«Ноздри» электрокаров BMW, оплата ипотеки за покупку Форда и другие новости за ночь

Миллионер на очень редком суперкаре протаранил несколько машин в Нью-Йорке и попытался скрыться

Новости

Николай Андреев

Владелец очень редкого Gemballa Mirage GT, построенного на базе Porsche Carrera GT, решил покататься по опустевшим улицам Нью-Йорка. Однако он не справился с управлением и на большой скорости влетел в припаркованный минивэн Toyota Sienna. После этого водитель суперкара попробовал уехать.

  • Несмотря на сильные повреждения, владелец Gemballa Mirage GT проехал ещё один квартал на красный свет светофора, врезался в ещё три припаркованные машины и только после этого остановился. Люди в инциденте не пострадали.

  • Как сообщает The Drive со ссылкой на полицейский департамент Нью-Йорка, за рулём оказался 33-летний Бенджамин Чен, коллекционер и основатель ралли суперкаров Gold Rush Rally. Миллионера арестовали. Ему предъявили несколько обвинений, включая вождение в состоянии наркотического опьянения.

Всего было выпущено 25 Gemballa Mirage GT. Суперкар оснащён форсированным до 670 л.с. 5,7-литровым атмосферным V10 и шестиступенчатой «механикой». Оценочная стоимость модели в идеальном состоянии — 750 000 долларов (57 миллионов рублей).

Что самое удивительное в этой истории?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение