Гелик-пикап от Brabus: 800 сил на три тонны и полметра клиренса

Колёсные диски взяли диаметром 22 дюйма, обутые во внедорожную резину с высоким профилем. Что дополнительно повышает возможности машины вне асфальта.

Оправдывая название, этот Brabus абсолютно чёрный. Интерьер полностью затянут в кожу, её постелили даже на пол. Все хромированные элементы стали глянцево-чёрными или карбоновыми. В качестве фишки тюнеры вставили красную подсветку в патрубки выхлопной системы, выведенные под подножки.

Стоимость машины не сообщается.

В конце прошлого года аналогичным мотором оснастили кроссовер Mercedes-Benz GLS. За счёт меньшей массы он набирает 100 км﻿/﻿ч за 4,5 секунды, а более точная управля­емость позволила отодвинуть максималку до 300 км﻿/﻿ч. Колёса на внедорожнике — диаметром 24 дюйма.