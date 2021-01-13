Как сохранить транспортный бизнес, когда все сидят по домам
Редакция Авто.ру
Спецпроект с брендом моторных масел G-Energy, в котором мы рассказываем о том, как бизнес пережил непростой 2020 год.
Десятки тысяч заказов в месяц, сотни человек персонала и огромный автопарк: за 16 лет работы на специфическом рынке грузоперевозок «ГрузовичкоФ» превратился в бренд всероссийского масштаба. И именно это поможет компании реализовать в будущем поистине глобальные планы, уверен руководитель транспортного отдела Московского филиала компании Сергей Румянцев.
Компания «ГрузовичкоФ» была основана в 2005 году в Санкт-Петербурге. Тогда коллектив состоял из семи сотрудников — четырёх операторов, двух координаторов и бухгалтера. На первых порах обходились даже без собственного штата водителей и парка рабочих автомобилей — все вопросы закрывались арендой.
«Первое время хорошо помогало “сарафанное радио” — люди делились отзывами, наши услуги постепенно набирали популярность. Росло количество заказов, а мы расширяли клиентскую базу. Соответственно, поэтапно закупался дополнительный транспорт, расширялся штат. Сегодня «ГрузовичкоФ» успешно работает уже в 50 городах России, а также в Узбекистане и Казахстане. В Ташкенте, Нурсултане и Алматы наш сервис выполняет более тысячи заказов в месяц.
Автопарк всех наших партнёров по России насчитывает около 4000 единиц техники. Только в Москве у компании 300 административных сотрудников и около 700 штатных водителей. Оборот столичного филиала за 2019 год составил 2,7 млрд рублей».
Объяснение столь впечатляющего роста довольно простое: понимание персональной ответственности всеми сотрудниками, чётко выстроенная система управления логистикой и комплексный подход к предоставлению услуг по перевозкам. Компания всегда исповедовала принцип по системе «всё включено», поэтому тщательно следит и за своевременной подачей транспорта (обычно — не более четверти часа), и за упаковкой вещей, и за погрузкой-разгрузкой — при полной гарантии сохранности имущества. При этом оформить заказ клиент может любым удобным ему способом — оставить заявку самостоятельно на официальном сайте компании, связавшись с оператором через чат в мессенджерах или просто позвонив в колл-центр.
«Внутри компании разработана и внедрена собственная система “Автоконтроль”, которая связывает все звенья рабочей цепочки. Здесь и интерфейс для операторов колл-центра, где оформляются заказы, и страницы для логистов, где они распределяют заявки и мониторят процесс их исполнения. Водитель в автоматическом режиме получает заявку с комментариями, ранее озвученными клиентом, и отправляется на выполнение — всё это похоже на то, как устроены агрегаторы такси».
Компания работает 24 часа 7 дней в неделю. В отделе логистики, включая директора, 52 сотрудника. Которым порой приходится решать самые необычные задачи.
«Мы готовы доставить любой груз. В рамках разумного, конечно. Мостовую ферму не повезём, а вот пианино, тяжёлый холодильник, внушительных размеров ванну — запросто. Для этого у нас есть специально обученные люди, так называемая «спецколонна». Конкретно для погрузки-разгрузки пианино привлечём четырёх опытных такелажников. Как и рядовые грузчики, они у нас в штате. А чтобы не повредить дорогущий инструмент, мы предварительно обмотаем его стрейч-плёнкой. Не пострадает, будьте спокойны».
На жалобы реагирует служба клиентского сервиса (СКС), главная задача которой — постараться решить проблему на месте, при выполнении заказа. Этот же отдел скрупулёзно изучает все отзывы в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук).
Однако в основе клиентского сервиса — не сглаживание острых углов в общении с недовольными клиентами, а улучшение качества услуг и снижение количества негативных ситуаций. И достигать этой цели необходимо грамотным подбором персонала и работой с ним. Но кого возьмут в компанию, а кому откажут?
«Разумеется, чем больше у человека открытых категорий в правах, тем лучше. Но в целом достаточно и категории “B”, так как основу нашего парка составляют “Газели”. Помимо водительского удостоверения, кандидаты должны обладать и определёнными качествами — мы ценим лояльность, коммуникабельность, активность, ответственность. Всё это сотрудники нашего отдела кадров выявляют на собеседовании. Кого не отсеяли на первом этапе, отправляют на второй — вводный инструктаж, где в течение часа “новобранцев” посвящают в азы работы компании, использования мобильного приложения, технике общения с клиентами, приёмам погрузки и разгрузки. Далее следуют наставления по ПДД и управлению автомобилем. Как показывает практика, далеко не все водители, пересевшие с “легковушек”, хорошо чувствуют габариты “Газели”.
В среднем водители компании проводят за рулём по десять часов в день. Однако график каждый выбирает под себя – кто-то работает по схеме 2/2, кто-то 5/2 либо 6/1».
Ставка водителя — от 40% с каждого выполненного заказа. Многие зарабатывают по 4000 рублей за смену и больше.
«Весной во время карантина заказы упали на 25–30%. Соответственно, снизились и выплаты сотрудникам. Однако штат мы не сокращали, а пытались по максимуму адаптировать и развивать наш сервис в сложившихся условиях. К примеру, в период локдауна оформили водителям специальные пропуска, разрешающие перевозки по Москве и области, и предложили людям услуги по бесконтактной доставке продуктов питания. Кому требовалось, помогали и с переездом.
Из дополнительных мер отмечу ежедневную санитарную обработку машин и медосмотр не только водителей, но и грузчиков. Вообще, “бесконтактный” способ доставки ещё надолго останется с нами. Сейчас наблюдается рост второй волны, но таких жёстких ограничений, как весной, пока не вводят. Октябрь мы всё же закрыли с падением на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Посмотрим, что будет дальше».
Зато локдаун в очередной раз доказал, что сделанный в своё время выбор в пользу отечественных «Газелей» был верным.
«Помимо широкой гаммы модификаций, “Газели” просты, недороги в ремонте и достаточно экономичны. Самая ходовая модификация – “евротент” с четырёхметровой платформой. Что касается сроков службы, то наиболее “пожилым” автомобилям в нашем парке сейчас около 6 лет. Их пора продавать. Если говорить о пробеге, то это уже более
Нагрузка на машины достаточно высокая. Поэтому мы приняли решение о снижении сервисного интервала с рекомендованных 15 000 до
Примечательно, что той же техникой и такими же маслами
«Мы планируем развивать запущенные направления ВЭД, доставку для
В рамках экспансии задачи не менее грандиозные, в частности — запустить филиалы в трёх странах мира и присутствовать минимум на 2 континентах. Но это к 2025 году. На ближайшей повестке — открытие представительств во всех городах России численностью от 1000 человек и увеличение доли рынка в уже занятых локациях России, Казахстана и Узбекистана».
G-Energy Expert L 10W-40
Всесезонное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, лёгких грузовиков и микроавтобусов. Спецификации: API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1; VW 501 01/505 00.
Основные преимущества:
надёжная смазка пар трения при длительной работе на максимальных скоростях и нагрузках;
увеличенное щелочное число, предотвращающее ускоренное окисление масла и обеспечивающее сохранение эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы смазки, в том числе в двигателях постгарантийных автомобилей;
улучшенные моюще-диспергирующие свойства, препятствующие образованию различного рода отложений на деталях двигателя, поддерживающие чистоту и обеспечивающие его максимальный ресурс;
стабильные вязкостно-температурные свойства в течение всего срока эксплуатации;
хорошая совместимость масла с различными материалами уплотнений.