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Genesis привезёт в Россию первый кроссовер и конкурента Audi A7

Новости

Николай Андреев

Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, в сентябре 2020 года начнёт продажи на российском рынке кроссовера GV80 и седана G80 второго поколения. Обе модели дебютировали ранее в этом году.

Genesis GV80
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Genesis GV80

  • Genesis GV80 предстоит конкурировать с Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. 4,9-метровый корейский кроссовер оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией автомати­­ческой смены полосы на шоссе, центральной подушкой безопас­ности между водителем и передним пассажиром, четырёх­зонным климат-контролем и системой активного шумоподавления.

Genesis G80
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Genesis G80

  • Седан Genesis G80 построен на той же платформе, что и GV80. Его интерьер с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, мульти­медийной системой с 14,5-дюймовым монитором практически идентичен салону кроссовера. Среди конкурентов седана значатся Audi A7 и Mercedes-Benz CLS.

  • В Южной Корее G80 и GV80 оснащаются только турбо­моторами — четырёх­цилиндровым 2.5 мощностью 304 л.с. (422 Н·м) или 3.5 V6 на 380 л.с. (530 Н·м). Также для седана доступен дизель 2.2 мощностью 210 л.с., а для кроссовера — рядная дизельная «шестёрка» 3.0 отдачей 278 сил.

  • Российскую стоимость новинок объявят ближе к старту продаж. На домашнем рынке за задне­приводный кроссовер GV80 с турбодизелем просят минимум 66,1 миллиона вон (3,9 миллиона рублей), а за седан G80 — 55 милли­онов вон (3,3 миллиона рублей).

В середине июня 2020 года начнёт работу российский сервис подписки на авто­мобили под названием Genesis Mobility. Вначале в нём будут доступны только седаны G70, а во второй половине года добавятся G80 и GV80. В прошлом году запустился похожий сервис Hyundai Mobility, но для преми­ального бренда разработают отдельное мобильное прило­жение. Выдача авто­мобилей Genesis по подписке будет проходить в фирменном шоу-руме в Москва-Сити или их доставят на указанный адрес.

Смогут новые модели Genesis побороться с «немцами»?

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