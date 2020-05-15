Genesis привезёт в Россию первый кроссовер и конкурента Audi A7
Николай Андреев
Genesis GV80 предстоит конкурировать с Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. 4,9-метровый корейский кроссовер оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией автоматической смены полосы на шоссе, центральной подушкой безопасности между водителем и передним пассажиром, четырёхзонным климат-контролем и системой активного шумоподавления.
Седан Genesis G80 построен на той же платформе, что и GV80. Его интерьер с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 14,5-дюймовым монитором практически идентичен салону кроссовера. Среди конкурентов седана значатся Audi A7 и Mercedes-Benz CLS.
В Южной Корее G80 и GV80 оснащаются только турбомоторами — четырёхцилиндровым 2.5 мощностью 304 л.с. (422 Н·м) или 3.5 V6 на 380 л.с. (530 Н·м). Также для седана доступен дизель 2.2 мощностью 210 л.с., а для кроссовера — рядная дизельная «шестёрка» 3.0 отдачей 278 сил.
Российскую стоимость новинок объявят ближе к старту продаж. На домашнем рынке за заднеприводный кроссовер GV80 с турбодизелем просят минимум 66,1 миллиона вон (3,9 миллиона рублей), а за седан G80 — 55 миллионов вон (3,3 миллиона рублей).
В середине июня 2020 года начнёт работу российский сервис подписки на автомобили под названием Genesis Mobility. Вначале в нём будут доступны только седаны G70, а во второй половине года добавятся G80 и GV80. В прошлом году запустился похожий сервис Hyundai Mobility, но для премиального бренда разработают отдельное мобильное приложение. Выдача автомобилей Genesis по подписке будет проходить в фирменном шоу-руме в Москва-Сити или их доставят на указанный адрес.