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Русский дизайнер показал процесс создания четырёхместного гиперкара Koenigsegg

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Николай Андреев

Главный дизайнер Koenigsegg Александр Селипанов опубликовал рисунки, сделанные во время проекти­рования 1724-сильного гиперкара Gemera, который рассчитан на четверых.

Скетчи опубликованы в Инстаграме дизайн-студии Raw Design House, являющейся частью Koenigsegg — её основал Александр после прихода в шведскую компанию.

Линии передней части Gemera вдохновлены прототипом первой модели Koenigsegg CC, созданной в 1996 году.

Первоначально планировалось оснастить четырёх­местный гиперкар дверьми типа «крыло чайки», но для итоговой версии выбрали гигант­ские двери-«ножницы».

Как и у других моделей Koenigsegg, форма салона напоминает яйцо. Так сделано для большей аэро­динами­ческой эффектив­ности кузова.

Когда общие формы кузова гиперкара были определены, дизайнеры Koenigsegg начали проводить эксперименты над формой фар, воздухо­заборников и прочих элементов.

А вот как выглядит финальный вариант Koenigsegg Gemera.

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