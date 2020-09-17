Новый седан Genesis G80 добрался до России: всё, что надо о нём знать, — в 7 прилагательных
Валерий Арутин
Новый Genesis G80 был официально представлен мировой публике ещё в марте. Но до сих пор мы знали его только по картинкам — полноценную российскую премьеру в силу мировых же обстоятельств отложили до октября или ноября 2020 года. Однако первый седан уже в Москве — поездить на нём пока нельзя, но сфотографировать машину, посидеть, пощупать и даже включить пару раз Drive и Reverse нам удалось. А значит можно, пусть предварительно и с некоторыми оговорками, давать новинке первые определения. Или, если хотите, «навешивать ярлыки». Итак, какой он — новый Genesis G80?
1. Красивый
Пока нет понимания того, как едет G80, это главное впечатление от нового автомобиля. Он красив, особенно вживую — и фотографии не в силах передать все нюансы и пропорции его внешности. Уж точно это самый красивый серийный корейский автомобиль.
Внешность G80, как и в целом новый стиль марки, которому он следует, создавались под руководством шеф-дизайнера Сань Юп Ли и директора по дизайну Genesis Люка Донкервольке. В недалёком уже будущем любой автомобиль марки должен безошибочно узнаваться в потоке машин по набору характерных деталей. Это, прежде всего, огромная решётка радиатора Crest Grille и «двухэтажная» оптика, которую корейцы назвали Quadlamps. Последняя особенно эффектна, если включить «аварийку» — когда в одну линию выстраиваются двойные оранжевые полоски поворотников в фарах, фонарях и на передних крыльях. А решётка вместе с фарами превращают переднюю часть машины в элегантное подобие огромной крылатой эмблемы Genesis.
Удивительно, как быстро развивается чувство стиля у корейских дизайнеров — ведь ещё каких-то десять лет назад на капоте Hyundai Genesis G90 красовалась «галка», безуспешно пытавшаяся походить на фигурку, украшающую классический Rolls-Royce. А теперь они угадываются безошибочно.
Впрочем, детали важны, но секрет красоты не только в них. Здесь же, за кадром стоит и новый кроссовер GV80. У большого вседорожника те же стилевые маркеры, и он тоже цепляет взгляд, да и продаваться в итоге будет наверняка лучше. Но вот увидите — награды за дизайн достанутся не ему.
Потому что G80 — это не только яркие детали, но и красивые формы. Очерченные плечевые линии боковин, спадающие к корме, — в Genesis их называют параболами и отсылают с их помощью к роскошным автомобилям прошлого. Образ дополняют длинный капот и плавно спадающая к корме крыша — настолько плавно, что от багажника остался только элегантный «утиный хвостик», поэтому G80 кажется лифтбеком или четырёхдверным купе. Но нет, Genesis метит в более консервативную аудиторию, поэтому новинка — 100-процентный седан, с отдельным грузовым отсеком и традиционными дверями с оконными рамками.
2. Непрактичный
При этом G80 крупнее седанов, которые видятся его главными конкурентами — будь то «пятёрка» BMW, Mercedes-Benz
Однако это всё теория. А на практике корейский седан скомпонован как BMW
3. Комфортный
Этот ярлычок вешаем, конечно, авансом — для окончательного вердикта нужно ездить. Но предпосылки есть. Прежде всего — сиденья, вопреки современной моде совсем не жёсткие. Наоборот, в них даже немного проваливаешься — будь то передние кресла или задний диван. На втором ряду это обеспечивает запас пространства между головами пассажиров и покатой крышей, даже с «панорамой». А водителя его кресло мягко обхватывает и неплохо фиксирует благодаря системе Ergo Motion. Так называются семь воздушных камер под обивкой кресла, которые равномерно распределяют нагрузку и могут корректировать осанку, а если нужно — сделают массаж. Конечно, есть и подогрев с вентиляцией, причём в дорогих комплектациях — и на втором ряду.
Genesis G80 обещает быть тихим. На новом седане улучшены уплотнители дверей, установлены двойные звукоизолирующие стёкла, усилена шумоизоляция моторного отсека. В пресс-релизе также упоминаются колёса особой конструкции, снижающей резонирующие шумы. Насчёт их эффективности сказать пока нечего, но вот работа бензиновой «шестёрки» на холостом ходу в салоне вообще никак не ощущается — даже когда машина стоит в студии, а не на открытом пространстве. А на седанах с опциональной аудиосистемой Lexicon предусмотрено активное подавление дорожных шумов — обещают, что ещё более эффективное, чем раньше. Кстати, с помощью динамиков можно будет и наоборот, под настроение усилить звук двигателя — эта функция уже входит в базовое оснащение.
Наконец, улучшить ездовой комфорт призвана новая адаптивная подвеска. За состоянием дороги следит камера, установленная за лобовым стеклом, а компьютер, ориентируясь на получаемое изображение, заранее увеличивает жёсткость или, наоборот, распускает амортизаторы. Идея не нова — первым её реализовал Mercedes-Benz на своём
4. Удобный
Так кажется опять же в первом приближении и при статичном знакомстве. Модных штучек в салоне седана немного — к ним стоит отнести большие дисплеи приборного щитка (обычных стрелок не обещают вовсе) и мультимедийной системы, частично сенсорное управление климат-контролем да необычного вида руль. И первое, и второе, и третье не требует серьёзного привыкания и в повседневной жизни владельца, как минимум, раздражать не будет.
