Ателье Gemballa прокачало Porsche 911 Turbo до 818 л.с.

Мощность 3,8-литровой оппозитной «шестёрки» с двумя турбинами после масштабных доработок выросла с базовых 540 л.с. (660 Н⋅м) до 818 л.с. (1098 Н⋅м). С места до 100 км/ч GTR 8XX Evo-R разгоняется за 2,38 секунды, до двухсот – за 7,5 секунды, а максимальная скорость машины составляет 370 км/ч.

Установка обвеса увеличивает ширину на 30 миллиметров спереди и на 50 миллиметров сзади. Сам обвес состоит нового переднего бампера с увеличенным сплиттером, капота с массивными воздухозаборниками, огромного антикрыла и диффузора – и всё это выполнено из карбона. Интерьер с каркасом безопасности отделан кожей и алькантарой, а декоративные панели выполнены из углепластика.