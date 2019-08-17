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Роскошный Genesis G90: бурлеск или лоск? Подробный тест

Тесты

Александр Мирошкин

Ещё недавно Дженезисами назывались робкие попытки Hyundai шагнуть в премиум, а сегодня Genesis — самостоя­тельный бренд с амбициями, растущей модельной линейкой и неудер­жимым желанием устроить конку­рентам то же, что совсем недавно сделали Hyundai и Kia в масс­маркете.

Однако запросы у премиальной аудитории совсем другие, и отработанным «народным» подходом её не проймёшь. Чтобы оценить, насколько готов к этому бренд Genesis, мы взяли на тест самую крутую модель — флагман­ский седан G90, который недавно пережил глубокий рестайлинг и фактически полную смену имиджа. Тестовый авто­мобиль в комплекта­ции Elite с 3,3-литровым турбо­мотором V6 без учёта опций стоит 5 945 000 рублей.

— Еще более подробный тест G90 с текстом и картинками https://autoru.me/HeJVP — Genesis G90 на Авто.ру https://autoru.me/HeJWn — Другие модели Genesis на Авто.ру https://autoru.me/HeJXp — Тест BMW 7 серии и 8 серии кабрио https://youtu.be/GqkTdaKXLMQ Куда смотреть: 1:13 — второй ряд сидений 4:01 — багажник 4:59 — интерьер 8:43 — 5 фишек Genesis G90 9:48 — езда Недавно Дженезисами были скромные попытки Hyundai шагнуть в мир премиума и создать хотя бы видимость борьбы за клиентов с Mercedes-Benz, BMW, Audi и Lexus. Теперь Genesis — самостоятельный бренд с собственной модельной линейкой. Но смогли ли корейские машины встать на одну ступень с немцами и премиальными японцами. Чтобы выяснить это, мы взяли на тест флагманский седан марки — G90. #подробнеенекуда #genesis #g90

Практичность

Очевидно, что лимузин (а называть G90 при длине в 5,2 метра и колёсной базе в 3160 милли­метров иначе даже не хочется) покупают не для того, чтобы сидеть за рулём. Главный человек в таком автомобиле находится сзади справа, а значит, всё самое лучшее должно доставаться ему.

К геометрии посадки, запасу места и возможностям регулировки задних сидений в G90 придраться почти невозможно. «Почти», потому что при опущенном в пол переднем кресле под него никак не засунуть ступни. С ростом 183 сантиметра это не так критично, потому что пространства для ног в избытке, однако более рослые пассажиры могут столкнуться с неудобствами
К счастью, переднее пассажирское кресло можно отрегулировать непосредственно со второго ряда. Сбоку есть клавиши, которые заведуют углом наклона спинки и продольным положением сиденья
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К геометрии посадки, запасу места и возможностям регулировки задних сидений в G90 придраться почти невозможно. «Почти», потому что при опущенном в пол переднем кресле под него никак не засунуть ступни. С ростом 183 сантиметра это не так критично, потому что пространства для ног в избытке, однако более рослые пассажиры могут столкнуться с неудобствами

Интерьер

Как и в случае с японскими премиум-марками, которые не гнушаются использо­ванием элементов из массовых моделей в своих машинах, в G90 можно встретить детали других автомо­билей Hyundai и Kia. Речь, например, о кнопках на руле или 12-вольтовых розетках, которые прикрыты такими же крышками, как в Солярисе.

К материалам отделки в корейском лимузине не может быть никаких претензий. Дорогая кожа тонкой выделки, вставки из натурального дерева и мягчайшие сорта пластика — всё по-взрослому
Передние сиденья очень комфортны и напичканы всеми возможными регулировками: изменить можно даже угол наклона верхней части спинки. Это обстоятельство, вкупе с внешним видом, заставляет вспомнить сиденья BMW, которые ставят, например, на седаны 5 и 7&nbsp;серий. Однако в данном случае это плюс
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К материалам отделки в корейском лимузине не может быть никаких претензий. Дорогая кожа тонкой выделки, вставки из натурального дерева и мягчайшие сорта пластика — всё по-взрослому

Техника

Genesis G90 построен на универсальной задне­приводной платформе, которая в разных вариациях использу­ется не только на моделях премиального бренда, включая младший седан G70, но также на Kia K900 и Stinger. Шасси дебюти­ровало вместе с первым самостоя­тельным Дженезисом — четырёх­дверкой G80.

Спереди у G90 подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – многорычажка. В базе шасси будет пассивным, но начиная с предтоповой комплектации Elite седан оснащается адаптивными амортизаторами. Пневмоподвеска не предусмотрена
Genesis G90 предлагается с тремя бензиновыми двигателями: атмосферным 3.8&nbsp;V6 (309&nbsp;л.с.), турбиро&shy;ванным 3.3&nbsp;V6 (370&nbsp;л.с.) и атмосфер&shy;ником 5.0&nbsp;V8 (413&nbsp;л.с.)
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Спереди у G90 подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади – многорычажка. В базе шасси будет пассивным, но начиная с предтоповой комплектации Elite седан оснащается адаптивными амортизаторами. Пневмоподвеска не предусмотрена

Езда

Важнейшие параметры для таких машин — плавность хода и шумо­изоляция. К последней вопросов никаких, разве что на плохом асфальте едва слышно гудят шины. Однако в целом, шумка корейского седана сопоставима с BMW 7 серии последнего поколения, и это компли­мент.

А вот изоляция от неровностей — лишь на четыре с плюсом. G90 уверенно проезжает ямы и кочки практиче­ски любого калибра, проглаты­вает заплатки и брусчатку трамвайных путей, мягко покачи­вается на асфальтовых волнах, а также уверенно фильтрует мелочёвку. Но крупные дефекты с острыми краями пре­одоле­ваются чуть менее благородно: нет-нет, а пинок под зад получаешь. Именно поэтому до пятёрки Дженезис не дотянул.

Упрекать автомобили такого класса за проблемы с управ­ляемостью обычно не принято, да и G90 особых поводов для этого не даёт. Реакции даже слишком быстрые и точные для большой и тяжёлой машины, а траекто­рию седан держит более чем уверенно. Несколько смущают только настройки рулевого управ­ления: в стандартном режиме баранка совсем невесомая, а в спортивном, наоборот, тяжеловата. Короче говоря, не хватает промежуточного варианта.

У нас на тесте машина с турбомотором 3.3. Такой же двигатель ставится, например, на топовый Kia Stinger. И на лифтбэке, который про драйв, шалости и светофорные гонки, этот агрегат — как ложка к обеду, но с G90 он немного не сходится характером.

Все 510 Нм доступны уже с 1300 об./мин, и с места G90 срывается даже слишком дерзко — вплоть до подзатыльников. Тут и возникает диссонанс: от такой большой и роскошной машины ждёшь более плавного, но не менее уверен­ного ускорения, а не легко­мысленного скачка.

Немного сглаживает ситуацию «автомат». Быстрый, логичный, сверх­плавный — вообще никак не напоми­нающий о своём существо­вании. Но мотор всё-таки дерзковат, и поэтому я бы пореко­мендовал брать G90 с атмосфер­ником. Эмоций будет поменьше, а спокой­ствия и умиро­творения — побольше.

Тем более что атмосферные моторы седана потребляют 92-й бензин. Не такой уж и важный для этого класса момент, но приятно.

Оснащение

Базовый Genesis G90 стоит 4 690 000 ₽. Это будет машина с атмосферным мотором 3.8, а список её оснащения состоит из полностью свето­диодной оптики, электро­приводов всех сидений, трёх­зонного климат-контроля, подогрева и вентиляции передних сидений, обогрева руля, системы кругового обзора, доводчиков всех дверей, аудио­системы с 17 динамиками, беспровод­ной зарядки для смартфона, 12,3-дюймовой мульти­медийки с навигатором, 18-дюймовых колёс и шторок на задних окнах.

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Тестовая машина с турбомотором 3.3 стоит 5 945 000 рублей. Она дополни­тельно укомплекто­вана экранами для задних пассажиров, 19-дюймовыми колёсами, отделкой дорогой кожей Nappa, адаптивными фарами, активной подвеской, декоратив­ными вставками из натурального дерева и проекци­онным дисплеем.

