Genesis готовит самый доступный электрокар

Проект сейчас известен под рабочим обозначением JE. На этом основании издание делает вывод, что будущий электрокар не окажется, к примеру, новой модификацией уже имеющегося электрокара G70, так как у этого семейства иной заводской индекс IK.

Однако рыночное наименование хэтчбека будет указывать на его

«имиджевое»

родство

с нынешней младшей моделью

GV60.