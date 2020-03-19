Седану Genesis G70 добавили в России трёхмерную цифровую приборку
Николай Андреев
Компания Genesis обновила набор комплектаций седана G70 для российского рынка. Теперь в топ-версиях Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) модель оснащается трёхмерной цифровой панелью приборов.
Электроника отслеживает направление взгляда водителя и отображает на 12,3-дюймовом экране приборки те или иные объёмные изображения. В щитке предустановлены три темы (Modern, Space или Edge) и предусмотрено переключение на обычный, двухмерный вид.
Также у Genesis G70 после базовой Premier (от 2 199 000 рублей) появилась новая комплектация Business (от 2 299 000 рублей). В неё входят светодиодная оптика, электромеханический ручник, подогрев руля и беспроводная зарядка для смартфонов.
В средней версии Elegance (от 2 389 000 рублей) появилась электрорегулировка кресла переднего пассажира в восьми направлениях, а в Advance (от 2 539 000 рублей) добавили проекционный дисплей и вентиляцию передних сидений. В зависимости от комплектации G70 подорожал на 10 000 — 30 000 рублей.
В России полноприводный Genesis G70 предлагается только c бензиновой двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 197 или 247 л.с. при одинаковом максимальном крутящем моменте в 353 Н·м. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом».