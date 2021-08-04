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Genesis G80 с маленьким пробегом, но большой аварией: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

При выборе подержанной машины мы привыкли ориентироваться на её пробег. Ведь логика подсказывает: чем он меньше, тем больше вероятность, что состояние автомобиля будет максимально близко к состоянию нового. Хотя давно известно, что в российских реалиях это не так — цифры на одометре часто скручивают. Именно поэтому сервис ПроАвто старается собрать максимум информации по пробегам автомобиля, зафиксированным в разных источниках, и соотнести их между собой. Да и реальный маленький пробег лишь снижает вероятность проблем в прошлом машины, но совсем не гарантирует их отсутствие. Как в случае с новым героем рубрики «Не бит, не крашен».

Давайте представим себя на месте потенциального покупателя бизнес-седана Genesis G80 I поколения. Модели, которая в состоянии новой предлагала «больше автомобиля за меньшие деньги», чем её немецкие конкуренты. Открываем Авто.ру, ищем нужные объявления и сортируем их по пробегу машин. А затем выбираем вот этот Genesis G80 2018 года.

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Почему именно его? Прежде всего потому, что заявленный пробег трёхлетнего седана — всего 18 000 км! Да, на Авто.ру есть и другие G80, проехавшие около 20 тысяч км. Но этот экземпляр продают всего за 2 030 000 рублей, а за похожие варианты просят заметно больше — от 2 600 000 рублей.

Комментарий продавца

Отличное состояние! Без торга

Понятно, почему продавец не хочет торговаться. Тем более, что на фотографиях Genesis выглядит именно так, как должен выглядеть автомобиль с 18-тысячным пробегом, — то есть хорошо. Но не лукавит ли владелец? Ведь цифры одометра на многих корейских машинах несложно «подправить». Заглянем в отчёт ПроАвто.

Нет, по данным Авто.ру, нестыковок по пробегу в истории седана нет. Скорее всего, G80 действительно проехал совсем немного для своих лет. Но в отчёте обнаруживается одна из причин, почему это случилось. И, увы, она неутешительная.

Во-первых, данные о собственниках автомобиля говорят, что за три года он успел побывать в двух руках, при этом год (!) вообще не стоял на учёте в ГИБДД. Мы уже знаем, что может означать такая пауза в регистрации. Скорее всего, этот год Genesis был не на ходу.

Данные ГИБДД об авариях тоже оптимизма не внушают: за несколько месяцев до прекращения регистрации седан попал в ДТП, где пострадала передняя часть машины. Настолько серьёзно, что G80 отметился на аукционе битых автомобилей.

Наконец, есть и расчёт стоимости ремонта от страховой компании. Там — фары, капот, бампер, панель передка, радиаторы, правая колёсная арка и куча сопутствующих деталей. Подушки и ремни безопасности, конечно. Но важнее, что в том же списке деталей на замену числятся привод колеса, рулевой механизм, подрамник и даже поддон двигателя… Удар был очень серьёзным, а возмещение его последствий потянуло почти на 3 миллиона рублей!

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Неудивительно, что Genesis оказался на аукционе годных остатков. Но на запчасти его не разобрали — наоборот, продали ещё раз, уже через Авто.ру. В архиве сохранилось это объявление.

Комментарий продавца

В хорошей комплектации
Пробег 2350
Заводится ездит
Подробности по фото или по телефону
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На фото у машины уже есть все четыре колеса, «целый» (без следов срабатывания подушек) интерьер и совсем маленький пробег на одометре. А продавец, профессионально занимающийся битыми автомобилями, заявлял, что G80 «заводится и ездит» — несмотря на то что разбитые радиаторы к нему прилагались отдельно от кузова…

И из сегодняшней цены седана понятно, что восстанавливали его тоже по «обходным технологиям» и с использованием б/у запчастей. Оттого и второй официальный владелец, купивший отремонтированный G80, всего через пару месяцев выставил его на продажу. И не может продать автомобиль уже год, несмотря на низкую цену: первая попытка датируется 4 июля 2020 года. А ведь тогда пробег был ещё в три раза меньше!

В общем, выбирая подержанную машину, нельзя поддаваться магии маленьких цифр на одометре — в крупное ДТП автомобиль может попасть, едва выехав из автосалона. Даже совсем свежие экземпляры надо проверять с помощью сервиса ПроАвто. Благо это несложно: достаточно узнать у продавца VIN и ввести его в специальную форму на Авто.ру. А если дело дойдёт до осмотра, не забудьте сверить этот иденти­фикационный код с тем, что нанесён на кузов понравившейся машины, и ещё раз запросить отчёт — данные в нём обновляются постоянно.

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