Genesis готовит конкурента электрокроссоверу Mercedes-Benz EQS. Первые подробности

Genesis GV90 будет базироваться на той же платформе E‑GMP, на которой основаны серийные и концепту­альные электрокары марок Hyundai и Kia. Подтверж­дённых технических данных пока нет: издание пред­полагает, что длина вседорожника составит около 5 метров, а запас хода — 480–500 километров.

Серийный кроссовер Genesis будет позиционировать на ступень выше нынешнего GV80, который комп­лектуется двигателями внутреннего сгорания. Тем самым будущая новинка окажется флагманским вседорожником бренда. Не исключено, что у GV90 появится несколько моди­фикаций с разным числом посадочных мест — от четырёх до семи.

Серийная версия будет предварять концепт-кар, но когда его покажут, пока не уточняется. По версии издания, в Genesis уже идёт работа над экстерьером электро­мобиля, а тестовые прототипы на дорогах общего пользо­вания можно ожидать будущим летом.

Свои концептуальные проекты больших вседорожников уже представили марки Hyundai и Kia — они базируются на одной и той же техно­логической основе, однако отличаются друг от друга как внешним и внутренним дизайном, так и позициони­рованием.