Genesis готовит большой электроседан с запасом хода 500 километров
Дмитрий Елизаров
Электрическая версия седана Genesis G80 уже прошла в Корее ряд сертификационных тестов и может быть представлена нынешней осенью. Об этом пишет Korean Car Blog со ссылкой на ведомственные документы. При этом ранее сообщалось, что первым Genesis с электроприводом станет компактное кросс-купе.
Несколько тестовых экземпляров электроседана (как ожидается, он получит обозначение G80e) собраны и выведены на испытания. Финальный их этап намечен на четвёртый квартал нынешнего года, а в продаже Genesis G80e может появиться в начале
2022-го.
Технические характеристики будущей новинки пока не оглашаются. Ранее сообщалось, что аккумуляторы седана позволят ему проезжать на одной зарядке до 500 километров. Весить такой автомобиль будет 2640 килограммов — это примерно на полтонны больше массы флагманского кроссовера GV80.
Издание на основе шпионских фотографий прототипов делает вывод, что внешних отличий у электроверсии седана от обычных машин с ДВС будет немного. В первую очередь это глухая решётка радиатора, особые колёсные диски и отсутствие патрубков выхлопной системы.
В Genesis работают и над другим электромобилем — кросс-купе, в основу которого ляжет платформа, уже применённая на вседорожниках Ioniq 5 и Kia EV6. Его дебют, по предварительным данным, должен состояться раньше — в августе нынешнего года.