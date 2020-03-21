Маленький Гена: подробный тест седана Genesis G70
Валерий Арутин
Класс премиум-седанов давно превратился в этакий закрытый клуб, где столики у сцены давно и, кажется, навсегда забронированы одними и теми же. Только их расстановка немного меняется от одного регионального рынка к другому. Но иногда сквозь фейсконтроль прорывается незнакомец, с интересом оглядывает помещение и пытается найти свободное место поближе к завсегдатаям, где кипит жизнь. Последний из таких посетителей — Genesis G70. Случайный ли?
- Отделка интерьера
- Богатое оснащение
- Конкурентная цена
- Тесный второй ряд
- Слабая динамика
- Большой расход топлива
* Стоимость полисов и налог рассчитаны для жителя Москвы старше 22 лет и со стажем более 4 лет
Говоря без метафор, продажи машин, произведённых кем-то кроме Большой немецкой тройки, колеблются от скромных до мизерных — по крайней мере, в России. Genesis расположился ближе к верхней границе этой шкалы: G70 с результатом в 1120 машин уверенно опередил в 2019 году всех японских конкурентов, Jaguar и Volvo. Но даже не сильно популярный в России Audi A4 продаётся в два раза лучше, не говоря уже про Mercedes-Benz
Неужели они настолько же лучше? Или всё дело в эмблемах на капоте, а Genesis G70 обречён на вторые роли в стране, где iPhone последней модели покупают с переплатой или в кредит? Чтобы разобраться в способностях корейского седана, мы взяли на тест его топовую версию Sport с 247-сильным турбомотором и полным приводом. Такой автомобиль стоит 2 979 000 рублей — дешевле, чем полноприводная 184-сильная бензиновая «трёшка» BMW со спортпакетом.
Интерьер
Мы не зря вспомнили про третью серию, хотя корейцы подсмотрели у Мерседеса обивку «в ромбик» и металлизированные кнопки, а у Audi — короткий джойстик коробки передач и руль с маленькой ступицей. Но в остальном салон G70 больше напоминает именно баварский седан. И, прежде всего, низко установленными сиденьями, диктующими водителю и пассажиру посадку с вытянутыми ногами. При этом местами корейский седан даже лучше: кожа мягче, стыки аккуратнее, кнопки удобнее. И в целом интерьер G70 можно назвать премиальным с одной лишь оговоркой. Имя ей – мультимедиа. Она несвежая, со стареньким экраном и простеньким интерфейсом...
Практичность
Если говорить начистоту, то её, практичности, просто нет. Седаны классической компоновки, с продольным расположением силового агрегата, изначально предполагают некоторое ущемление задних пассажиров в правах, но даже в сравнении с конкурентами G70 откровенно тесный. И вряд ли сидящих сзади утешит красивая кожаная обивка, когда водитель окажется высокого роста и впечатает спинку своего кресла им в коленки.
Та же история с багажником: за крышкой с электроприводом скрывается отсек, больше уместный в купе, чем в седане. Пусть даже и в спортивном.
Техника и надёжность
Ради членства в премиум-клубе корейцы не поскупились на разработку отдельной от своих массовых моделей платформы с продольным расположением мотора и задним или полным приводом. Точнее, шасси, на котором построен Genesis G70 (а заодно и спортивный Kia Stinger), – это масштабное переосмысление платформы более крупных моделей корейского премиум-бренда. В частности, вместо двухрычажной подвески спереди стоит более простой McPherson, а сзади пусть и осталась многорычажная схема, но геометрия у неё несколько другая. В дорогих версиях амортизаторы будут адаптивные, с электронным управлением. Электроусилитель руля здесь тоже установлен на рейке, а не на валу, но сама рейка попроще — с линейной нарезкой зубьев вместо прогрессивной. Ну и, конечно, под G70 у «тележки» уменьшили колёсную базу. И, судя по салону, переусердствовали.
