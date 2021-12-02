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Genesis готовит конкурента электрокроссоверу Mercedes-Benz EQS. Первые подробности

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Дмитрий Елизаров

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Премиальный бренд Genesis уже ведёт работу над большим кроссовером с электроприводом, который предположительно назовут GV90. Как пишет Korean Car Blog, новинка станет прямым конкурентом вседорожного Mercedes-Benz EQS и должна появиться на рынке в 2023 году.

  • Genesis GV90 будет базироваться на той же платформе E‑GMP, на которой основаны серийные и концепту­альные электрокары марок Hyundai и Kia. Подтверж­дённых технических данных пока нет: издание пред­полагает, что длина вседорожника составит около 5 метров, а запас хода — 480–500 километров.
  • Серийный кроссовер Genesis будет позиционировать на ступень выше нынешнего GV80, который комп­лектуется двигателями внутреннего сгорания. Тем самым будущая новинка окажется флагманским вседорожником бренда. Не исключено, что у GV90 появится несколько моди­фикаций с разным числом посадочных мест — от четырёх до семи.
  • Серийная версия будет предварять концепт-кар, но когда его покажут, пока не уточняется. По версии издания, в Genesis уже идёт работа над экстерьером электро­мобиля, а тестовые прототипы на дорогах общего пользо­вания можно ожидать будущим летом.

Свои концептуальные проекты больших вседорожников уже представили марки Hyundai и Kia — они базируются на одной и той же техно­логической основе, однако отличаются друг от друга как внешним и внутренним дизайном, так и позициони­рованием.

А вам нравится нынешний дизайнерский стиль Genesis?

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