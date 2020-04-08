Миллионер на очень редком суперкаре протаранил несколько машин в Нью-Йорке и попытался скрыться
Николай Андреев
Владелец очень редкого Gemballa Mirage GT, построенного на базе Porsche Carrera GT, решил покататься по опустевшим улицам Нью-Йорка. Однако он не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованный минивэн Toyota Sienna. После этого водитель суперкара попробовал уехать.
Несмотря на сильные повреждения, владелец Gemballa Mirage GT проехал ещё один квартал на красный свет светофора, врезался в ещё три припаркованные машины и только после этого остановился. Люди в инциденте не пострадали.
Как сообщает The Drive со ссылкой на полицейский департамент Нью-Йорка, за рулём оказался 33-летний Бенджамин Чен, коллекционер и основатель ралли суперкаров Gold Rush Rally. Миллионера арестовали. Ему предъявили несколько обвинений, включая вождение в состоянии наркотического опьянения.
Всего было выпущено 25 Gemballa Mirage GT. Суперкар оснащён форсированным до 670 л.с. 5,7-литровым атмосферным V10 и шестиступенчатой «механикой». Оценочная стоимость модели в идеальном состоянии — 750 000 долларов (57 миллионов рублей).