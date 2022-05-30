Wildberries будет торговать запчастями, ввезёнными по параллельному импорту

Genesis G90 сможет ездить на автопилоте не быстрее 60 км/ч

Новости

Кирилл Малышев

В IV квартале этого года марка Genesis собирается вывести на рынок седан G90 с автопилотом третьего уровня. При его активации максимальная скорость машины будет ограничена на 60 км/ч, пишет портал Business Korea.

Читайте нас в Дзене!
  • Genesis G90 с автопилотом сможет самостоятельно двигаться в условиях, приближенных к идеальным. Если машина потеряет ориентацию в пространстве, она попросит водителя взять на себя управление. Поэтому человек всегда должен находиться за рулём, хотя при работе автоматики ему будет позволено отвлекаться от дороги.
  • В самой Корее автомобили третьего уровня автономности могут ездить на скоростях до 100 км/ч. Однако в мире им пока не разрешают набирать больше 60 км/ч. Поэтому Genesis настроил своё ПО в соответствии с глобальными требованиями. По мере развития технологий производители будут поднимать лимиты максимальной скорости.
  • Всего существует шесть официальных уровней автопилота для машин, от нулевого до пятого. Автономными считаются транспортные средства третьего, четвёртого и пятого. Пока их свободное применение на дорогах общего пользования запрещено, только под присмотром операторов в салоне или удалённом центре.

Аналогичную систему начал предлагать Mercedes-Benz. Автопилот третьего уровня можно заказать для флагманов EQS и S-класса. Опция стоит 5000 евро и работает на 13 тысячах километров дорог в Германии.

Доверили бы автопилоту рулить по Москве?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение