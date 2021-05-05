Марка Genesis обойдётся в Европе без дилеров
Дмитрий Елизаров
Корейский премиальный бренд Genesis анонсировал своё скорое появление на европейском рынке, где до этого представлен не был. Компания готовит для Старого Света не только расширенный ассортимент адаптированных моделей (включая некий неизвестный пока электрокар), но и новую модель продаж. Традиционных дилерских центров у Genesis не будет.
Свои продажи премиальная марка начнёт с седана G80 и кроссовера GV80 — они появятся в Европе нынешним летом. Позже к ним присоединятся более компактные и доступные G70 и GV70. Кроме того, в планах марки значится вывод на европейский рынок своего первого электромобиля G80 Electrified и ещё одной батарейной модели, о которой пока ничего не известно.
Издание Carscoops предполагает, что речь идёт о третьей модели, построенной на платформе
E-GMPвслед за Ioniq 5 и Kia EV6. Ранее сообщалось, что ею станет кросс-купе с индексом GV60 — его марка может показать уже в июне нынешнего года. Кроме того, в официальном сообщении содержится намёк на некую специальную модель для Европы.
Примечательно, что в списке моделей, заготовленных для Старого Света, не упоминается флагманский седан G90, который, между тем, продаётся в России. Все остальные представители бренда прошли специальную подготовку: ходовую часть седанов и кроссоверов настраивали как в конструкторском центре в Германии, так и в ходе испытаний. Тестовые машины, как говорится в официальном анонсе, преодолели десятки тысяч километров по самым сложным европейским дорогам.
Компания собирается исключить из цепочки продаж посредников в виде дилеров, сконцентрировавшись на онлайн-торговле с доставкой и персональными помощниками. Единственное место, где машины будут присутствовать физически, — это компактные шоу-румы: первоначально их планируется организовать в Мюнхене, Цюрихе и Лондоне. Всего же бренд планирует закрепиться на рынках 15 европейских стран.
Ранее в этом году марка Genesis, с момента основания которой прошло чуть более пяти лет, объявила о выходе на рынок Китая. Своё появление в стране она отпраздновала масштабным воздушным шоу с участием трёх тысяч дронов. Здесь ключевыми моделями компании также станут G80 и GV80.