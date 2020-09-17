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Новый седан Genesis G80 добрался до России: всё, что надо о нём знать, — в 7 прилагательных

Разбор

Валерий Арутин

Новый Genesis G80 был официально представлен мировой публике ещё в марте. Но до сих пор мы знали его только по картинкам — полноценную российскую премьеру в силу мировых же обстоя­тельств отложили до октября или ноября 2020 года. Однако первый седан уже в Москве — поездить на нём пока нельзя, но сфото­графировать машину, посидеть, пощупать и даже включить пару раз Drive и Reverse нам удалось. А значит можно, пусть предвари­тельно и с некоторыми оговорками, давать новинке первые определения. Или, если хотите, «навешивать ярлыки». Итак, какой он — новый Genesis G80?

1. Красивый

Пока нет понимания того, как едет G80, это главное впечат­ление от нового автомобиля. Он красив, особенно вживую — и фото­графии не в силах передать все нюансы и пропорции его внешности. Уж точно это самый красивый серийный корейский автомобиль.

Внешность G80, как и в целом новый стиль марки, которому он следует, создавались под руковод­ством шеф-дизайнера Сань Юп Ли и директора по дизайну Genesis Люка Донкер­вольке. В недалёком уже будущем любой автомобиль марки должен безошибочно узнаваться в потоке машин по набору характерных деталей. Это, прежде всего, огромная решётка радиатора Crest Grille и «двухэтажная» оптика, которую корейцы назвали Quadlamps. Последняя особенно эффектна, если включить «аварийку» — когда в одну линию выстраива­ются двойные оранжевые полоски поворот­ников в фарах, фонарях и на передних крыльях. А решётка вместе с фарами превращают переднюю часть машины в элегантное подобие огромной крылатой эмблемы Genesis. 

Удивительно, как быстро развивается чувство стиля у корейских дизайнеров — ведь ещё каких-то десять лет назад на капоте Hyundai Genesis G90 красовалась «галка», безуспешно пытавшаяся походить на фигурку, украшающую классический Rolls-Royce. А теперь они угадываются безошибочно.

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Впрочем, детали важны, но секрет красоты не только в них. Здесь же, за кадром стоит и новый кроссовер GV80. У большого вседорож­ника те же стилевые маркеры, и он тоже цепляет взгляд, да и продаваться в итоге будет наверняка лучше. Но вот увидите — награды за дизайн достанутся не ему.

Потому что G80 — это не только яркие детали, но и красивые формы. Очер­ченные плечевые линии боковин, спадающие к корме, — в Genesis их называют параболами и отсылают с их помощью к роскошным авто­мобилям прошлого. Образ дополняют длинный капот и плавно спадающая к корме крыша — настолько плавно, что от багажника остался только элегантный «утиный хвостик», поэтому G80 кажется лифтбеком или четырёх­дверным купе. Но нет, Genesis метит в более консер­вативную аудиторию, поэтому новинка — 100-процентный седан, с отдельным грузовым отсеком и традици­онными дверями с оконными рамками.

2. Непрактичный

При этом G80 крупнее седанов, которые видятся его главными конкурентами — будь то «пятёрка» BMW, Mercedes-Benz E-класса, Audi A6 или Jaguar XF. Разница вроде бы невелика, всего по несколько санти­метров, но если в общей длине кузова их можно списать в дизайнер­ские особен­ности, то те же 35, 50, а то и 86 мм преимуще­ства в колёсной базе уже могут дать серьёзный результат по части простора и вместитель­ности. А ещё G80 шире большинства конкурентов, причём в случае с Е-классом — сразу на 7 санти­метров.

