Марка Genesis показала убийцу Audi A7

Пропорции Genesis G80 изменились: капот стал длиннее, а более покатая крыша переходит в укорочен­ную крышку багажника. Крупная радиаторная решётка и разделённая оптика, включая поворот­ники на передних крыльях, напоминают первый кроссовер марки — Genesis GV80.

В салоне G80 от кроссовера позаимство­ваны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, селектор-шайба коробки передач, 14,5-дюймовый экран и сенсорная панель мульти­медийной системы, а также сенсорный блок климат-контроля. При этом седан отлича­ется четырёх­спицевым рулём и формой передней панели с широкой деревянной вставкой.

Новый Genesis G80 построен на новой платформе с продольным располо­жением двигателя — такая же использу­ется на кроссовере GV80. Привод — задний или опциональный полный.