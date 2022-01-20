Гелик-пикап от Brabus: 800 сил на три тонны и полметра клиренса

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В ателье Brabus переделали внедорожник Mercedes-AMG G 63 (Гелендеваген), превратив его в пикап на портальных мостах. Помимо этого, в машине доработаны дизайн экстерьера, двигатель и салон, пишет Motor1. Проект получил длинное название Brabus 800 Adventure XLP Superblack.
В конце прошлого года аналогичным мотором оснастили кроссовер Mercedes-Benz GLS. За счёт меньшей массы он набирает 100 км/ч за 4,5 секунды, а более точная управляемость позволила отодвинуть максималку до 300 км/ч. Колёса на внедорожнике — диаметром 24 дюйма.