Посмотрите на парад трёх тысяч дронов в честь появления бренда Genesis в Китае

Основными моделями, которые Genesis представит на китайском рынке, станут флагманский кроссовер GV80 и седан G80 — их силуэты и были изображены в небе над Шанхаем при помощи квадрокоптеров. Кроме того, дроны «нарисовали» в воздухе логотип марки, фирменную решётку радиатора с анимированными сдвоенными указателями поворотов и ряд символов, которые в Genesis сочли подходящими для донесения имиджа бренда — например, вращающуюся спираль ДНК.

Руководство бренда заявило, что на китайском рынке будет опробована совершенно новая бизнес-модель, которая будет базироваться на прямых и онлайн-продажах. При этом все запланированные компанией каналы продаж будут поддерживать единую цену на автомобили. Однако конкретных планов по объёмам реализации автомобилей в Китае Genesis не раскрыл.

Последней премьерой бренда стало электрокупе X Concept — необычная двухдверка призвана подчеркнуть внимание Genesis к будущей электрической мобильности и продемонстрировать эволюцию дизайна Genesis в процессе перехода на электротягу.