Автомобили Kia оснастят «механикой» со сцеплением «по проводам»

Младший седан Genesis перейдёт на двухъярусную оптику

Новости

Николай Андреев

Седан Genesis G70, который является младшей моделью премиум-бренда, принадлежащего Hyundai, вскоре обновится и получит заметно изменённую внешность. Снимки модели без камуфляжа опубликованы на портале Autospy.

1/2

  • Вслед за старшими моделями Genesis младший седан получил двухэтажные фары и фонари. Решётка радиатора будет выполнена в виде фирменного щита, в переднем бампере появились увеличенные воздухо­заборники, а сзади — крупные овальные патрубки выпускной системы. Вместо логотипа на крышке багажника нанесено крупное название марки — из-за этого площадка для номерного знака переехала на бампер.

  • О технических характеристиках обновлённого G70 информации пока нет. Оригинальный седан, дебютировавший в 2017 году, в России предлагается с бензиновой двух­литровой «турбочетвёркой» мощностью 197 или 247 л.с. при одинаковом максимальном крутящем моменте в 353 Н·м. Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Начальная стоимость — 2 249 000 рублей.

  • Официальная дата премьеры обновлённого Genesis G70 и сроки его появления на нашем рынке пока неизвестны. Однако на сентябрь запланированы российские премьеры кроссовера GV80 и седана G80 второго поколения.

Genesis G70 стал красивее после обновления?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение