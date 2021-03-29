Дебют Мазепина в Формуле-1 уложился в 21 секунду

Genesis анонсировал таинственную премьеру: возможно, это электрическое спорткупе

Новости

Дмитрий Елизаров

Южнокорейский премиум-бренд Genesis опубликовал видеотизер безымянного пока концепт-кара, премьера которого намечена на 31 марта. Ряд деталей, продемон­стриро­ванных в ролике, заставляет заподозрить в концепте электри­ческое купе — спорткар либо гран-турер. Издание Carscoops предполагает, что Genesis намекает на приближенную к конвейеру версию прототипа Essentia 2018 года.

  • В ролике можно увидеть, к примеру, радиаторную решётку концепта — она очень похожа на те элементы, которые сейчас применяются на серийных Genesis. Напоминает конвейерные компоненты и оптика прототипа. Кроме того, купе получило светящиеся вставки на крыльях — это тоже отсылка к серийным моделям бренда.

  • При этом на концепте, судя по тизеру, будут применены и крайне необычные дизайнер­ские решения — например, вращающийся вокруг своей оси селектор выбора передач в форме шара с ярко-жёлтой подсветкой. В целом купе получит динамичный силуэт с развитыми задними крыльями и, вероятнее всего, окажется двухдверным.

  • Необычное электрокупе Essentia бренд продемонстрировал три года назад, но позже руко­водство бренда отмечало, что концепт имеет все шансы стать серийной моделью. В качестве примерного срока дебюта назывался 2021 год. Одним из авторов концепт-кара стал Александр Селипанов — дизайнер русского происхож­дения, который сейчас занимает пост директора по дизайну в компании Koenigsegg.

Как считаете, получится у Genesis суперкар?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение