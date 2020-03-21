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Маленький Гена: подробный тест седана Genesis G70

Тесты

Валерий Арутин

Класс премиум-седанов давно превратился в этакий закрытый клуб, где столики у сцены давно и, кажется, навсегда заброни­рованы одними и теми же. Только их расстановка немного меняется от одного регионального рынка к другому. Но иногда сквозь фейс­контроль прорыва­ется незнакомец, с интересом оглядывает помещение и пытается найти свободное место поближе к завсегдатаям, где кипит жизнь. Последний из таких посетителей — Genesis G70. Случайный ли?

Genesis G70 2.0 T-GDI 4WD
2 199 000 – 2 979 000 ₽
Выбор редакции комплектация Advance (247 л.с.), 2 639 000 ₽
Оценка автора: 4 из 5
Плюсы
  • Отделка интерьера
  • Богатое оснащение
  • Конкурентная цена
Минусы
  • Тесный второй ряд
  • Слабая динамика
  • Большой расход топлива
Стоимость владения в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
13 705 ₽
КАСКО
68 375 ₽
ТО за год
19 250 ₽
Транспортный налог
18 525 ₽
Топливо
94 580 ₽
Итого
214 435 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для жителя Москвы старше 22 лет и со стажем более 4 лет

Говоря без метафор, продажи машин, произведённых кем-то кроме Большой немецкой тройки, колеблются от скромных до мизерных — по крайней мере, в России. Genesis расположился ближе к верхней границе этой шкалы: G70 с результатом в 1120 машин уверенно опередил в 2019 году всех японских конкурентов, Jaguar и Volvo. Но даже не сильно популярный в России Audi A4 продаётся в два раза лучше, не говоря уже про Mercedes-Benz C-класса и BMW 3 серии. Хотя все они при ближайшем рассмотрении оказываются дороже корейского седана в сопоставимых комплектациях.

Неужели они настолько же лучше? Или всё дело в эмблемах на капоте, а Genesis G70 обречён на вторые роли в стране, где iPhone последней модели покупают с переплатой или в кредит? Чтобы разобраться в способ­ностях корейского седана, мы взяли на тест его топовую версию Sport с 247-сильным турбомотором и полным приводом. Такой автомобиль стоит 2 979 000 рублей — дешевле, чем полноприводная 184-сильная бензиновая «трёшка» BMW со спортпакетом. 

Интерьер

Мы не зря вспомнили про третью серию, хотя корейцы подсмотрели у Мерседеса обивку «в ромбик» и металлизи­рованные кнопки, а у Audi — короткий джойстик коробки передач и руль с маленькой ступицей. Но в остальном салон G70 больше напоминает именно баварский седан. И, прежде всего, низко установ­ленными сиденьями, диктующими водителю и пассажиру посадку с вытянутыми ногами. При этом местами корейский седан даже лучше: кожа мягче, стыки аккуратнее, кнопки удобнее. И в целом интерьер G70 можно назвать премиальным с одной лишь оговоркой. Имя ей – мультимедиа. Она несвежая, со стареньким экраном и простеньким интерфейсом...

Салон создаёт ощущение кокпита — низкая посадка, высокий центральный тоннель. Передняя панель, двери и подлокотник отделаны искусственной кожей, сиденья – натуральной. К качеству никаких претензий. Красная строчка — привилегия версии Sport, зато в других комплектациях вместо чёрной можно выбрать серую, бежевую или коричневую обивку
Руль удобный, ухватистый, с большими диапазонами регулировок. Только в версиях попроще они механические, без электропривода
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Салон создаёт ощущение кокпита — низкая посадка, высокий центральный тоннель. Передняя панель, двери и подлокотник отделаны искусственной кожей, сиденья – натуральной. К качеству никаких претензий. Красная строчка — привилегия версии Sport, зато в других комплектациях вместо чёрной можно выбрать серую, бежевую или коричневую обивку

Практичность

Если говорить начистоту, то её, практичности, просто нет. Седаны классической компоновки, с продольным располо­жением силового агрегата, изначально предполагают некоторое ущем­ление задних пассажиров в правах, но даже в срав­нении с конкурентами G70 откровенно тесный. И вряд ли сидящих сзади утешит красивая кожаная обивка, когда водитель окажется высокого роста и впечатает спинку своего кресла им в коленки.

Та же история с багажником: за крышкой с электро­приводом скрывается отсек, больше уместный в купе, чем в седане. Пусть даже и в спортивном.

Здесь места откровенно мало, а если водитель – баскетболист, пространства хватит только пассажирам младшего школьного возраста. Запаса для коленей минимум, ступни под кресло не помещаются. Третий, с таким высоким тоннелем, здесь тоже лишний
Карманы в дверях маленькие, да и в целом проём невелик
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Здесь места откровенно мало, а если водитель – баскетболист, пространства хватит только пассажирам младшего школьного возраста. Запаса для коленей минимум, ступни под кресло не помещаются. Третий, с таким высоким тоннелем, здесь тоже лишний

Техника и надёжность

Ради членства в премиум-клубе корейцы не поскупились на разработку отдельной от своих массовых моделей платформы с продольным располо­жением мотора и задним или полным приводом. Точнее, шасси, на котором построен Genesis G70 (а заодно и спортивный Kia Stinger), – это масштабное пере­осмысление платформы более крупных моделей корейского премиум-бренда. В част­ности, вместо двухрычажной подвески спереди стоит более простой McPherson, а сзади пусть и осталась многорычажная схема, но геометрия у неё несколько другая. В дорогих версиях амортизаторы будут адаптивные, с электронным управ­лением. Электро­усилитель руля здесь тоже установлен на рейке, а не на валу, но сама рейка попроще — с линейной нарезкой зубьев вместо прогрессивной. Ну и, конечно, под G70 у «тележки» уменьшили колёсную базу. И, судя по салону, пере­усерд­ствовали.

В России все G70 предлагаются только с двух­литровым турбомотором, 8-ступен­чатым автоматом и полным приводом. Хотя, например, в США можно купить и седан с «механикой»! Двигатель ради лучшей развесовки максимально сдвинут в базу, передняя ось подключается много­дисковой муфтой с электронным управлением.

Колёсная база у G70 – 2835 мм, что сравнимо с BMW и Audi. Жаль, это на 70 миллиметров меньше, чем у соплатформенного Стингера! Там пассажирам намного удобнее
Двигатель всего один — объёмом 2&nbsp;литра, с наддувом и непосредственным впрыском, — но в двух вариантах форсировки: 197 или 247&nbsp;л.с. При этом максимальный крутящий момент у них одинаковый, 353&nbsp;Нм. Этот же агрегат серии Theta&nbsp;II используют Kia Stinger и Optima GT, в которой он установлен поперечно
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Колёсная база у G70 – 2835 мм, что сравнимо с BMW и Audi. Жаль, это на 70 миллиметров меньше, чем у соплатформенного Стингера! Там пассажирам намного удобнее

Как долго и надёжно всё это будет работать, пока до конца не ясно: у большин­ства авто­мобилей ещё скромный пробег. А проблемы, которые выявляют первые годы, а то и месяцы эксплу­атации, дилеры устраняют по гарантии. Не единичны случаи, когда требуется корректи­ровка углов установки колёс, причём на совсем новых автомо­билях. Стандартные тормоза G70 не очень хорошо защищены от грязи — и бывает, что попадающий в суппорты песок «грызёт» тормозные диски. 

