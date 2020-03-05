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Марка Genesis показала убийцу Audi A7

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Николай Андреев

Премиальная марка Genesis компании Hyundai раскрыла внешность и интерьер седана G80 второго поколения. Технические харак­теристики объявят позднее.

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  • Пропорции Genesis G80 изменились: капот стал длиннее, а более покатая крыша переходит в укорочен­ную крышку багажника. Крупная радиаторная решётка и разделённая оптика, включая поворот­ники на передних крыльях, напоминают первый кроссовер марки — Genesis GV80.

  • В салоне G80 от кроссовера позаимство­ваны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, селектор-шайба коробки передач, 14,5-дюймовый экран и сенсорная панель мульти­медийной системы, а также сенсорный блок климат-контроля. При этом седан отлича­ется четырёх­спицевым рулём и формой передней панели с широкой деревянной вставкой.

  • Новый Genesis G80 построен на новой платформе с продольным располо­жением двигателя — такая же использу­ется на кроссовере GV80. Привод — задний или опциональный полный.

  • Всю информацию о Genesis G80 второго поколения объявят в течение марта перед стартом продаж седана в Южной Корее.

Понравился дизайн нового Genesis G80? 

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