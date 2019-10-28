Тюнер Porsche готовит собственный гиперкар с «механикой»
Николай Андреев
Немецкое ателье Gemballa, почти 40 лет занимающееся доработкой автомобилей Porsche, показало изображения первой собственной модели. Ею станет среднемоторное купе с большими воздухозаборниками и антикрылом.
Первоначально модель, у которой пока нет названия, будет предлагаться с бензиновым двигателем мощностью свыше 800 лошадиных сил и механической коробкой передач. Позже появится более мощная гибридная модификация.
Заявленные технические характеристики впечатляют: с места до
100 км/чгиперкар должен разгоняться менее чем за 2,5 секунды, а до 200 км/ч– за 6,5 секунды. Такие же показатели имеет Bugatti Chiron с 1500-сильным восьмилитровым W16. Однако не известно, какой модификации гиперкара Gemballa принадлежат эти характеристики – бензиновой или гибридной.
Тюнеры собираются построить первый прототип собственного купе в начале 2020 года. Если всё пойдёт по плану, серийное производство стартует спустя два года.