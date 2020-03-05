Марка Genesis показала убийцу Audi A7
Николай Андреев
Премиальная марка Genesis компании Hyundai раскрыла внешность и интерьер седана G80 второго поколения. Технические характеристики объявят позднее.
Пропорции Genesis G80 изменились: капот стал длиннее, а более покатая крыша переходит в укороченную крышку багажника. Крупная радиаторная решётка и разделённая оптика, включая поворотники на передних крыльях, напоминают первый кроссовер марки — Genesis GV80.
В салоне G80 от кроссовера позаимствованы 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, селектор-шайба коробки передач, 14,5-дюймовый экран и сенсорная панель мультимедийной системы, а также сенсорный блок климат-контроля. При этом седан отличается четырёхспицевым рулём и формой передней панели с широкой деревянной вставкой.
Новый Genesis G80 построен на новой платформе с продольным расположением двигателя — такая же используется на кроссовере GV80. Привод — задний или опциональный полный.
Всю информацию о Genesis G80 второго поколения объявят в течение марта перед стартом продаж седана в Южной Корее.