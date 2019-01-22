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Ателье Gemballa прокачало Porsche 911 Turbo до 818 л.с.

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Немецкое ателье Gemballa представило проект GTR 8XX Evo-R на базе купе Porsche 911 Turbo серии 991 с доработанным турбомотором и углепластиковым аэродинамическим обвесом, который сделал автомобиль шире и агрессивнее.

Gemballa GTR 8XX Evo-R
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Gemballa GTR 8XX Evo-R

Мощность 3,8-литровой оппозитной «шестёрки» с двумя турбинами после масштабных доработок выросла с базовых 540 л.с. (660 Н⋅м) до 818 л.с. (1098 Н⋅м). С места до 100 км/ч GTR 8XX Evo-R разгоняется за 2,38 секунды, до двухсот – за 7,5 секунды, а максимальная скорость машины составляет 370 км/ч.

Установка обвеса увеличивает ширину на 30 миллиметров спереди и на 50 миллиметров сзади. Сам обвес состоит нового переднего бампера с увеличенным сплиттером, капота с массивными воздухозаборниками, огромного антикрыла и диффузора – и всё это выполнено из карбона. Интерьер с каркасом безопасности отделан кожей и алькантарой, а декоративные панели выполнены из углепластика.

Стандартный Porsche 911 Turbo
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Стандартный Porsche 911 Turbo

  • Стандартный Porsche 911 Turbo серии 991 разгоняется до сотни за 3 секунды, а максималка составляет 320 км/ч.

  • В России цена на Porsche 911 Turbo начинается от 12 149 000 рублей. Стоимость Gemballa GTR 8XX Evo-R пока неизвестна.

Gemballa GTR 8XX Evo-R или Nissan GT-R на стейдже?

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