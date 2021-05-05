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Марка Genesis обойдётся в Европе без дилеров

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Дмитрий Елизаров

Корейский премиальный бренд Genesis анонсировал своё скорое появление на европейском рынке, где до этого представлен не был. Компания готовит для Старого Света не только расширенный ассорти­мент адаптиро­ванных моделей (включая некий неизвестный пока электрокар), но и новую модель продаж. Традици­онных дилерских центров у Genesis не будет.

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  • Свои продажи премиальная марка начнёт с седана G80 и кроссовера GV80 — они появятся в Европе нынешним летом. Позже к ним присоединятся более компактные и доступные G70 и GV70. Кроме того, в планах марки значится вывод на европейский рынок своего первого электромобиля G80 Electrified и ещё одной батарейной модели, о которой пока ничего не известно.

  • Издание Carscoops предполагает, что речь идёт о третьей модели, построенной на платформе E-GMP вслед за Ioniq 5 и Kia EV6. Ранее сообщалось, что ею станет кросс-купе с индексом GV60 — его марка может показать уже в июне нынешнего года. Кроме того, в официаль­ном сообщении содержится намёк на некую специаль­ную модель для Европы.

  • Примечательно, что в списке моделей, заготов­ленных для Старого Света, не упоминается флагманский седан G90, который, между тем, продаётся в России. Все остальные предста­вители бренда прошли специальную подготовку: ходовую часть седанов и кроссоверов настраивали как в кон­структорском центре в Германии, так и в ходе испытаний. Тестовые машины, как говорится в официаль­ном анонсе, преодолели десятки тысяч километров по самым сложным европейским дорогам.

  • Компания собирается исключить из цепочки продаж посредников в виде дилеров, сконцентри­ровавшись на онлайн-торговле с доставкой и персональ­ными помощниками. Един­ственное место, где машины будут присут­ствовать физически, — это компактные шоу-румы: перво­начально их планируется организовать в Мюнхене, Цюрихе и Лондоне. Всего же бренд планирует закрепиться на рынках 15 европейских стран.

  • Ранее в этом году марка Genesis, с момента основания которой прошло чуть более пяти лет, объявила о выходе на рынок Китая. Своё появление в стране она отпразд­новала масштабным воздушным шоу с участием трёх тысяч дронов. Здесь ключевыми моделями компании также станут G80 и GV80.

Как считаете, верно поступает Genesis?

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