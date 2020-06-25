Младший седан Genesis перейдёт на двухъярусную оптику

Вслед за старшими моделями Genesis младший седан получил двухэтажные фары и фонари. Решётка радиатора будет выполнена в виде фирменного щита, в переднем бампере появились увеличенные воздухо­заборники, а сзади — крупные овальные патрубки выпускной системы. Вместо логотипа на крышке багажника нанесено крупное название марки — из-за этого площадка для номерного знака переехала на бампер.

О технических характеристиках обновлённого G70 информации пока нет. Оригинальный седан, дебютировавший в 2017 году, в России предлагается с бензиновой двух­литровой «турбочетвёркой» мощностью 197 или 247 л.с. при одинаковом максимальном крутящем моменте в 353 Н·м. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Начальная стоимость — 2 249 000 рублей.