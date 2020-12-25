Бросить всё и запустить таксопарк: личный опыт

«Всё, что ни делается, — к лучшему». Такова жизненная позиция основателя московской компании «Спутник-Такси» Дениса Болокина, который начал бизнес накануне пандемии коронавируса, но не опустил руки и за несколько месяцев увеличил автопарк в шесть раз.

Успешный менеджер и опытный руководитель с внушитель­ным бэкграундом и здоровыми амбициями — таких вводных оказалось вполне достаточно, чтобы однажды сказать... «хватит». И наперекор обстоятель­ствам реализовать идею, ставшую, по сути, смыслом жизни. У Дениса был и личный опыт работы за рулём в такси, и профильное образование (диплом Государ­ственного Универ­ситета управления по специ­альности «менеджмент»), и солидный набор проектов в сфере таксо­моторных перевозок. На последнем месте работы в должности руково­дителя отдела транспорта он расширил автопарк с нуля до 600 единиц техники, но решил двигаться дальше.