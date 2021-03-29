Genesis анонсировал таинственную премьеру: возможно, это электрическое спорткупе
Дмитрий Елизаров
Южнокорейский премиум-бренд Genesis опубликовал видеотизер безымянного пока концепт-кара, премьера которого намечена на 31 марта. Ряд деталей, продемонстрированных в ролике, заставляет заподозрить в концепте электрическое купе — спорткар либо гран-турер. Издание Carscoops предполагает, что Genesis намекает на приближенную к конвейеру версию прототипа Essentia 2018 года.
В ролике можно увидеть, к примеру, радиаторную решётку концепта — она очень похожа на те элементы, которые сейчас применяются на серийных Genesis. Напоминает конвейерные компоненты и оптика прототипа. Кроме того, купе получило светящиеся вставки на крыльях — это тоже отсылка к серийным моделям бренда.
При этом на концепте, судя по тизеру, будут применены и крайне необычные дизайнерские решения — например, вращающийся вокруг своей оси селектор выбора передач в форме шара с ярко-жёлтой подсветкой. В целом купе получит динамичный силуэт с развитыми задними крыльями и, вероятнее всего, окажется двухдверным.
Необычное электрокупе Essentia бренд продемонстрировал три года назад, но позже руководство бренда отмечало, что концепт имеет все шансы стать серийной моделью. В качестве примерного срока дебюта назывался 2021 год. Одним из авторов концепт-кара стал Александр Селипанов — дизайнер русского происхождения, который сейчас занимает пост директора по дизайну в компании Koenigsegg.