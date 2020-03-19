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​​Седану Genesis G70 добавили в России трёхмерную цифровую приборку

Новости

Николай Андреев

Компания Genesis обновила набор комплектаций седана G70 для российского рынка. Теперь в топ-версиях Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) модель оснащается трёхмерной цифровой панелью приборов.

Электроника отслеживает направление взгляда водителя и отображает на 12,3-дюймовом экране приборки те или иные объёмные изображения. В щитке предустановлены три темы (Modern, Space или Edge) и предусмотрено переключение на обычный, двухмерный вид.

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  • Также у ​​Genesis G70 после базовой Premier (от 2 199 000 рублей) появилась новая комплектация Business (от 2 299 000 рублей). В неё входят светодиодная оптика, электро­механический ручник, подогрев руля и беспроводная зарядка для смартфонов.

  • В средней версии Elegance (от 2 389 000 рублей) появилась электро­регулировка кресла переднего пассажира в восьми направлениях, а в Advance (от 2 539 000 рублей) добавили проекционный дисплей и вентиляцию передних сидений. В зависимости от комплектации G70 подорожал на 10 000 — 30 000 рублей.

  • В России полноприводный Genesis G70 предлагается только c бензиновой двух­литровой «турбочетвёркой» мощностью 197 или 247 л.с. при одинаковом максимальном крутящем моменте в 353 Н·м. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

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