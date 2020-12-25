Бросить всё и запустить таксопарк: личный опыт
Редакция Авто.ру
Спецпроект с брендом моторных масел G-Energy, в котором мы рассказываем о том, как бизнес пережил непростой 2020 год.
«Всё, что ни делается, — к лучшему». Такова жизненная позиция основателя московской компании «Спутник-Такси» Дениса Болокина, который начал бизнес накануне пандемии коронавируса, но не опустил руки и за несколько месяцев увеличил автопарк в шесть раз.
Успешный менеджер и опытный руководитель с внушительным бэкграундом и здоровыми амбициями — таких вводных оказалось вполне достаточно, чтобы однажды сказать... «хватит». И наперекор обстоятельствам реализовать идею, ставшую, по сути, смыслом жизни. У Дениса был и личный опыт работы за рулём в такси, и профильное образование (диплом Государственного Университета управления по специальности «менеджмент»), и солидный набор проектов в сфере таксомоторных перевозок. На последнем месте работы в должности руководителя отдела транспорта он расширил автопарк с нуля до 600 единиц техники, но решил двигаться дальше.
«Главный актив — безусловно, люди. Многие из тех, с кем прежде довелось трудиться, в меня поверили. Так часть команды последовала за мной».
Готовая команда — серьёзное подспорье в новом бизнесе, да и в целом воодушевляющий фактор. Однако для запуска собственного таксопарка нужно было найти инвестора. Один из подготовленных Денисом вариантов бизнес-плана убедил партнёра вложиться в первые автомобили — десяток Skoda Octavia. С таким активом «Спутник-Такси» стартовал в марте 2020 года, оптимистично планируя ежемесячно увеличивать парк на двадцать машин. Но начавшаяся пандемия внесла коррективы...
«Из-за временного „локдауна“ автосалонов мы несколько месяцев не могли достигнуть точки безубыточности — не хватало автомобилей. По опыту, для этого в парке должно быть минимум 40 машин. Цифра касается только Москвы — в регионах иное ценообразование на рынке и другие сроки окупаемости машин. Да и стартовали мы, конечно, в очень сложное время. Некоторые водители банально не могли пройти предрейсовый осмотр из-за повышенной температуры; были и те, кто попал на карантин.
Как выкарабкивались? Соблюдали все требования Роспотребнадзора и агрегаторов и докупали автомобили при первой возможности. Те водители, что остались в строю, работали по восемь часов почти без выходных. Других вариантов у нас не было. С другой стороны, карантин нам в чём-то помог. Московские власти приостановили работу каршеринга, а поездок на общественном транспорте многие стали избегать — чтобы минимизировать контакты с окружающими. В итоге, несмотря на введение пропусков и „удалёнку“, количество заказов такси возросло».
В настоящее время на балансе «Спутник-Такси» 54 машины трёх разных классов: «комфорт», «бизнес» и «премиум». Помимо пятидесяти автомобилей Skoda, парк компании сегодня составляют по два седана Mercedes E- и
«Если говорить про класс „Комфорт“, то по цене, расходам на обслуживание и надёжности Skoda — оптимальный вариант. Да, Kia Ceed и Cerato тоже не досаждают частыми поломками, но стоят чуть дороже. Другие варианты для такси я, основываясь на своём предыдущем опыте, просто не рассматривал. В „Бизнесе“ и „Премиуме“ выбор моделей диктуют агрегаторы и сами клиенты: „Мерседесы“ получают больше заказов».
Несмотря на успешный опыт развития и управления парком в шесть сотен машин, сегодня Денис считает, что оптимальное количество — это 350–400 автомобилей. Далее лучше открывать филиал, иначе приток водителей падает, у компании начинаются простои. А это — неминуемые потери.
«Заказы получаем от трёх крупных агрегаторов. Комиссия Яндекс.Такси, в зависимости от продолжительности поездки, составляет от 23,5 до 30%. Gett берёт за услуги 19,8%, Ситимобил — 15–20%. В среднем один автомобиль приносит около 35–40 тысяч рублей в месяц, но не стоит забывать про простои — на это нужно закладывать 15% от общего парка. Кроме того, необходимо учитывать стоимость ремонта, страховки, шин, затраты на офис, бухгалтерию, сотрудников, интернет, мониторинг Глонасс, мобильную связь и всё в этом духе.
Чтобы не только покрыть упомянутые расходы, но и остаться в плюсе, необходимы примерно сорок автомобилей. Это для класса „Комфорт“, для „Эконома“ — минимум пятьдесят. Но я в этой нише не работаю из-за сложностей с поиском водителей и сотрудничества с ними. Мой опыт позволяет делать такие выводы».
Есть и чёткие планы по выручке. Сегодня в компании трудятся 70 профессиональных водителей. План за смену для водителя на «Октавии» — не меньше 7500 рублей. Минимальная планка для «Мерседеса
«Правильнее называть это наставничеством — основываясь на собственном опыте, помогаем сотрудникам рациональнее использовать время. Подсказываем, в какие часы лучше работать в тех или иных районах, исходя из транспортной доступности, загруженности трасс, престижности и так далее. Внимательные слушатели, как правило, в итоге зарабатывают больше денег, чем те, что продолжают бессистемно работать по стандартной схеме от заказа к заказу».
Все процессы, связанные непосредственно с деятельностью такси, в компании уже отлажены и не требуют личного участия Дениса. Но каждый рабочий день с 9 до 18 часов он в офисе и часто задерживается допоздна — это следствие выработанной годами привычки держать всё под контролем.
«Во всех ситуациях я стараюсь следовать жизненному кредо „что ни делается — к лучшему“. Главное — никогда не терять оптимизма. И, конечно, ни на шаг не отступать от базовых принципов работы компании. Последнее замечание касается всех сотрудников, но в большей степени водителей. Они должны не только прекрасно ориентироваться на местности и уметь быстро считать деньги. Надо быть вежливым, опрятным, исполнительным, пунктуальным и уметь содержать автомобиль в чистоте. Курить в салоне у нас строжайше запрещено.
Выполнение этих простых правил наглядно конвертируется в положительные отзывы клиентов. А те, кто не готов следовать нашим базовым принципам, в парке не задерживаются. Бизнес есть бизнес, ничего личного».
Важная часть бесперебойной работы таксопарка — регулярное и тщательное обслуживание автомобилей. Если обычный автомобилист возит собственную машину на ТО раз, максимум два в год, то «Спутник-Такси» обслуживает свои автомобили ежемесячно. Все работы проводятся на территории таксомоторного парка, где базируется компания, — на данный момент фирме нет смысла содержать свой автосервис и большой штат механиков.
Для автомобилей Skoda Octavia 1.6 MPI (2019–2020 г.в.) сотрудники техцентра используют масла G-Energy F Synth 5W-30, а в седаны Mercedes-Benz E200 (2019–2020 г.в.) заливают G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30. Оба продукта проверены автопроизводителями и оптимальны и по цене, и по защите двигателей, и по общему уровню потребительских качеств. В таксопарке даже провели собственные испытания смазочных материалов и выяснили, что, помимо отличной защиты деталей двигателя от износа и образования нагара, эти масла почти не требуют долива. То есть расход на угар у них минимальный. Эти показатели крайне важны — особенно если учесть, что за три года работы в такси автомобили, в зависимости от класса, успевают накатать от 200 до 350 тысяч километров.
«Уверен, что при том уровне обслуживания, которые получают мои машины, по окончании службы они окажутся вполне ликвидным товаром. Это, собственно, подтверждает мой более чем десятилетний опыт работы в сфере такси — бизнесе, которым я и дальше планирую заниматься, планомерно развивая свой бренд».
G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30
Это высококачественное и при этом доступное по цене масло было создано на 100% синтетической основе и по новейшей технологии специально для немецких автомобилей. Соответствует спецификациям VW 504 00/507 00; MB 229.51; MB 229.31; BMW Longlife-04; Porsche C30. Благодаря пониженной сульфатной зольности масло подходит для применения в двигателях с современными системами очистки выхлопных газов, включая катализаторы (TWC), предотвращает забивку сажевых фильтров, уменьшая расходы на их замену. Масло обеспечивает отличную защиту двигателей при различных режимах эксплуатации.
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G-Energy F Synth 5W-30
Это полностью синтетическое моторное масло разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков, работающих в различных условиях эксплуатации — включая наиболее тяжёлые. Среди его преимуществ: надёжная смазка при холодном пуске, высокие моющие свойства, высокие противоизносные свойства, которые продлевают жизнь двигателям, сохранение эксплуатационных свойств масла на продолжительном сроке эксплуатации, а также специально подобранные базовые компоненты, которые обеспечивают низкий расход масла на угар.
Моторное масло получило одобрение MB-APPROVAL 229.5, VW 502 00/505 00 и соответствует спецификациям BMW LL-01, RENAULT RN0700, GM LL-A/B-025 и FIAT 9.55535-G.
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