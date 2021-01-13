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Как сохранить транспортный бизнес, когда все сидят по домам

Разбор

Редакция Авто.ру

Спецпроект с брендом моторных масел G-Energy, в котором мы рассказываем о том, как бизнес пережил непростой 2020 год.

Десятки тысяч заказов в месяц, сотни человек персонала и огромный автопарк: за 16 лет работы на специ­фическом рынке грузо­перевозок «Грузо­вичкоФ» превратился в бренд всерос­сийского масштаба. И именно это поможет компании реализовать в будущем поистине глобальные планы, уверен руково­дитель транспортного отдела Московского филиала компании Сергей Румянцев.

Компания «ГрузовичкоФ» была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге. Тогда коллектив состоял из семи сотрудников — четырёх операторов, двух координа­торов и бухгал­тера. На первых порах обходились даже без собственного штата водителей и парка рабочих автомо­билей — все вопросы закрывались арендой.

«Первое время хорошо помогало “сарафан­ное радио” — люди делились отзывами, наши услуги постепенно набирали популяр­ность. Росло количество заказов, а мы расширяли клиентскую базу. Соответ­ственно, поэтапно закупался допол­нительный транспорт, расширялся штат. Сегодня «Грузо­вичкоФ» успешно работает уже в 50 городах России, а также в Узбеки­стане и Казах­стане. В Ташкенте, Нурсултане и Алматы наш сервис выполняет более тысячи заказов в месяц.

Автопарк всех наших партнёров по России насчиты­вает около 4000 единиц техники. Только в Москве у компании 300 админи­стративных сотрудников и около 700 штатных водителей. Оборот столичного филиала за 2019 год составил 2,7 млрд рублей».

Объяснение столь впечатляющего роста довольно простое: понимание персональ­ной ответ­ствен­ности всеми сотрудниками, чётко выстроенная система управления логистикой и комплексный подход к предостав­лению услуг по перевозкам. Компания всегда исповедо­вала принцип по системе «всё включено», поэтому тщательно следит и за своевре­менной подачей транспорта (обычно — не более четверти часа), и за упаковкой вещей, и за погрузкой-разгрузкой — при полной гарантии сохран­ности имущества. При этом оформить заказ клиент может любым удобным ему способом — оставить заявку само­стоятельно на официаль­ном сайте компании, связавшись с оператором через чат в мессен­джерах или просто позвонив в колл-центр.

«Внутри компании разработана и внедрена собствен­ная система “Авто­контроль”, которая связывает все звенья рабочей цепочки. Здесь и интерфейс для операторов колл-центра, где оформ­ляются заказы, и страницы для логистов, где они распре­деляют заявки и мониторят процесс их испол­нения. Водитель в автомати­ческом режиме получает заявку с коммен­тариями, ранее озвучен­ными клиентом, и отправляется на выпол­нение — всё это похоже на то, как устроены агрегаторы такси».

Компания работает 24 часа 7 дней в неделю. В отделе логистики, включая директора, 52 сотрудника. Которым порой приходится решать самые необычные задачи.

«Мы готовы доставить любой груз. В рамках разумного, конечно. Мостовую ферму не повезём, а вот пианино, тяжёлый холодиль­ник, внуши­тельных размеров ванну — запросто. Для этого у нас есть специально обученные люди, так называ­емая «спецколонна». Конкретно для погрузки-разгрузки пианино привлечём четырёх опытных такелаж­ников. Как и рядовые грузчики, они у нас в штате. А чтобы не повредить дорогущий инструмент, мы предвари­тельно обмотаем его стрейч-плёнкой. Не пострадает, будьте спокойны».

На жалобы реагирует служба клиентского сервиса (СКС), главная задача которой — постараться решить проблему на месте, при выпол­нении заказа. Этот же отдел скрупулёзно изучает все отзывы в социаль­ных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук).

Однако в основе клиентского сервиса — не сглажи­вание острых углов в общении с недоволь­ными клиентами, а улучшение качества услуг и снижение количества негативных ситуаций. И достигать этой цели необходимо грамотным подбором персонала и работой с ним. Но кого возьмут в компанию, а кому откажут?

«Разумеется, чем больше у человека открытых категорий в правах, тем лучше. Но в целом достаточно и категории “B”, так как основу нашего парка составляют “Газели”. Помимо водитель­ского удосто­верения, кандидаты должны обладать и опреде­лёнными качествами — мы ценим лояль­ность, коммуникабель­ность, активность, ответ­ственность. Всё это сотрудники нашего отдела кадров выявляют на собеседо­вании. Кого не отсеяли на первом этапе, отправляют на второй — вводный инструктаж, где в течение часа “ново­бранцев” посвящают в азы работы компании, использо­вания мобиль­ного приложения, технике общения с клиентами, приёмам погрузки и разгрузки. Далее следуют настав­ления по ПДД и управле­нию автомо­билем. Как показывает практика, далеко не все водители, пере­севшие с “легковушек”, хорошо чувствуют габариты “Газели”.

