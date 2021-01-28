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Кросс-купе на батарейках от Genesis: первые фото

Новости

Дмитрий Елизаров

Корейский бренд Genesis вывел на тесты собственный электро­мобиль, пишет издание Carscoops, опублико­вавшее фото­графии прототипа. Ожидается, что кроссовер Genesis разделит платформу с прочими электрокарами Hyundai-Kia, включая уже почти рас­секреченный Ioniq 5.

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  • Запечатлённый на фото прототип укрыт очень плотным камуфляжем, не позволяющим рассмотреть детали внешности. Тем не менее, заметно, что электро­кроссовер Genesis, во-первых, получит кузов в ранее не использо­вавшемся стиле кросс-купе, а во-вторых, сохранит много­ярусную головную оптику, характерную для актуаль­ных новинок марки.

  • Базироваться электрическая новинка будет на платформе E-GMP, которую компания Hyundai анонсиро­вала в конце прошлого года. Основными её отличиями станут много­рычажная задняя подвеска, «интегри­рованная ведущая ось» и особо ёмкие аккуму­ляторы, вмонтиро­ванные в панели пола. Подзарядить их до 80% можно будет за 18 минут, а проезжать без подзарядки электрокары на этой платформе смогут до 500 километров.

  • В августе стало известно, что электрическую моди­фикацию получит и седан Genesis G80. Прототип электрокара замечали в окрест­ностях трассы Нюрбург­ринг. И седан, и вседорожник на батарейках Genesis может представить уже в течение 2021 года.

Выбрали бы кросс-купе или традиционный вседорожник?

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