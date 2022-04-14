Компания Genesis показала дизайн будущих электрокаров
Дмитрий Елизаров
Компания Genesis представила концепт X Speedium Coupe — необычный прототип призван демонстрировать развитие фирменной стилистики Athletic Elegance в направлении электрической мобильности. О возможности выпуска серийной модели такого типа компания не сообщает, однако креативный директор бренда Люк Донкервольке заявил, что это не просто шоу-кар.
- Genesis не уточняет, две у концепта двери или три: неизвестно, открывается ли у прототипа крышка багажника, на которой возвышается массивный спойлер. Силуэтом X Speedium Coupe благодаря линии крыши напоминает не традиционные купе, а скорее автомобили типа shooting-brake.
- Передняя часть концепта сохранила очертания фирменной решётки радиатора, но сформированы они двумя светодиодными линиями, уходящими на передние крылья. По замыслу дизайнеров Genesis головной оптики в её традиционном понимании у будущих электрокаров не будет. Похожим образом выполнены и задние фонари.
- Слово Speedium в названии концепта должно отсылать к одной из корейских гоночных трасс.
- Genesis не распространила изображений интерьера X Speedium Coupe и не уточнила его технические характеристики: задача концепта — демонстрировать развитие приёмов создания экстерьера. При этом Люк Донкервольке отметил, что считать концепт обычным шоу-каром нельзя: «Это взгляд на наши дизайн-процессы, на то, как мы изучаем идеи для следующей волны электромобилей, которая включает в себя ДНК Genesis».
Genesis X Speedium Coupe стал развитием визуальной темы, заданной в прошлом году похожим дизайнерским концептом X Coupe — тогда компания также не обнародовала его технические характеристики, ограничившись экстерьерными наработками. К 2030 году Genesis рассчитывает полностью отказаться от ДВС: к тому моменту модельный ряд марки должны пополнить шесть электрокаров.