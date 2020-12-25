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Бросить всё и запустить таксопарк: личный опыт

Разбор

Редакция Авто.ру

Спецпроект с брендом моторных масел G-Energy, в котором мы рассказываем о том, как бизнес пережил непростой 2020 год.

«Всё, что ни делается, — к лучшему». Такова жизненная позиция основателя московской компании «Спутник-Такси» Дениса Болокина, который начал бизнес накануне пандемии коронавируса, но не опустил руки и за несколько месяцев увеличил автопарк в шесть раз.

Успешный менеджер и опытный руководитель с внушитель­ным бэкграундом и здоровыми амбициями — таких вводных оказалось вполне достаточно, чтобы однажды сказать... «хватит». И наперекор обстоятель­ствам реализовать идею, ставшую, по сути, смыслом жизни. У Дениса был и личный опыт работы за рулём в такси, и профильное образование (диплом Государ­ственного Универ­ситета управления по специ­альности «менеджмент»), и солидный набор проектов в сфере таксо­моторных перевозок. На последнем месте работы в должности руково­дителя отдела транспорта он расширил автопарк с нуля до 600 единиц техники, но решил двигаться дальше.

«Главный актив — безусловно, люди. Многие из тех, с кем прежде довелось трудиться, в меня поверили. Так часть команды последовала за мной».

Готовая команда — серьёзное подспорье в новом бизнесе, да и в целом воодушев­ляющий фактор. Однако для запуска собственного таксо­парка нужно было найти инвестора. Один из подготов­ленных Денисом вариантов бизнес-плана убедил партнёра вложиться в первые авто­мобили — десяток Skoda Octavia. С таким активом «Спутник-Такси» стартовал в марте 2020 года, оптими­стично планируя ежемесячно увели­чивать парк на двадцать машин. Но начавшаяся пандемия внесла коррективы...

«Из-за временного „локдауна“ автосалонов мы несколько месяцев не могли достигнуть точки безубыточности — не хватало автомобилей. По опыту, для этого в парке должно быть минимум 40 машин. Цифра касается только Москвы — в регионах иное цено­образование на рынке и другие сроки окупа­емости машин. Да и стартовали мы, конечно, в очень сложное время. Некоторые водители банально не могли пройти предрейсовый осмотр из-за повышенной температуры; были и те, кто попал на карантин.

Как выкарабкивались? Соблюдали все требования Роспотреб­надзора и агрегаторов и докупали автомо­били при первой возмож­ности. Те водители, что остались в строю, работали по восемь часов почти без выходных. Других вариантов у нас не было. С другой стороны, карантин нам в чём-то помог. Московские власти приостано­вили работу каршеринга, а поездок на обще­ственном транспорте многие стали избегать — чтобы миними­зировать контакты с окружающими. В итоге, несмотря на введение пропусков и „удалёнку“, количество заказов такси возросло».

В настоящее время на балансе «Спутник-Такси» 54 машины трёх разных классов: «комфорт», «бизнес» и «премиум». Помимо пятидесяти автомо­билей Skoda, парк компании сегодня составляют по два седана Mercedes E- и S-Class. Почему именно эти модели?

«Если говорить про класс „Комфорт“, то по цене, расходам на обслужи­вание и надёжности Skoda — оптимальный вариант. Да, Kia Ceed и Cerato тоже не досаждают частыми поломками, но стоят чуть дороже. Другие варианты для такси я, основы­ваясь на своём предыдущем опыте, просто не рассматривал. В „Бизнесе“ и „Премиуме“ выбор моделей диктуют агрегаторы и сами клиенты: „Мерседесы“ получают больше заказов».

Несмотря на успешный опыт развития и управления парком в шесть сотен машин, сегодня Денис считает, что оптимальное количество — это 350–400 автомо­билей. Далее лучше открывать филиал, иначе приток водителей падает, у компании начинаются простои. А это — неминуемые потери.

«Заказы получаем от трёх крупных агрегаторов. Комиссия Яндекс.Такси, в зависи­мости от продолжи­тельности поездки, составляет от 23,5 до 30%. Gett берёт за услуги 19,8%, Ситимобил — 15–20%. В среднем один автомобиль приносит около 35–40 тысяч рублей в месяц, но не стоит забывать про простои — на это нужно заклады­вать 15% от общего парка. Кроме того, необходимо учитывать стоимость ремонта, страховки, шин, затраты на офис, бухгалтерию, сотрудников, интернет, мониторинг Глонасс, мобильную связь и всё в этом духе.

Чтобы не только покрыть упомянутые расходы, но и остаться в плюсе, необходимы примерно сорок авто­мобилей. Это для класса „Комфорт“, для „Эконома“ — минимум пятьдесят. Но я в этой нише не работаю из-за слож­ностей с поиском водителей и сотрудни­чества с ними. Мой опыт позволяет делать такие выводы».

