Новый седан Genesis G80 добрался до России: всё, что надо о нём знать, — в 7 прилагательных

Внешность G80, как и в целом новый стиль марки, которому он следует, создавались под руковод­ством шеф-дизайнера Сань Юп Ли и директора по дизайну Genesis Люка Донкер­вольке. В недалёком уже будущем любой автомобиль марки должен безошибочно узнаваться в потоке машин по набору характерных деталей. Это, прежде всего, огромная решётка радиатора Crest Grille и «двухэтажная» оптика, которую корейцы назвали Quadlamps. Последняя особенно эффектна, если включить «аварийку» — когда в одну линию выстраива­ются двойные оранжевые полоски поворот­ников в фарах, фонарях и на передних крыльях. А решётка вместе с фарами превращают переднюю часть машины в элегантное подобие огромной крылатой эмблемы Genesis.

Удивительно, как быстро развивается чувство стиля у корейских дизайнеров — ведь ещё каких-то десять лет назад на капоте Hyundai Genesis G90 красовалась «галка», безуспешно пытавшаяся походить на фигурку, украшающую классический Rolls-Royce. А теперь они угадываются безошибочно.