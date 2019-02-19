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В обновлённом лимузине Genesis G90 L стало больше хрома и кожи

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Премиальный бренд компании Hyundai – Genesis – представил удлинённую версию флагманского седана Genesis G90 L (Limousine). Короткую версию показали осенью 2018 года.

Genesis G90 L
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Genesis G90 L

Как и базовый Genesis G90, лимузин полностью поменялся внешне, но ничуть не изменился по габаритам – длина G90 L составляет 5495 миллиметров, что на 290 мм длиннее стандартного седана. Из них 40 мм приходится на увеличенные задние двери, а оставшиеся 250 мм – это глухая вставка на средней стойке кузова. Помимо них лимузин отличает широкая хромированная накладка над решёткой радиатора.

В салоне G90 L два отдельных задних кресла с индивидуальными настройками, массивный центральный тоннель, четырёхзонный климат-контроль и планшеты на спинках передних сидений.

Особенности лимузина – выдвижная поддержка для ног правого пассажира и карманы на широких центральных стойках, а дорогой полуанилиновой кожей с необычным узором в удлинённом седане обиты не только кресла, но и накладки центрального тоннеля.

Genesis G90 L предлагается только с самым большим бензиновым атмосферником V8 5.0 мощностью 425 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полноприводной трансмиссией HTRAC.

В Южной Корее продажи лимузина уже стартовали, цена – от 155,1 миллиона вон (9,1 миллиона рублей).

  • В России пока продаётся дорестайлинговый лимузин Genesis G90 L с 413-сильным пятилитровым V8. За него просят минимум 6,39 миллиона рублей.

Genesis G90 L – настоящий лимузин?

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