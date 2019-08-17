Роскошный Genesis G90: бурлеск или лоск? Подробный тест
Александр Мирошкин
Ещё недавно Дженезисами назывались робкие попытки Hyundai шагнуть в премиум, а сегодня Genesis — самостоятельный бренд с амбициями, растущей модельной линейкой и неудержимым желанием устроить конкурентам то же, что совсем недавно сделали Hyundai и Kia в массмаркете.
Однако запросы у премиальной аудитории совсем другие, и отработанным «народным» подходом её не проймёшь. Чтобы оценить, насколько готов к этому бренд Genesis, мы взяли на тест самую крутую модель — флагманский седан G90, который недавно пережил глубокий рестайлинг и фактически полную смену имиджа. Тестовый автомобиль в комплектации Elite с 3,3-литровым турбомотором V6 без учёта опций стоит
Практичность
Очевидно, что лимузин (а называть G90 при длине в 5,2 метра и колёсной базе в 3160 миллиметров иначе даже не хочется) покупают не для того, чтобы сидеть за рулём. Главный человек в таком автомобиле находится сзади справа, а значит, всё самое лучшее должно доставаться ему.
Интерьер
Как и в случае с японскими премиум-марками, которые не гнушаются использованием элементов из массовых моделей в своих машинах, в G90 можно встретить детали других автомобилей Hyundai и Kia. Речь, например, о кнопках на руле или 12-вольтовых розетках, которые прикрыты такими же крышками, как в Солярисе.
Техника
Genesis G90 построен на универсальной заднеприводной платформе, которая в разных вариациях используется не только на моделях премиального бренда, включая младший седан G70, но также на Kia K900 и Stinger. Шасси дебютировало вместе с первым самостоятельным Дженезисом — четырёхдверкой G80.
Езда
Важнейшие параметры для таких машин — плавность хода и шумоизоляция. К последней вопросов никаких, разве что на плохом асфальте едва слышно гудят шины. Однако в целом, шумка корейского седана сопоставима с BMW 7 серии последнего поколения, и это комплимент.
А вот изоляция от неровностей — лишь на четыре с плюсом. G90 уверенно проезжает ямы и кочки практически любого калибра, проглатывает заплатки и брусчатку трамвайных путей, мягко покачивается на асфальтовых волнах, а также уверенно фильтрует мелочёвку. Но крупные дефекты с острыми краями преодолеваются чуть менее благородно: нет-нет, а пинок под зад получаешь. Именно поэтому до пятёрки Дженезис не дотянул.
Упрекать автомобили такого класса за проблемы с управляемостью обычно не принято, да и G90 особых поводов для этого не даёт. Реакции даже слишком быстрые и точные для большой и тяжёлой машины, а траекторию седан держит более чем уверенно. Несколько смущают только настройки рулевого управления: в стандартном режиме баранка совсем невесомая, а в спортивном, наоборот, тяжеловата. Короче говоря, не хватает промежуточного варианта.
У нас на тесте машина с турбомотором 3.3. Такой же двигатель ставится, например, на топовый Kia Stinger. И на лифтбэке, который про драйв, шалости и светофорные гонки, этот агрегат — как ложка к обеду, но с G90 он немного не сходится характером.
Все 510 Нм доступны уже с 1300 об./мин, и с места G90 срывается даже слишком дерзко — вплоть до подзатыльников. Тут и возникает диссонанс: от такой большой и роскошной машины ждёшь более плавного, но не менее уверенного ускорения, а не легкомысленного скачка.
Немного сглаживает ситуацию «автомат». Быстрый, логичный, сверхплавный — вообще никак не напоминающий о своём существовании. Но мотор всё-таки дерзковат, и поэтому я бы порекомендовал брать G90 с атмосферником. Эмоций будет поменьше, а спокойствия и умиротворения — побольше.
Тем более что атмосферные моторы седана потребляют
Оснащение
Базовый Genesis G90 стоит
Тестовая машина с турбомотором 3.3 стоит
На нашей машине также есть пакет опций Smart Sense. Он стоит 225 000 рублей и включает в себя систему слежения за усталостью водителя, автоматическое торможение, адаптивный круиз, автоматический дальний свет и функцию удержания в полосе.
Топовый Genesis G90 со стандартной колёсной базой и атмосферным V8 стоит
Седан с удлинённой колёсной базой предлагается в единственной комплектации, только с V8 и стоит он 6 860 000 рублей. Как нетрудно догадаться, у него будет вообще всё доступное для G90 оснащение.
Конкуренты
Вывод
Давайте объективно: пока Genesis G90 не может составить настоящую конкуренцию Mercedes-Benz S-класса, Audi A8 и BMW 7 серии. Заимствования от массовых моделей Hyundai и Kia, нехватка передовых технологий и отсутствие богатой родословной способны отпугнуть тех, кто привык к роскоши, нарочитой строгости и высокотехнологичности немцев.
Однако у G90 уже есть впечатляющие габариты, роскошные материалы отделки, почти все необходимые для этого класса комфортные опции, а также ну очень привлекательный ценник.
Получается, что по цене неплохо оснащённого E-класса или 5 серии предлагается огромный седан с таким запасом места сзади, о котором ни один из этих немцев попросту не может мечтать. Да и такого обилия кожи и дерева у них, скорее всего, тоже не будет.
Конечно, Genesis хочет бороться с флагманами, а не с машинами, которые легко встретить в такси или каршеринге. Но пока на такие высоты замахнуться у него не получится: S-класс, 7 серия и A8 остаются более статусными машинами. База для того, чтобы бросить им вызов в будущем, у G90 уже неплохая, но... То же самое мы говорили и о его предшественнике по имени Hyundai Equus.
Оценка: 4/5
- — Просторный второй ряд сидений
- — Роскошные передние кресла
- — Посадка водителя
- — Материалы отделки
- — Плавность хода
- — Шумоизоляция
- — Управляемость
- — Плавный и быстрый «автомат»
- — Яркий дизайн
- — Необычные колёсные диски
- — Демпинговый ценник
- — Слишком дерзкий мотор
- — Работа подвески на больших и острых неровностях
- — Всего одна зона климата сзади
- — Недостаточно современная мультимедийка и приборка
- — Отсутствие столиков для задних пассажиров
- — Бесполезные экраны развлекательного комплекса сзади
- — Цитаты из массовых моделей Hyundai и Kia
Если бы вы искали седан представительского класса, то…
Genesis G90 на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
Комплектация3.3 AT (370 л.с.) 4WD
Двигатель3.3 / 370 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива12
Разгон до 100 км/ч6.2
Цена, ₽5 945 000