​​Седану Genesis G70 добавили в России трёхмерную цифровую приборку

Компания Genesis обновила набор комплектаций седана G70 для российского рынка. Теперь в топ-версиях Supreme (от 2 769 000 рублей) и Sport (от 2 979 000 рублей) модель оснащается трёхмерной цифровой панелью приборов.

Электроника отслеживает направление взгляда водителя и отображает на 12,3-дюймовом экране приборки те или иные объёмные изображения. В щитке предустановлены три темы (Modern, Space или Edge) и предусмотрено переключение на обычный, двухмерный вид.