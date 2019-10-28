Тюнер Porsche готовит собственный гиперкар с «механикой»

Первоначально модель, у которой пока нет названия, будет пред­лагаться с бензиновым двигателем мощностью свыше 800 лошадиных сил и механи­ческой коробкой передач. Позже появится более мощная гибридная модификация.

Заявленные технические характеристики впечатляют: с места до 100 км/ч гиперкар должен разгоняться менее чем за 2,5 секунды, а до 200 км/ч – за 6,5 секунды. Такие же показатели имеет Bugatti Chiron с 1500-сильным восьми­литровым W16. Однако не известно, какой модифи­кации гиперкара Gemballa принадлежат эти характе­ристики – бензиновой или гибридной.