Некоторые владельцы жалуются на решётку радиатора, с которой после первой же зимы начинает слезать хром – но, справедливости ради, этой болезнью в России страдает не только Genesis, но и премиальные немецкие конкуренты. А самая серьёзная и, увы, хорошо знакомая дилерским сервисам проблема — неисправ­ность ТНВД. Его уплотнения не держат давление, и бензин попадает в масло. Чтобы избежать печальных для турбомотора последствий, стоит почаще доставать масляный щуп. Если он пахнет бензином, а уровень масла вдруг вырос, нужно срочно обращаться на сервис.

Езда

Компания Kia, первой представившая свой Stinger, заявила, что его 247-сильная версия разгоня­ется до 100 км/ч ровно за 6 секунд. Никому из владельцев или журналистов не удалось достичь такого результата, поэтому в Hyundai не стали повторять ошибок коллег: для G70 – более лёгкого и компактного! – заявлены 7,5 секунды. Эта цифра уже подтверждается независимыми измере­ниями и вполне коррелирует с ощуще­ниями водителя.

Топовый Genesis G70 разгоняется напористо, но в спинку кресла не впечаты­вает. Сказыва­ются и немалая масса полноприводного седана (почти 1,8 тонны), и настройки «автомата», избега­ющего ударных пере­ключений даже в режиме Sport. Вообще, именно его стоит использо­вать для более-менее активной езды — только так силовой агрегат можно постоянно держать в тонусе. В режиме Comfort и тем более в Eco коробка тяготеет к высшим передачам, педаль газа теряет чувстви­тельность, а седан реагирует на её нажатие с задержками на переключения коробки «вниз» и раскрутку турбины. 

Но для спокойной езды Sport слишком резкий — и на шоссе, где хочется держать скорость близкой к отметке «+20», это утомляет. Чтобы машина сама подстраи­валась под дорожные условия и желания водителя, корейцы ввели режим Smart, однако на деле он тоже тяготеет к комфорту и экономии топлива. Отчасти оправданно — расход у G70 немаленький. В городе увидеть на дисплее показатель меньше 12 л/100 км практически нереально. В итоге шайба выбора режимов здесь не для мебели — ей приходится активно пользо­ваться. Спустя пару дней всё происходит уже не глядя, на ощупь — например, перед обгоном.

Чего у двухлитрового турбомотора не отнять — он тихий: настолько, что ему сделали искусственный голос! Через меню можно выбрать, насколько активно будут бубнить в салоне динамики аудио­системы, поддерживая боевой настрой водителя. Автомо­бильные пуристы сейчас скажут «Фу!»... Но если уже и Porsche себе такое позволяет, почему нельзя корейцам? Тем более, что водитель может выключить звуковое сопровож­дение в три касания тачскрина. В остальном, наиболее раздражающим звуком в салоне становится шум ветра, стоит G70 набрать 100–110 км/ч. Двойные стёкла для него будут совсем не лишними (у нас была машина с обычными). А вот шины сильно не досаждают, поддерживая образ премиального седана.

У G70 вообще непростые отношения с воздушной средой. Для автомобиля этого класса и типа кузова он неожиданно активно реагирует на боковой ветер, шарахаясь в сторону при его поры­вах. Замечает седан и колеи, выдавленные в асфальте, пере­вали­ваясь с боку на бок при их пере­сечении. Да и профиль дорожных волн повторяет исправно. Всё это создаёт ощущение весьма жёсткой подвески, особенно при отработке поперечных неров­ностей.

Genesis не стелется по дороге ковром-самолётом — для комфортного перемещения есть авто­мобили получше. Но пока под колёсами не слишком плохая дорога, шасси радует стабиль­ностью и ощущением контроля... До тех пор, пока драйвер­ский азарт не разбива­ется об очеред­ную кочку. Аморти­заторы в комплектации Sport адаптивные, их настройки тоже можно менять – однако на поведении автомо­биля это сказывается мало. Базовые пассивные амортизаторы комфортными тоже не назвать.

