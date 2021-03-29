Genesis анонсировал таинственную премьеру: возможно, это электрическое спорткупе

В ролике можно увидеть, к примеру, радиаторную решётку концепта — она очень похожа на те элементы, которые сейчас применяются на серийных Genesis. Напоминает конвейерные компоненты и оптика прототипа. Кроме того, купе получило светящиеся вставки на крыльях — это тоже отсылка к серийным моделям бренда.

При этом на концепте, судя по тизеру, будут применены и крайне необычные дизайнер­ские решения — например, вращающийся вокруг своей оси селектор выбора передач в форме шара с ярко-жёлтой подсветкой. В целом купе получит динамичный силуэт с развитыми задними крыльями и, вероятнее всего, окажется двухдверным.