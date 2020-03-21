Маленький Гена: подробный тест седана Genesis G70

Топовый Genesis G70 разгоняется напористо, но в спинку кресла не впечаты­вает. Сказыва­ются и немалая масса полноприводного седана (почти 1,8 тонны), и настройки «автомата», избега­ющего ударных пере­ключений даже в режиме Sport. Вообще, именно его стоит использо­вать для более-менее активной езды — только так силовой агрегат можно постоянно держать в тонусе. В режиме Comfort и тем более в Eco коробка тяготеет к высшим передачам, педаль газа теряет чувстви­тельность, а седан реагирует на её нажатие с задержками на переключения коробки «вниз» и раскрутку турбины.

Но для спокойной езды Sport слишком резкий — и на шоссе, где хочется держать скорость близкой к отметке «+20», это утомляет. Чтобы машина сама подстраи­валась под дорожные условия и желания водителя, корейцы ввели режим Smart, однако на деле он тоже тяготеет к комфорту и экономии топлива. Отчасти оправданно — расход у G70 немаленький. В городе увидеть на дисплее показатель меньше 12 л/100 км практически нереально. В итоге шайба выбора режимов здесь не для мебели — ей приходится активно пользо­ваться. Спустя пару дней всё происходит уже не глядя, на ощупь — например, перед обгоном.