В России все G70 предлагаются только с двухлитровым турбомотором,
Как долго и надёжно всё это будет работать, пока до конца не ясно: у большинства автомобилей ещё скромный пробег. А проблемы, которые выявляют первые годы, а то и месяцы эксплуатации, дилеры устраняют по гарантии. Не единичны случаи, когда требуется корректировка углов установки колёс, причём на совсем новых автомобилях. Стандартные тормоза G70 не очень хорошо защищены от грязи — и бывает, что попадающий в суппорты песок «грызёт» тормозные диски.
Некоторые владельцы жалуются на решётку радиатора, с которой после первой же зимы начинает слезать хром – но, справедливости ради, этой болезнью в России страдает не только Genesis, но и премиальные немецкие конкуренты. А самая серьёзная и, увы, хорошо знакомая дилерским сервисам проблема — неисправность ТНВД. Его уплотнения не держат давление, и бензин попадает в масло. Чтобы избежать печальных для турбомотора последствий, стоит почаще доставать масляный щуп. Если он пахнет бензином, а уровень масла вдруг вырос, нужно срочно обращаться на сервис.
Езда
Компания Kia, первой представившая свой Stinger, заявила, что его 247-сильная версия разгоняется до
Топовый Genesis G70 разгоняется напористо, но в спинку кресла не впечатывает. Сказываются и немалая масса полноприводного седана (почти 1,8 тонны), и настройки «автомата», избегающего ударных переключений даже в режиме Sport. Вообще, именно его стоит использовать для более-менее активной езды — только так силовой агрегат можно постоянно держать в тонусе. В режиме Comfort и тем более в Eco коробка тяготеет к высшим передачам, педаль газа теряет чувствительность, а седан реагирует на её нажатие с задержками на переключения коробки «вниз» и раскрутку турбины.
Но для спокойной езды Sport слишком резкий — и на шоссе, где хочется держать скорость близкой к отметке «+20», это утомляет. Чтобы машина сама подстраивалась под дорожные условия и желания водителя, корейцы ввели режим Smart, однако на деле он тоже тяготеет к комфорту и экономии топлива. Отчасти оправданно — расход у G70 немаленький. В городе увидеть на дисплее показатель меньше
Чего у двухлитрового турбомотора не отнять — он тихий: настолько, что ему сделали искусственный голос! Через меню можно выбрать, насколько активно будут бубнить в салоне динамики аудиосистемы, поддерживая боевой настрой водителя. Автомобильные пуристы сейчас скажут «Фу!»... Но если уже и Porsche себе такое позволяет, почему нельзя корейцам? Тем более, что водитель может выключить звуковое сопровождение в три касания тачскрина. В остальном, наиболее раздражающим звуком в салоне становится шум ветра, стоит G70 набрать 100–
У G70 вообще непростые отношения с воздушной средой. Для автомобиля этого класса и типа кузова он неожиданно активно реагирует на боковой ветер, шарахаясь в сторону при его порывах. Замечает седан и колеи, выдавленные в асфальте, переваливаясь с боку на бок при их пересечении. Да и профиль дорожных волн повторяет исправно. Всё это создаёт ощущение весьма жёсткой подвески, особенно при отработке поперечных неровностей.
Genesis не стелется по дороге ковром-самолётом — для комфортного перемещения есть автомобили получше. Но пока под колёсами не слишком плохая дорога, шасси радует стабильностью и ощущением контроля... До тех пор, пока драйверский азарт не разбивается об очередную кочку. Амортизаторы в комплектации Sport адаптивные, их настройки тоже можно менять – однако на поведении автомобиля это сказывается мало. Базовые пассивные амортизаторы комфортными тоже не назвать.
Зато полный привод реагирует на перевод из Комфорта в Спорт заметно — характер автомобиля становится более заднеприводным. При увеличении тяги Genesis активнее смещается внутрь виража. А на скользком покрытии охотнее уходит в занос. Но надо понимать: какой режим ни включай, Genesis не будет таким же азартным автомобилем, как «трёшка» BMW — хоть новая, хоть старая. Степень недостаточной поворачиваемости у корейского седана выше, на входе в поворот он стремится поскользить передней осью, а чтобы пройти вираж в заносе, требуются контрсмещения и прочие провокации со стороны опытного водителя. Но азарта и удовольствия от езды тут всё равно немало — особенно для новичка.