Мультиконтурные кресла на удивление мягкие, но держат хорошо. В спинке левого есть ещё одна подушка безопасности – она раскрывается между передними креслами. Спросите, зачем это? Чтобы даже после несильного бокового удара не лечить ссадину на правом виске от удара в спинку пассажирского кресла
Места сзади хватает, но над головами запас невелик — по крайней мере на машине с люком в крыше. А если убрать подлокотник, то можно и втроём прокатиться, несмотря на высокий центральный тоннель — ширина позволяет. Но в такой конфигурации это прежде всего бизнес-шаттл — с кнопками управления передним правым креслом и экранами на спинках. Жаль, сам диван, пусть мягкий и удобный, никак не регулируется
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Мультиконтурные кресла на удивление мягкие, но держат хорошо. В спинке левого есть ещё одна подушка безопасности – она раскрывается между передними креслами. Спросите, зачем это? Чтобы даже после несильного бокового удара не лечить ссадину на правом виске от удара в спинку пассажирского кресла

Однако это всё теория. А на практике корейский седан скомпонован как BMW 8-й серии. Пассажиры сзади чувствуют себя свободно: у них большой запас простран­ства перед коленями. А вот грузовой отсек невелик. Официальных цифр пока нет, но даже на глаз видно, что, несмотря на внешнее сходство G80 с Audi A7 Sportback, о его 535 литрах будущий владелец корейского автомобиля сможет только мечтать. Формой и объёмом багажник больше напоминает тот же BMW 840i Gran Coupe: его сильно теснят колёсные арки, а крышка с электро­приводом открывает узкий проём с высоким порогом. Но тут под полом есть хотя бы докатка с инструментом…

3. Комфортный

Этот ярлычок вешаем, конечно, авансом — для окончатель­ного вердикта нужно ездить. Но предпосылки есть. Прежде всего — сиденья, вопреки современной моде совсем не жёсткие. Наоборот, в них даже немного провали­ваешься — будь то передние кресла или задний диван. На втором ряду это обеспечи­вает запас простран­ства между головами пассажиров и покатой крышей, даже с «панорамой». А водителя его кресло мягко обхваты­вает и неплохо фиксирует благодаря системе Ergo Motion. Так называются семь воздушных камер под обивкой кресла, которые равно­мерно распреде­ляют нагрузку и могут корректи­ровать осанку, а если нужно — сделают массаж. Конечно, есть и подогрев с вентиляцией, причём в дорогих комплектациях — и на втором ряду.

Оценивать качество салонов по предсерийным образцам – дело неблагодарное, но на первый взгляд дерево, кожа, кнопки – всё на премиальном уровне. А создателям интерьера удалось найти хороший компромисс между минимализмом дизайна и удобством пользования

Genesis G80 обещает быть тихим. На новом седане улучшены уплотни­тели дверей, установлены двойные звуко­изолирующие стёкла, усилена шумо­изоляция моторного отсека. В пресс-релизе также упомина­ются колёса особой конструкции, снижающей резони­рующие шумы. Насчёт их эффектив­ности сказать пока нечего, но вот работа бензиновой «шестёрки» на холостом ходу в салоне вообще никак не ощущается — даже когда машина стоит в студии, а не на открытом простран­стве. А на седанах с опциональной аудио­системой Lexicon преду­смотрено активное подав­ление дорожных шумов — обещают, что ещё более эффективное, чем раньше. Кстати, с помощью динамиков можно будет и наоборот, под настроение усилить звук двигателя — эта функция уже входит в базовое оснащение.

В подвеске хватает алюминия. Нижние рычаги сзади – с аэродинамическими щитками, зимой будет риск оторвать их где-нибудь в сугробе
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Наконец, улучшить ездовой комфорт призвана новая адаптивная подвеска. За состоянием дороги следит камера, установ­ленная за лобовым стеклом, а компьютер, ориенти­руясь на получаемое изображение, заранее увеличи­вает жёсткость или, наоборот, распускает аморти­заторы. Идея не нова — первым её реализовал Mercedes-Benz на своём S-классе. У него, надо сказать, получилось не очень: система банально ошибалась и несерьёзные с виду препят­ствия немецкий седан проезжал неожиданно жёстко. Но с тех пор прошло немало лет — улучшилось разрешение камер, быстро­действие компьютеров, точность работы аморти­заторов. Может, у корейцев всё это будет работать действи­тельно хорошо? Это узнают те, кто не поскупится на дорогую версию G80.

