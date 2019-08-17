Роскошный Genesis G90: бурлеск или лоск? Подробный тест

Ещё недавно Дженезисами назывались робкие попытки Hyundai шагнуть в премиум, а сегодня Genesis — самостоя­тельный бренд с амбициями, растущей модельной линейкой и неудер­жимым желанием устроить конку­рентам то же, что совсем недавно сделали Hyundai и Kia в масс­маркете.

Однако запросы у премиальной аудитории совсем другие, и отработанным «народным» подходом её не проймёшь. Чтобы оценить, насколько готов к этому бренд Genesis, мы взяли на тест самую крутую модель — флагман­ский седан G90, который недавно пережил глубокий рестайлинг и фактически полную смену имиджа. Тестовый авто­мобиль в комплекта­ции Elite с 3,3-литровым турбо­мотором V6 без учёта опций стоит 5 945 000 рублей.