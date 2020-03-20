Русский дизайнер показал процесс создания четырёхместного гиперкара Koenigsegg
Николай Андреев
Главный дизайнер Koenigsegg Александр Селипанов опубликовал рисунки, сделанные во время проектирования 1724-сильного гиперкара Gemera, который рассчитан на четверых.
Скетчи опубликованы в Инстаграме дизайн-студии Raw Design House, являющейся частью Koenigsegg — её основал Александр после прихода в шведскую компанию.
Линии передней части Gemera вдохновлены прототипом первой модели Koenigsegg CC, созданной в 1996 году.
Первоначально планировалось оснастить четырёхместный гиперкар дверьми типа «крыло чайки», но для итоговой версии выбрали гигантские двери-«ножницы».
Как и у других моделей Koenigsegg, форма салона напоминает яйцо. Так сделано для большей аэродинамической эффективности кузова.
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Part 2 of the Gemera design story: the shape of an egg clearly visible in the Koenigsegg interiors: protective, cocooning and iconically round. The Gemera takes this to the next level! #koenigsegg #cardesign #hypercars #design #supercars #gemera #jesko #automotive #digitaldesign
Когда общие формы кузова гиперкара были определены, дизайнеры Koenigsegg начали проводить эксперименты над формой фар, воздухозаборников и прочих элементов.
А вот как выглядит финальный вариант Koenigsegg Gemera.