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Genesis готовит самый доступный электрокар

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Дмитрий Елизаров

Премиальный бренд Genesis приступил к разработке небольшого электрического хэтчбека, который благодаря размерам станет самой доступной батарейной моделью корейской марки. Об этом пишет Korean Car Blog со ссылкой на собственные источники. Серийное производство хэтчбека с предполагаемым индексом G60 стартует летом следующего года.

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Скетч концепт-кара Genesis Mint

  • Проект сейчас известен под рабочим обозначением JE. На этом основании издание делает вывод, что будущий электрокар не окажется, к примеру, новой модификацией уже имеющегося электрокара G70, так как у этого семейства иной заводской индекс IK. Однако рыночное наименование хэтчбека будет указывать на его «имиджевое» родство с нынешней младшей моделью GV60.
  • Как и прочие электрокары концерна Hyundai-Kia (включая кроссовер Ioniq 5), будущую новинку разрабатывают на основе платформы E-GMP. Источники издания утверждают, что масштабируемость этой архитектуры как раз и обеспечит сжатые сроки доведения проекта до производственной стадии. На данный момент Genesis G60 находится только на начальной стадии разработки, но его продажи стартуют уже в сентябре 2023 года.

Как будет выглядеть хэтчбек, пока неизвестно. Однако в 2019 году марка показывала концептуальный прототип подобной модели под названием Mint. Четырёхметровый хэтч с двумя посадочными местами был оснащён электрической силовой установкой и батареей на 322 километра пробега. Другие технические характеристики тогда не назывались.

Как считаете, нужен марке Genesis небольшой электрокар?

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