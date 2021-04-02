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Genesis готовит большой электроседан с запасом хода 500 километров

Новости

Дмитрий Елизаров

Электрическая версия седана Genesis G80 уже прошла в Корее ряд сертификаци­онных тестов и может быть представ­лена нынешней осенью. Об этом пишет Korean Car Blog со ссылкой на ведом­ственные документы. При этом ранее сообщалось, что первым Genesis с электро­приводом станет компактное кросс-купе.

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  • Несколько тестовых экземпляров электро­седана (как ожидается, он получит обозначение G80e) собраны и выведены на испытания. Финальный их этап намечен на четвёртый квартал нынешнего года, а в продаже Genesis G80e может появиться в начале 2022-го.

  • Технические характеристики будущей новинки пока не оглашаются. Ранее сообщалось, что аккуму­ляторы седана позволят ему проезжать на одной зарядке до 500 километров. Весить такой авто­мобиль будет 2640 кило­граммов — это примерно на полтонны больше массы флагманского кроссовера GV80.

  • Издание на основе шпионских фотографий прототипов делает вывод, что внешних отличий у электро­версии седана от обычных машин с ДВС будет немного. В первую очередь это глухая решётка радиатора, особые колёсные диски и отсутствие патрубков выхлопной системы.

  • В Genesis работают и над другим электро­мобилем — кросс-купе, в основу которого ляжет платформа, уже применённая на вседорожниках Ioniq 5 и Kia EV6. Его дебют, по предвари­тельным данным, должен состояться раньше — в августе нынешнего года.

При прочих равных — седан или кросс-купе?

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