Genesis G90 сможет ездить на автопилоте не быстрее 60 км/ч

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Роскошный Genesis G90: бурлеск или лоск? Подробный тест
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Кирилл Малышев
В IV квартале этого года марка Genesis собирается вывести на рынок седан G90 с автопилотом третьего уровня. При его активации максимальная скорость машины будет ограничена на 60 км/ч, пишет портал Business Korea.
Аналогичную систему начал предлагать Mercedes-Benz. Автопилот третьего уровня можно заказать для флагманов EQS и S-класса. Опция стоит 5000 евро и работает на 13 тысячах километров дорог в Германии.