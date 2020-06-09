Новый Genesis G80 загорелся на ходу
Николай Андреев
В Южной Корее спустя непродолжительное время с момента начала продаж Genesis G80 второго поколения один из седанов загорелся во время движения по шоссе. Автопроизводитель уже начал расследование инцидента. Об этом сообщает Cnet Korea.
Во время обычной поездки 54-летняя женщина слишком поздно заметила лежащие на асфальте в тоннеле остатки картонных коробок.
Из-заплотного движения она не успела перестроиться, и сразу после проезда по мусору на приборной панели появился сигнал низкого давления масла. Женщина остановилась на выезде из тоннеля, но к этому времени пожар уже начался.
Пожарные быстро приехали и потушили огонь за семь минут. У Genesis G80, которому исполнился месяц, сильно выгорела передняя часть. Люди в инциденте не пострадали. Рядом с машиной были найдены остатки сгоревшего воздушного фильтра от грузовика. По одной из версий, он попал под днище G80 и от искр автомобиль загорелся.
Пока неизвестно, как расследование Hyundai повлияет на сроки появления нового Genesis G80 на других рынках, в том числе на нашем. Российский офис марки ранее объявил, что премьера седана и кроссовера GV80 на нашем рынке пройдёт в сентябре 2020 года.