4. Удобный

Так кажется опять же в первом приближении и при статичном знаком­стве. Модных штучек в салоне седана немного — к ним стоит отнести большие дисплеи приборного щитка (обычных стрелок не обещают вовсе) и мульти­медийной системы, частично сенсорное управление климат-контролем да необычного вида руль. И первое, и второе, и третье не требует серьёзного привыкания и в повсе­дневной жизни владельца, как минимум, раздражать не будет.

По дизайну интерьеры Genesis тяготеют к стилю Mercedes-Benz — мягкие линии, дорогие материалы
Дизайн рулевого колеса на любителя. И барабанчики управления аудиосистемой и борткомпьютером расположены слишком низко на спицах
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По дизайну интерьеры Genesis тяготеют к стилю Mercedes-Benz — мягкие линии, дорогие материалы

А по-настоящему удобным интерьер делает здоровый консер­ватизм всего остального. Свет включает привычная для азиатских машин «крутилка» на подрулевом рычажке. Температура в салоне регулиру­ется вращением рукояток, а громкость музыки и выбор трека — стильными крутящи­мися барабан­чиками. Шайба селектора КПП — новшество для Genesis, но тоже давно известное решение. Причём управляться с нею ещё проще, чем в Ягуаре.

Посадка водителя не высокая и не низкая, с учётом больших диа­пазонов регулировок подойдёт всем. Тянуться приходится только к тачскрину на верхушке передней панели, однако делать это необяза­тельно — всё управ­ление дублиру­ется кольцом на централь­ном тоннеле. И задним пассажирам не придётся просить «помощь зала» — музыкой, навигацией, климатом можно командо­вать через задние экраны и пульт в подлокотнике.

5. Продвинутый

Помимо «настроек подвески по фото», Genesis внедрил на G80 ещё кучу технических новинок, которыми нас не балуют даже его европейские премиум-конкуренты. Например, контроль «слепых зон» спереди — эта система называется FCA. Она может сама затормозить седан, если при выезде на перекрёсток водитель не заметит автомобиль справа или слева. Или пешехода, «спрятав­шегося» за стойкой лобового стекла. Хотя сами стойки на новом G80 сделали тоньше. Конечно, присут­ствуют у новинки и датчики на заднем бампере, контроли­рующие движущиеся помехи при выезде с парковки задом.

Фонари заднего хода не просто светят, но и проецируют на асфальт ориентиры при парковке. Умно! Жаль осенью-зимой они наверняка будут заляпаны грязью

Сложные парковочные манёвры возможно контроли­ровать и самому, просто… выйдя из машины: новый Genesis оснащается системой управления с ключа. Причём дистанци­онно G80 можно будет не только подвинуть вперёд-назад, но и, как обещают, поставить в свободный «карман» вдоль или поперёк дороги.

А камеры спереди и сзади умеют также работать в режиме видео­регистраторов, записывая изображение и даже передавая его на смартфон владельца через специальное приложение.

Но самое интересное электронное новшество — адаптивный круиз-контроль SCC-ML с искус­ственным интеллектом. Зачем он нужен? Для машинного обучения. Электроника запоминает и анализи­рует стиль езды владельца, а когда тот доверяет ей управление седаном, старается тормозить и разгоняться так же, как он, и держать комфортную для водителя дистанцию. А работающий с круизом в паре автопилот HDA II поколения может сам менять на авто­магистрали полосу движения — вслед за впереди едущим автомобилем или по команде поворотником. Нам представ­ляется, что наличие интел­лектуального круиза имеет и социальное значение: многим полезно будет прокатиться у самого себя пассажиром. Чтобы понять, что стоит поменять в своих дорожных манерах.

По части «железа» инноваций меньше. По срав­нению с прошлым поколением G80 стал сразу на 125 кг легче, за счёт широкого применения алюминия – только в кузове на его долю приходится 19 процентов массы. Который, в свою очередь, прибавил шесть процентов в жёсткости на кручение. Точных данных о весе авто­мобиля в целом нет, но, если ориентиро­ваться на эти вводные, с самым мощным мотором получается около 2 тонн – конкуренты всё равно заметно легче.

