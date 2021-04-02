Genesis готовит большой электроседан с запасом хода 500 километров

Электрическая версия седана Genesis G80 уже прошла в Корее ряд сертификаци­онных тестов и может быть представ­лена нынешней осенью. Об этом пишет Korean Car Blog со ссылкой на ведом­ственные документы. При этом ранее сообщалось, что первым Genesis с электро­приводом станет компактное кросс-купе.