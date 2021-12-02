Genesis готовит конкурента электрокроссоверу Mercedes-Benz EQS. Первые подробности

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Премиальный бренд Genesis уже ведёт работу над большим кроссовером с электроприводом, который предположительно назовут GV90. Как пишет Korean Car Blog, новинка станет прямым конкурентом вседорожного Mercedes-Benz EQS и должна появиться на рынке в 2023 году.
Свои концептуальные проекты больших вседорожников уже представили марки Hyundai и Kia — они базируются на одной и той же технологической основе, однако отличаются друг от друга как внешним и внутренним дизайном, так и позиционированием.