В среднем водители компании проводят за рулём по десять часов в день. Однако график каждый выбирает под себя – кто-то работает по схеме 2/2, кто-то 5/2 либо 6/1».

Ставка водителя — от 40% с каждого выполненного заказа. Многие зарабатывают по 4000 рублей за смену и больше.

«Весной во время карантина заказы упали на 25–30%. Соответ­ственно, снизились и выплаты сотруд­никам. Однако штат мы не сокращали, а пытались по максимуму адапти­ровать и развивать наш сервис в сложив­шихся условиях. К примеру, в период локдауна оформили водителям специальные пропуска, разрешающие перевозки по Москве и области, и пред­ложили людям услуги по бесконтактной доставке продуктов питания. Кому требо­валось, помогали и с переездом.

Из дополнительных мер отмечу ежеднев­ную санитарную обработку машин и медосмотр не только водителей, но и грузчиков. Вообще, “бесконтактный” способ доставки ещё надолго останется с нами. Сейчас наблюда­ется рост второй волны, но таких жёстких ограни­чений, как весной, пока не вводят. Октябрь мы всё же закрыли с падением на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Посмотрим, что будет дальше».

Зато локдаун в очередной раз доказал, что сделанный в своё время выбор в пользу отечественных «Газелей» был верным.

«Помимо широкой гаммы модификаций, “Газели” просты, недороги в ремонте и достаточно экономичны. Самая ходовая моди­фикация – “евротент” с четырёх­метровой платформой. Что касается сроков службы, то наиболее “пожилым” автомо­билям в нашем парке сейчас около 6 лет. Их пора продавать. Если говорить о пробеге, то это уже более 300 000 км, ведь в день водители наматывают в среднем по 150–180 км.

Нагрузка на машины достаточно высокая. Поэтому мы приняли решение о снижении сервисного интервала с рекомендо­ванных 15 000 до 10 000 км. И на моторном масле не экономим, льём G-Energy Expert L 10W-40. Пробовали продукты и других компаний, но по ряду ключевых свойств, таких как расход на угар, вязкость, обеспечи­вающая лёгкий запуск моторов при низких темпера­турах и оптималь­ное давление смазки жарким летом, защита деталей от износа, полу­синтетика G-Energy показала себя лучше остальных».

Примечательно, что той же техникой и такими же маслами G-Energy Expert L 10W-40 пользуются во всех филиалах компании, в том числе и зарубежных. Последних, по словам Сергея, в обозримом будущем станет ещё больше.

«Мы планируем развивать запущенные направ­ления ВЭД, доставку для E-commerce, перевозки сборных грузов, в том числе маги­страль­ными фурами. Кроме того, видим перс­пективы в сервисе помесячной аренды боксов для само­стоятель­ного хранения личных вещей (Self Storage). За ближайшие 5 лет мы надеемся не только вывести эти продукты на российский рынок, но масштаби­ровать их в странах СНГ.

В рамках экспансии задачи не менее грандиозные, в частности — запустить филиалы в трёх странах мира и присут­ствовать минимум на 2 конти­нентах. Но это к 2025 году. На ближайшей повестке — открытие представи­тельств во всех городах России числен­ностью от 1000 человек и увели­чение доли рынка в уже занятых локациях России, Казах­стана и Узбекистана».

G-Energy Expert L 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отече­ственных легковых автомо­билей, лёгких грузовиков и микро­автобусов. Специ­фикации: API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1; VW 501 01/505 00.

Основные преимущества:

  • надёжная смазка пар трения при длительной работе на максималь­ных скоростях и нагрузках;

  • увеличенное щелочное число, предотвраща­ющее ускоренное окисление масла и обеспечи­вающее сохране­ние эксплу­атационных свойств на протяжении всего срока службы смазки, в том числе в двигателях пост­гарантийных автомобилей;

  • улучшенные моюще-дисперги­рующие свойства, препят­ствующие образо­ванию различного рода отложений на деталях двигателя, поддер­живающие чистоту и обеспечи­вающие его максимальный ресурс;

  • стабильные вязкостно-темпера­турные свойства в течение всего срока эксплуатации;

  • хорошая совместимость масла с различными матери­алами уплотнений.

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