На нашей машине также есть пакет опций Smart Sense. Он стоит 225 000 рублей и включает в себя систему слеже­ния за усталостью водителя, автомати­ческое торможе­ние, адаптивный круиз, автоматический дальний свет и функцию удержания в полосе.

Топовый Genesis G90 со стандартной колёсной базой и атмосферным V8 стоит 6 560 000 рублей. Такая машина получит раздельные задние кресла, рас­ширенное оснащение для пассажиров второго ряда, а также все системы из пакета Smart Sense.

Седан с удлинённой колёсной базой предлага­ется в един­ствен­ной комплектации, только с V8 и стоит он 6 860 000 рублей. Как нетрудно догадаться, у него будет вообще всё доступное для G90 оснащение.

Конкуренты

<h3>Kia K900</h3> Для соплатформенного Kia K900, который предлагается только с короткой колёсной базой, доступны всего два двигателя: бензиновый безнаддувный 3.3 V6, а также пятилитровый атмосферник V8. Самый простой вариант K900 обойдётся в <nobr>3 369 900</nobr> рублей, а топовая версия стоит <nobr>4 799 900</nobr> рублей.
<h3>Jaguar XJ</h3> Хотя производство XJ текущего поколения прекратилось в начале июля, у дилеров всё ещё есть в запасе машины без пробега. У нас британский седан представлен версиями с 340-сильным бензиновым мотором и дизелем, который выдаёт 300&nbsp;сил. Цены начинаются с <nobr>6 480 000</nobr> рублей. Топовая четырёхдверка без опций обойдётся в <nobr>7 878 000</nobr> рублей
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Kia K900

Для соплатформенного Kia K900, который предлагается только с короткой колёсной базой, доступны всего два двигателя: бензиновый безнаддувный 3.3 V6, а также пятилитровый атмосферник V8. Самый простой вариант K900 обойдётся в 3 369 900 рублей, а топовая версия стоит 4 799 900 рублей.

Вывод

Давайте объективно: пока Genesis G90 не может составить настоящую конку­ренцию Mercedes-Benz S-класса, Audi A8 и BMW 7 серии. Заимство­вания от массовых моделей Hyundai и Kia, нехватка передовых технологий и отсут­ствие богатой родо­словной способны отпугнуть тех, кто привык к роскоши, нарочитой строгости и высоко­технологич­ности немцев.

Однако у G90 уже есть впечатляющие габариты, роскош­ные материалы отделки, почти все необходи­мые для этого класса комфорт­ные опции, а также ну очень привлека­тельный ценник.

Получается, что по цене неплохо оснащённого E-класса или 5 серии предлага­ется огромный седан с таким запасом места сзади, о котором ни один из этих немцев попросту не может мечтать. Да и такого обилия кожи и дерева у них, скорее всего, тоже не будет.

Конечно, Genesis хочет бороться с флагманами, а не с машинами, которые легко встретить в такси или каршеринге. Но пока на такие высоты замах­нуться у него не получится: S-класс, 7 серия и A8 остаются более статусными машинами. База для того, чтобы бросить им вызов в будущем, у G90 уже неплохая, но... То же самое мы говорили и о его предшест­веннике по имени Hyundai Equus.

Оценка: 4/5

Хорошо
  • — Просторный второй ряд сидений
  • — Роскошные передние кресла
  • — Посадка водителя
  • — Материалы отделки
  • — Плавность хода
  • — Шумоизоляция
  • — Управляемость
  • — Плавный и быстрый «автомат»
  • — Яркий дизайн
  • — Необычные колёсные диски
  • — Демпинговый ценник
Плохо
  • — Слишком дерзкий мотор
  • — Работа подвески на больших и острых неровностях
  • — Всего одна зона климата сзади
  • — Недостаточно современная мультимедийка и приборка
  • — Отсутствие столиков для задних пассажиров
  • — Бесполезные экраны развлекательного комплекса сзади
  • — Цитаты из массовых моделей Hyundai и Kia

Если бы вы искали седан представительского класса, то…

Genesis G90 на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики Genesis G90 I Рестайлинг

  • Комплектация

    3.3 AT (370 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.3 / 370 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    12

  • Разгон до 100 км/ч

    6.2

  • Цена, ₽

    5 945 000
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