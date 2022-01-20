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Гелик-пикап от Brabus: 800 сил на три тонны и полметра клиренса

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Кирилл Малышев

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В ателье Brabus переделали внедорожник Mercedes-AMG G 63 (Геленде­ваген), превратив его в пикап на портальных мостах. Помимо этого, в машине доработаны дизайн экстерьера, двигатель и салон, пишет Motor1. Проект получил длинное название Brabus 800 Adventure XLP Superblack.

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  • Кузов удлинили на 689 миллиметров относительно внедорожника без запасного колеса. Мощность бензинового 4,0-литрового битурбомотора V8 довели до 800 л.с., момент вырос до 1000 Нм. С таким агрегатом пикап набирает сотню за 4,8 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 210 км/ч.
  • Снаряжённая масса достигла 2936 килограммов. Поэтому, чтобы машина уложилась в водительскую категорию В, формальная грузоподъёмность у неё окажется чуть больше полутонны. Но в кузов и так много не положишь. Большую его часть занимает металлическая стойка под запасное колесо и пару канистр.
  • Благодаря портальным мостам клиренс составляет 49 сантиметров. В сочетании со стандартными для Гелика тремя блокировками дифференциалов это обеспечивает высокий уровень проходимости.
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  • Колёсные диски взяли диаметром 22 дюйма, обутые во внедорожную резину с высоким профилем. Что дополнительно повышает возможности машины вне асфальта.
  • Оправдывая название, этот Brabus абсолютно чёрный. Интерьер полностью затянут в кожу, её постелили даже на пол. Все хромированные элементы стали глянцево-чёрными или карбоновыми. В качестве фишки тюнеры вставили красную подсветку в патрубки выхлопной системы, выведенные под подножки.
  • Стоимость машины не сообщается.

В конце прошлого года аналогичным мотором оснастили кроссовер Mercedes-Benz GLS. За счёт меньшей массы он набирает 100 км﻿/﻿ч за 4,5 секунды, а более точная управля­емость позволила отодвинуть максималку до 300 км﻿/﻿ч. Колёса на внедорожнике — диаметром 24 дюйма.

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