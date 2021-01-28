Кросс-купе на батарейках от Genesis: первые фото
Дмитрий Елизаров
Корейский бренд Genesis вывел на тесты собственный электромобиль, пишет издание Carscoops, опубликовавшее фотографии прототипа. Ожидается, что кроссовер Genesis разделит платформу с прочими электрокарами Hyundai-Kia, включая уже почти рассекреченный Ioniq 5.
Запечатлённый на фото прототип укрыт очень плотным камуфляжем, не позволяющим рассмотреть детали внешности. Тем не менее, заметно, что электрокроссовер Genesis, во-первых, получит кузов в ранее не использовавшемся стиле кросс-купе, а во-вторых, сохранит многоярусную головную оптику, характерную для актуальных новинок марки.
Базироваться электрическая новинка будет на платформе
E-GMP, которую компания Hyundai анонсировала в конце прошлого года. Основными её отличиями станут многорычажная задняя подвеска, «интегрированная ведущая ось» и особо ёмкие аккумуляторы, вмонтированные в панели пола. Подзарядить их до 80% можно будет за 18 минут, а проезжать без подзарядки электрокары на этой платформе смогут до 500 километров.
В августе стало известно, что электрическую модификацию получит и седан Genesis G80. Прототип электрокара замечали в окрестностях трассы Нюрбургринг. И седан, и вседорожник на батарейках Genesis может представить уже в течение 2021 года.