Есть и чёткие планы по выручке. Сегодня в компании трудятся 70 профес­сиональных водителей. План за смену для водителя на «Октавии» — не меньше 7500 рублей. Минимальная планка для «Мерседеса Е-класса» — 12 500 рублей. План для S-класса — 15 000 рублей. Зарплата водителя — 30% от выручки. Есть в штате предприятия и специальный сотрудник, который контроли­рует так называемый «вывоз плана». Если цифры не дотягивают до установ­ленных показателей, для водителей проводят обучение.

«Правильнее называть это наставничеством — основы­ваясь на собственном опыте, помогаем сотрудникам рациональнее использовать время. Подсказы­ваем, в какие часы лучше работать в тех или иных районах, исходя из транспортной доступ­ности, загружен­ности трасс, престиж­ности и так далее. Внимательные слушатели, как правило, в итоге зарабаты­вают больше денег, чем те, что продолжают бессистемно работать по стандартной схеме от заказа к заказу».

Все процессы, связанные непосредственно с деятель­ностью такси, в компании уже отлажены и не требуют личного участия Дениса. Но каждый рабочий день с 9 до 18 часов он в офисе и часто задер­живается допоздна — это следствие выработанной годами привычки держать всё под контролем.

«Во всех ситуациях я стараюсь следовать жизненному кредо „что ни делается — к лучшему“. Главное — никогда не терять оптимизма. И, конечно, ни на шаг не отступать от базовых принципов работы компании. Последнее замечание касается всех сотрудников, но в большей степени водителей. Они должны не только прекрасно ориентиро­ваться на местности и уметь быстро считать деньги. Надо быть вежливым, опрятным, испол­нительным, пунктуаль­ным и уметь содержать автомобиль в чистоте. Курить в салоне у нас строжайше запрещено.

Выполнение этих простых правил наглядно конверти­руется в положи­тельные отзывы клиентов. А те, кто не готов следовать нашим базовым принципам, в парке не задер­живаются. Бизнес есть бизнес, ничего личного».

Важная часть бесперебойной работы таксопарка — регулярное и тщательное обслуживание автомобилей. Если обычный автомобилист возит собственную машину на ТО раз, максимум два в год, то «Спутник-Такси» обслуживает свои автомобили ежемесячно. Все работы проводятся на территории таксомоторного парка, где базируется компания, — на данный момент фирме нет смысла содержать свой автосервис и большой штат механиков.

Для автомобилей Skoda Octavia 1.6 MPI (2019–2020 г.в.) сотрудники техцентра используют масла G-Energy F Synth 5W-30, а в седаны Mercedes-Benz E200 (2019–2020 г.в.) заливают G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30. Оба продукта проверены автопроиз­водителями и оптимальны и по цене, и по защите двигателей, и по общему уровню потреби­тельских качеств. В таксо­парке даже провели собственные испытания смазочных материалов и выяснили, что, помимо отличной защиты деталей двигателя от износа и образо­вания нагара, эти масла почти не требуют долива. То есть расход на угар у них минимальный. Эти показатели крайне важны — особенно если учесть, что за три года работы в такси автомобили, в зависимости от класса, успевают накатать от 200 до 350 тысяч километров.

«Уверен, что при том уровне обслуживания, которые получают мои машины, по окончании службы они окажутся вполне ликвидным товаром. Это, собственно, подтверждает мой более чем десятилетний опыт работы в сфере такси — бизнесе, которым я и дальше планирую заниматься, планомерно развивая свой бренд».

G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30

Это высококачественное и при этом доступное по цене масло было создано на 100% синтетической основе и по новейшей технологии специально для немецких автомобилей. Соответствует спецификациям VW 504 00/507 00; MB 229.51; MB 229.31; BMW Longlife-04; Porsche C30. Благодаря пониженной сульфатной зольности масло подходит для применения в двигателях с современными системами очистки выхлопных газов, включая катализаторы (TWC), предотвращает забивку сажевых фильтров, уменьшая расходы на их замену. Масло обеспечивает отличную защиту двигателей при различных режимах эксплуатации.

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G-Energy F Synth 5W-30

Это полностью синтетическое моторное масло разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков, работающих в различных условиях эксплуатации — включая наиболее тяжёлые. Среди его преимуществ: надёжная смазка при холодном пуске, высокие моющие свойства, высокие противоизносные свойства, которые продлевают жизнь двигателям, сохранение эксплуатационных свойств масла на продолжительном сроке эксплуатации, а также специально подобранные базовые компоненты, которые обеспечивают низкий расход масла на угар.

Моторное масло получило одобрение MB-APPROVAL 229.5, VW 502 00/505 00 и соответствует спецификациям BMW LL-01, RENAULT RN0700, GM LL-A/B-025 и FIAT 9.55535-G.

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