А по-настоящему удобным интерьер делает здоровый консерватизм всего остального. Свет включает привычная для азиатских машин «крутилка» на подрулевом рычажке. Температура в салоне регулируется вращением рукояток, а громкость музыки и выбор трека — стильными крутящимися барабанчиками. Шайба селектора КПП — новшество для Genesis, но тоже давно известное решение. Причём управляться с нею ещё проще, чем в Ягуаре.
Посадка водителя не высокая и не низкая, с учётом больших диапазонов регулировок подойдёт всем. Тянуться приходится только к тачскрину на верхушке передней панели, однако делать это необязательно — всё управление дублируется кольцом на центральном тоннеле. И задним пассажирам не придётся просить «помощь зала» — музыкой, навигацией, климатом можно командовать через задние экраны и пульт в подлокотнике.
5. Продвинутый
Помимо «настроек подвески по фото», Genesis внедрил на G80 ещё кучу технических новинок, которыми нас не балуют даже его европейские премиум-конкуренты. Например, контроль «слепых зон» спереди — эта система называется FCA. Она может сама затормозить седан, если при выезде на перекрёсток водитель не заметит автомобиль справа или слева. Или пешехода, «спрятавшегося» за стойкой лобового стекла. Хотя сами стойки на новом G80 сделали тоньше. Конечно, присутствуют у новинки и датчики на заднем бампере, контролирующие движущиеся помехи при выезде с парковки задом.
Сложные парковочные манёвры возможно контролировать и самому, просто… выйдя из машины: новый Genesis оснащается системой управления с ключа. Причём дистанционно G80 можно будет не только подвинуть вперёд-назад, но и, как обещают, поставить в свободный «карман» вдоль или поперёк дороги.
А камеры спереди и сзади умеют также работать в режиме видеорегистраторов, записывая изображение и даже передавая его на смартфон владельца через специальное приложение.
Но самое интересное электронное новшество — адаптивный круиз-контроль
По части «железа» инноваций меньше. По сравнению с прошлым поколением G80 стал сразу на 125 кг легче, за счёт широкого применения алюминия – только в кузове на его долю приходится 19 процентов массы. Который, в свою очередь, прибавил шесть процентов в жёсткости на кручение. Точных данных о весе автомобиля в целом нет, но, если ориентироваться на эти вводные, с самым мощным мотором получается около 2 тонн – конкуренты всё равно заметно легче.
И пневмоподвеска для G80 по-прежнему не предусмотрена. Равно как нет ни активных стабилизаторов, ни микрогибридных технологий. Кажется, корейцы вообще решили пропустить этот этап эволюции, сразу перепрыгнув на электромобили. Ведь шпионы уже видели электрический G80.
6. Мощный
На мировой премьере корейского седана были анонсированы три силовых агрегата, но в Россию приедут машины только в двух бензиновых вариантах, без базового дизельного мотора. Также все «российские» седаны будут с полноприводной трансмиссией, в которой момент на передние колёса передаётся многодисковой муфтой с электронным управлением. Коробка передач тоже единственная —
Если не брать в расчёт спортивные спецверсии, Genesis G80 переигрывает европейских конкурентов в мощности. Новый битурбированный V6 объёмом 3470 см3 развивает 380 л.с. — столько же «лошадей» имеет только Jaguar XF, но и он уступает в крутящем моменте 530 ньютон-метрам корейского мотора.
Младший силовой агрегат тоже новый — это рядная 2,5-литровая турбированная «четвёрка» мощностью 304 л.с. Для России её дефорсировали до налоговыгодных 249 сил, но наверняка найдутся умельцы, которые с лёгкостью (и с помощью компьютера) форсируют его обратно. Оба двигателя имеют комбинированный впрыск топлива — и во впускной коллектор, и в цилиндры, а также жидкостное охлаждение нагнетаемого воздуха.
Понятно, что основные продажи «пятёрок» BMW,
7. Бесценный
В смысле – пока ещё без цены. Машина, которую вы видите на фотографиях, предсерийная, у неё даже нет VIN-кода на кузове. Как нет пока ни цен, ни комплектаций нового G80. На эту тему мы можем лишь порассуждать.
Наверняка и новый G80 будет подешевле конкурентов — но уже не сильно и, наверное, уже не всех. Во-первых, потому что объективных оснований тому стало меньше. Новый седан сделал большой шаг вперёд не только в дизайне и оснащении, но и в самом ощущении качества, премиальности автомобиля, если хотите. Медленно, но верно Genesis приобретает то, что называется репутацией бренда. Например, в прошлом году корейцы продали старых G80 не намного меньше, чем Audi —
Во-вторых, со всем своим алюминием, новыми моторами, электроникой и экранами в салоне G80 не может не быть дороже своего предшественника. А тот уже и так подтянул свой прайс-лист к европейским, «отставая» от некоторых из конкурентов на какие-то проценты.
Из этого можно сделать осторожный вывод, что в автомобилях Genesis сегодняшних покупателей привлекает уже не столько низкий ценник, сколько длинный список оборудования, за него предлагаемый. Со сменой поколения у G80 он становится ещё длиннее, а значит, интерес к автомобилю подогреют не только яркая внешность и комфортный салон. Но по-настоящему зажечь его смогут лишь интересные цены на новый седан. Случится ли это? Узнаем через месяц или немного позже, когда состоится официальная российская премьера G80. На ней Genesis обещает озвучить все подробности.