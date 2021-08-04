Genesis G80 с маленьким пробегом, но большой аварией: о чём не рассказывает продавец

На фото у машины уже есть все четыре колеса, «целый» (без следов срабатывания подушек) интерьер и совсем маленький пробег на одометре. А продавец, профессионально занимающийся битыми автомобилями, заявлял, что G80 «заводится и ездит» — несмотря на то что разбитые радиаторы к нему прилагались отдельно от кузова…

И из сегодняшней цены седана понятно, что восстанавливали его тоже по «обходным технологиям» и с использованием б/у запчастей. Оттого и второй официальный владелец, купивший отремонтированный G80, всего через пару месяцев выставил его на продажу. И не может продать автомобиль уже год, несмотря на низкую цену: первая попытка датируется 4 июля 2020 года. А ведь тогда пробег был ещё в три раза меньше!

В общем, выбирая подержанную машину, нельзя поддаваться магии маленьких цифр на одометре — в крупное ДТП автомобиль может попасть, едва выехав из автосалона. Даже совсем свежие экземпляры надо проверять с помощью сервиса ПроАвто. Благо это несложно: достаточно узнать у продавца VIN и ввести его в специальную форму на Авто.ру. А если дело дойдёт до осмотра, не забудьте сверить этот иденти­фикационный код с тем, что нанесён на кузов понравившейся машины, и ещё раз запросить отчёт — данные в нём обновляются постоянно.