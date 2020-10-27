Гелендваген может превратиться в отдельный бренд
Дмитрий Елизаров
Культовый Gelandewagen может стать отдельным суббрендом в рамках линейки Mercedes-Benz по примеру Maybach, сообщает издание AutoHome. Это позволит производителю выводить на рынок ещё больше вариантов популярного внедорожника.
По данным издания, которое ссылается на информацию со встречи руководства компании с инвесторами, нынешний спрос на Гелендваген превышает производственные возможности Mercedes-Benz. В качестве примера приводится «бюджетная» модификация G 350 с двухлитровой «турбочетвёркой» на 258 л.с., разработанная специально для Китая.
В случае превращения модели в отдельный суббренд Mercedes-Benz сможет и дальше расширять семейство, увеличивая долю Гелендвагена на рынке.
По другой версии, актуальную модификацию внедорожника с ДВС снимут с производства уже в 2023 году. А на смену ей придёт полностью электрическая модель с индексом EQG: возможности к преодолению бездорожья, которыми располагают электромобили, Mercedes-Benz уже продемонстрировал при помощи концепта EQC 4x4².
О популярности Gelandewagen говорит и наличие в линейке китайского концерна BAIC почти точной копии внедорожника, которая продаётся на местном рынке под названием Beijing BJ80. Клон немецкой модели оснащается 280-сильным трёхлитровым V6 либо «турбочетвёркой» объёмом 2,3 литра, развивающей 250 л.с. В трансмиссии применяются автоматические коробки передач и полный привод с раздаткой и механическими блокировками дифференциалов.