Зато полный привод реагирует на перевод из Комфорта в Спорт заметно — характер авто­мобиля становится более заднеприводным. При увеличении тяги Genesis активнее смещается внутрь виража. А на скользком покрытии охотнее уходит в занос. Но надо понимать: какой режим ни включай, Genesis не будет таким же азартным автомо­билем, как «трёшка» BMW — хоть новая, хоть старая. Степень недо­статочной поворачи­ваемости у корейского седана выше, на входе в поворот он стремится поскользить передней осью, а чтобы пройти вираж в заносе, требуются контр­смещения и прочие провокации со стороны опытного водителя. Но азарта и удоволь­ствия от езды тут всё равно немало — особенно для новичка.

Оснащение

Genesis G70, как и другие корейские машины, продаётся в фиксиро­ванных комп­лектациях, часть из которых можно дополнить опцио­нальными пакетами оснащения. Всего комплектаций шесть. Пять из них доступны со 197-сильным двига­телем, а для более мощной версии заре­зерви­рованы только три, наиболее дорогие.

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Начальный уровень, который называется Premier, не впечатляет, да и существует скорее для кар­шеринговых компаний. В этой версии у седана будут галогеновые фары, механиче­ский «ножник» и обивка сидений из кожзама. Хотя в остальном оснащение довольно приличное: полный комплект подушек безопас­ности, система стабили­зации, 18-дюймовые легко­сплавные колёса, парктроники и камера заднего вида, бесключевой доступ, двухзонный климат с подо­гревом передних сидений, круиз-контроль, аудио­система с 8-дюймовым тачскрином и многое другое. Стоит 197-сильный G70 Premier 2 199 000 рублей.

В 2020 году появилась новая комплектация Business за 2 299 000 рублей, которая вполне заслужи­вает звания «анти­кризисной». За дополни­тельные сто тысяч у G70 появляются свето­диодные фары, электро­механи­ческий ручник, подогрев руля, беспроводная зарядка — и получа­ется седан, за который уже совсем не стыдно в премиум-клубе.

Дальше — больше. Следующая версия Elegance, самая популярная у покупателей, за 2 389 000 рублей, предлагает к уже имеющемуся оснащению натуральную кожу, электро­приводы пас­сажир­ского кресла и более продвинутую аудио­систему с сабвуфером. А ещё за 100 000 рублей можно добавить пакет Sport — с тёмной отделкой кузова, 19-дюймо­выми колёсами и музыкой Lexicon.

Машина с 247-сильным мотором стоит минимум 2 639 000 рублей за комплектацию Advance. Ей уже положены поворотные фары, проекци­онный дисплей, вентиляция передних кресел, электро­­привод крышки багажника и набор электрон­ных систем безопас­ности. А за дополни­тельные 170 000 рублей появится пакет Smart Sense с адаптивной подвеской, активным круиз-контролем, камерами кругового обзора, автоматом дальнего света. Можно дозаказать и пакет Sport.

Приборы красивые и информативные, хотя оцифровка спидометра мелковата. Выручает его цифровой дублёр на экране борткомпьютера и, особенно, проекционный дисплей, появляющийся в комплектации Advance
Увы, виртуальные приборы добрались и до G70 – теперь их будут ставить на версии Supreme и Sport
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Приборы красивые и информативные, хотя оцифровка спидометра мелковата. Выручает его цифровой дублёр на экране борткомпьютера и, особенно, проекционный дисплей, появляющийся в комплектации Advance

Формально топовой версией считается Genesis G70 Sport за 2 979 000 рублей. Только на неё уже в стандарте устанав­ливаются тормоза Brembo, адаптивная подвеска, кресло водителя с регули­руемой боковой поддержкой и металли­ческие накладки на педали. А ещё 19-дюймо­вые шины разной ширины, навигация и всё тот же Lexicon.

