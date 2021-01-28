Кросс-купе на батарейках от Genesis: первые фото

Запечатлённый на фото прототип укрыт очень плотным камуфляжем, не позволяющим рассмотреть детали внешности. Тем не менее, заметно, что электро­кроссовер Genesis, во-первых, получит кузов в ранее не использо­вавшемся стиле кросс-купе, а во-вторых, сохранит много­ярусную головную оптику, характерную для актуаль­ных новинок марки.

Базироваться электрическая новинка будет на платформе E-GMP , которую компания Hyundai анонсиро­вала в конце прошлого года. Основными её отличиями станут много­рычажная задняя подвеска, «интегри­рованная ведущая ось» и особо ёмкие аккуму­ляторы, вмонтиро­ванные в панели пола. Подзарядить их до 80% можно будет за 18 минут, а проезжать без подзарядки электрокары на этой платформе смогут до 500 километров.