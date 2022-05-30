Genesis G90 сможет ездить на автопилоте не быстрее 60 км/ч

Всего существует шесть официальных уровней автопилота для машин, от нулевого до пятого. Автономными считаются транспортные средства третьего, четвёртого и пятого. Пока их свободное применение на дорогах общего пользования запрещено, только под присмотром операторов в салоне или удалённом центре.