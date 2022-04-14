Компания Genesis показала дизайн будущих электрокаров

Genesis не распространила изображений интерьера X Speedium Coupe и не уточнила его технические характеристики: задача концепта — демонстрировать развитие приёмов создания экстерьера. При этом Люк Донкервольке отметил, что считать концепт обычным шоу-каром нельзя: «Это взгляд на наши дизайн-процессы, на то, как мы изучаем идеи для следующей волны электромобилей, которая включает в себя ДНК Genesis