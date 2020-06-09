Новый Genesis G80 загорелся на ходу

Во время обычной поездки 54-летняя женщина слишком поздно заметила лежащие на асфальте в тоннеле остатки картонных коробок. Из-за плотного движения она не успела пере­строиться, и сразу после проезда по мусору на приборной панели появился сигнал низкого давления масла. Женщина остано­вилась на выезде из тоннеля, но к этому времени пожар уже начался.

Пожарные быстро приехали и потушили огонь за семь минут. У Genesis G80, которому исполнился месяц, сильно выгорела передняя часть. Люди в инциденте не пострадали. Рядом с машиной были найдены остатки сгоревшего воздушного фильтра от грузовика. По одной из версий, он попал под днище G80 и от искр автомобиль загорелся.