором мощностью 249 л.с. и задним приводом стоит от 5 480 000 ₽, а Mercedes-Benz S-класса c длинным кузовом, 249-сильным трёхлитровым турбодизелем и полным приводом – от 7 720 000 ₽.

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