Гелендваген может превратиться в отдельный бренд

По данным издания, которое ссылается на информацию со встречи руковод­ства компании с инвесторами, нынешний спрос на Геленд­ваген превышает производ­ственные возмож­ности Mercedes-Benz. В качестве примера приводится «бюджетная» модификация G 350 с двух­литровой «турбо­четвёркой» на 258 л.с., разра­ботанная специально для Китая.

В случае превращения модели в отдельный суббренд Mercedes-Benz сможет и дальше расширять семей­ство, увеличивая долю Геленд­вагена на рынке.

По другой версии, актуальную моди­фикацию внедорожника с ДВС снимут с производ­ства уже в 2023 году. А на смену ей придёт полностью электриче­ская модель с индексом EQG: возмож­ности к преодолению бездорожья, которыми рас­полагают электро­мобили, Mercedes-Benz уже продемон­стрировал при помощи концепта EQC 4x4².