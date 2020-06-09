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Новый Genesis G80 загорелся на ходу

Новости

Николай Андреев

В Южной Корее спустя непродолжительное время с момента начала продаж Genesis G80 второго поколения один из седанов загорелся во время движения по шоссе. Автопроиз­водитель уже начал расследо­вание инцидента. Об этом сообщает Cnet Korea.

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  • Во время обычной поездки 54-летняя женщина слишком поздно заметила лежащие на асфальте в тоннеле остатки картонных коробок. Из-за плотного движения она не успела пере­строиться, и сразу после проезда по мусору на приборной панели появился сигнал низкого давления масла. Женщина остано­вилась на выезде из тоннеля, но к этому времени пожар уже начался.

  • Пожарные быстро приехали и потушили огонь за семь минут. У Genesis G80, которому исполнился месяц, сильно выгорела передняя часть. Люди в инциденте не пострадали. Рядом с машиной были найдены остатки сгоревшего воздушного фильтра от грузовика. По одной из версий, он попал под днище G80 и от искр автомобиль загорелся.

  • Пока неизвестно, как расследование Hyundai повлияет на сроки появления нового Genesis G80 на других рынках, в том числе на нашем. Россий­ский офис марки ранее объявил, что премьера седана и кроссовера GV80 на нашем рынке пройдёт в сентябре 2020 года.

Проезжаете по непонятному мусору на дороге?

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