И пневмоподвеска для G80 по-прежнему не преду­смотрена. Равно как нет ни активных стабили­заторов, ни микро­гибридных технологий. Кажется, корейцы вообще решили пропустить этот этап эволюции, сразу пере­прыгнув на электро­мобили. Ведь шпионы уже видели электрический G80.

6. Мощный

На мировой премьере корейского седана были анонсиро­ваны три силовых агрегата, но в Россию приедут машины только в двух бензиновых вариантах, без базового дизельного мотора. Также все «россий­ские» седаны будут с полно­приводной трансмиссией, в которой момент на передние колёса передаётся много­дисковой муфтой с электронным управлением. Коробка передач тоже един­ственная — 8-ступен­чатый «автомат» собственной разработки корейского концерна.

Если не брать в расчёт спортивные спецверсии, Genesis G80 пере­игрывает европейских конкурентов в мощности. Новый битурбиро­ванный V6 объёмом 3470 см3 развивает 380 л.с. — столько же «лошадей» имеет только Jaguar XF, но и он уступает в крутящем моменте 530 ньютон-метрам корейского мотора.

Мотор сдвинут внутрь колёсной базы. Эту же «шестёрку» 3.5 T-GDI с комбинированным впрыском и двумя турбонагнетателями будут ставить на кроссовер GV80

Младший силовой агрегат тоже новый — это рядная 2,5-литровая турбиро­ванная «четвёрка» мощностью 304 л.с. Для России её дефорси­ровали до налого­выгодных 249 сил, но наверняка найдутся умельцы, которые с лёгкостью (и с помощью компьютера) форсируют его обратно. Оба двигателя имеют комби­нированный впрыск топлива — и во впускной коллектор, и в цилиндры, а также жидкостное охлаж­дение нагнета­емого воздуха.

Понятно, что основные продажи «пятёрок» BMW, «А-шестых» и Е-класса приходятся на ещё менее мощные версии. У прежнего G80 тоже была такая, 197-сильная, которую корейцы поначалу хотели отдавать только в корпора­тивные парки, но быстро одумались. Так что и у новинки наверняка в будущем появится мотор попроще.

7. Бесценный

В смысле – пока ещё без цены. Машина, которую вы видите на фото­графиях, предсерийная, у неё даже нет VIN-кода на кузове. Как нет пока ни цен, ни комплектаций нового G80. На эту тему мы можем лишь порассуждать.

Наверняка и новый G80 будет подешевле конкурентов — но уже не сильно и, наверное, уже не всех. Во-первых, потому что объективных оснований тому стало меньше. Новый седан сделал большой шаг вперёд не только в дизайне и оснащении, но и в самом ощущении качества, премиаль­ности автомобиля, если хотите. Медленно, но верно Genesis приобретает то, что называется репутацией бренда. Например, в прошлом году корейцы продали старых G80 не намного меньше, чем Audi — «А-шестых». И явно не только из-за более низкой цены.

Во-вторых, со всем своим алюминием, новыми моторами, электроникой и экранами в салоне G80 не может не быть дороже своего предше­ственника. А тот уже и так подтянул свой прайс-лист к европейским, «отставая» от некоторых из конкурентов на какие-то проценты.

Из этого можно сделать осторожный вывод, что в авто­мобилях Genesis сегодняшних покупателей привлекает уже не столько низкий ценник, сколько длинный список оборудо­вания, за него предлагаемый. Со сменой поколения у G80 он становится ещё длиннее, а значит, интерес к авто­мобилю подогреют не только яркая внешность и комфортный салон. Но по-настоящему зажечь его смогут лишь интересные цены на новый седан. Случится ли это? Узнаем через месяц или немного позже, когда состоится официальная россий­ская премьера G80. На ней Genesis обещает озвучить все подробности.

Новый G80 — это...

Фото: Вячеслав Крылов
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