Однако более дешёвая комплектация Supreme за 2 869 000 рублей (или за 2 769 000 рублей с мотором на 197 л.с.) предлагает вместо тормозов и подвески отделку салона кожей Nappa и замшей, подо­грев заднего дивана, регули­ровку пояснич­ного подпора для пас­сажира. А за дополни­тельные 230 000 рублей — панорамную крышу и выше­упомянутый пакет Smart Sense, в котором есть и адаптивная подвеска. Хотя от мощных тормозов мы бы не отказывались.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/bmw320dalldetails/">BMW 320i xDrive</a></h3> Баварский седан – икона любителей драйва, готовых простить ему всё за отличную управляемость. Он предлагается с несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, а близкая к G70 версия 320i xDrive стоит от <nobr>2 750 000</nobr> до <nobr>3 030 000</nobr> рублей, и даже в топе немного проигрывает ему в оснащении. Такая «трёшка» менее форсированная (184&nbsp;л.с.), однако и более лёгкая, чем корейский седан
<h3>Mercedes-Benz C220 4MATIC</h3> Для покупателей С-класса динамика не главное. Более половины продаваемых машин в России машин – со слабым 150-сильным мотором. В его случае работают магия бренда и грамотный маркетинг. За близкие к хорошо оснащённому G70 <nobr>2 970 000</nobr> рублей можно купить 204-сильный седан с полным приводом в пакетной комплектации — со светодиодными фарами, круизом и камерой, но с тканевой обивкой. Дооснащение Мерседеса может поднять цену до четырёх миллионов
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BMW 320i xDrive

Баварский седан – икона любителей драйва, готовых простить ему всё за отличную управляемость. Он предлагается с несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, а близкая к G70 версия 320i xDrive стоит от 2 750 000 до 3 030 000 рублей, и даже в топе немного проигрывает ему в оснащении. Такая «трёшка» менее форсированная (184 л.с.), однако и более лёгкая, чем корейский седан

Выводы

Так может ли маленький Genesis, или «Гена», как его ласково называют владельцы, стать альтернативой автомобилям Большой тройки? Если вас не смущает эмблема на капоте — вполне. Да, G70 имеет свои недостатки — прежде всего, недостаток практич­ности. Но на таких седанах не возят начальников. Приглядитесь: большая часть «трёшек» BMW тоже ездит без пассажиров и, наверняка, без пяти чемоданов в багажнике.

Genesis G70 привлекательно выглядит, особенно в ярких цветах, синем, красном или платино­вом. Отдельный респект корейцам, что за них не нужно доплачи­вать. Он неплохо едет — этало­ном класса его назвать нельзя, но положи­тельных эмоций водителю Genesis дарит немало. И уютный, «аналоговый» салон тоже вносит свою лепту. Жаль, что сейчас его портит устарев­шая мульти­медиа. Впрочем, новая мультимедийка уже появилась на моделях Hyundai и Kia, а значит, и для G70 обнов­ление не за горами.

Слабое место корейского седана — конфигуратор. Во-первых, в нём мало «железа». Две версии одного мотора — так себе выбор на фоне конкурентов. А ведь у концерна Hyundai-Kia есть и мощный V6, и подходящий G70 дизель — опыт BMW показывает, что последний был бы совсем не лишним под капотом корейского седана.

Во-вторых, Genesis как-то незаметно подрастерял своё главное преимуще­ство — привлека­тель­ные цены. Да, они по-прежнему ниже, чем у «немцев». Но уже не настолько, чтобы поразить не только любителей «шашечек» (то есть кожи в ромбик, электро­приводов, свето­диодов и прочих приятных допол­нений), но и тех, кому прежде всего интересно «ехать». А именно эти покупа­тели могли бы стать преданными поклон­никами «Гены».

Характеристики Genesis G70 I

  • Комплектация

    2.0 AT (247 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 247 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    9.3

  • Разгон до 100 км/ч

    6.4

  • Цена, ₽

    2 639 000
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Какой из седанов симпатичнее вам?

Genesis G70 на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
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