Оснащение
Genesis G70, как и другие корейские машины, продаётся в фиксированных комплектациях, часть из которых можно дополнить опциональными пакетами оснащения. Всего комплектаций шесть. Пять из них доступны со 197-сильным двигателем, а для более мощной версии зарезервированы только три, наиболее дорогие.
Начальный уровень, который называется Premier, не впечатляет, да и существует скорее для каршеринговых компаний. В этой версии у седана будут галогеновые фары, механический «ножник» и обивка сидений из кожзама. Хотя в остальном оснащение довольно приличное: полный комплект подушек безопасности, система стабилизации,
В 2020 году появилась новая комплектация Business за 2 299 000 рублей, которая вполне заслуживает звания «антикризисной». За дополнительные сто тысяч у G70 появляются светодиодные фары, электромеханический ручник, подогрев руля, беспроводная зарядка — и получается седан, за который уже совсем не стыдно в премиум-клубе.
Дальше — больше. Следующая версия Elegance, самая популярная у покупателей, за 2 389 000 рублей, предлагает к уже имеющемуся оснащению натуральную кожу, электроприводы пассажирского кресла и более продвинутую аудиосистему с сабвуфером. А ещё за 100 000 рублей можно добавить пакет Sport — с тёмной отделкой кузова,
Машина с 247-сильным мотором стоит минимум 2 639 000 рублей за комплектацию Advance. Ей уже положены поворотные фары, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел, электропривод крышки багажника и набор электронных систем безопасности. А за дополнительные 170 000 рублей появится пакет Smart Sense с адаптивной подвеской, активным круиз-контролем, камерами кругового обзора, автоматом дальнего света. Можно дозаказать и пакет Sport.
Формально топовой версией считается Genesis G70 Sport за 2 979 000 рублей. Только на неё уже в стандарте устанавливаются тормоза Brembo, адаптивная подвеска, кресло водителя с регулируемой боковой поддержкой и металлические накладки на педали. А ещё
Однако более дешёвая комплектация Supreme за 2 869 000 рублей (или за
Конкуренты
Выводы
Так может ли маленький Genesis, или «Гена», как его ласково называют владельцы, стать альтернативой автомобилям Большой тройки? Если вас не смущает эмблема на капоте — вполне. Да, G70 имеет свои недостатки — прежде всего, недостаток практичности. Но на таких седанах не возят начальников. Приглядитесь: большая часть «трёшек» BMW тоже ездит без пассажиров и, наверняка, без пяти чемоданов в багажнике.
Genesis G70 привлекательно выглядит, особенно в ярких цветах, синем, красном или платиновом. Отдельный респект корейцам, что за них не нужно доплачивать. Он неплохо едет — эталоном класса его назвать нельзя, но положительных эмоций водителю Genesis дарит немало. И уютный, «аналоговый» салон тоже вносит свою лепту. Жаль, что сейчас его портит устаревшая мультимедиа. Впрочем, новая мультимедийка уже появилась на моделях Hyundai и Kia, а значит, и для G70 обновление не за горами.
Слабое место корейского седана — конфигуратор. Во-первых, в нём мало «железа». Две версии одного мотора — так себе выбор на фоне конкурентов. А ведь у концерна Hyundai-Kia есть и мощный V6, и подходящий G70 дизель — опыт BMW показывает, что последний был бы совсем не лишним под капотом корейского седана.
Во-вторых, Genesis как-то незаметно подрастерял своё главное преимущество — привлекательные цены. Да, они по-прежнему ниже, чем у «немцев». Но уже не настолько, чтобы поразить не только любителей «шашечек» (то есть кожи в ромбик, электроприводов, светодиодов и прочих приятных дополнений), но и тех, кому прежде всего интересно «ехать». А именно эти покупатели могли бы стать преданными поклонниками «Гены».
Комплектация2.0 AT (247 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 247 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовСедан
Расход топлива9.3
Разгон до 100 км/ч6.4
Цена, ₽2 639 000