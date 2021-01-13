Как сохранить транспортный бизнес, когда все сидят по домам

Десятки тысяч заказов в месяц, сотни человек персонала и огромный автопарк: за 16 лет работы на специ­фическом рынке грузо­перевозок «Грузо­вичкоФ» превратился в бренд всерос­сийского масштаба. И именно это поможет компании реализовать в будущем поистине глобальные планы, уверен руково­дитель транспортного отдела Московского филиала компании Сергей Румянцев.

Компания «ГрузовичкоФ» была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге. Тогда коллектив состоял из семи сотрудников — четырёх операторов, двух координа­торов и бухгал­тера. На первых порах обходились даже без собственного штата водителей и парка рабочих автомо­билей — все вопросы закрывались арендой.