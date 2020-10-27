Европейский аналог Lada Largus снимут с производства

Гелендваген может превратиться в отдельный бренд

Новости

Дмитрий Елизаров

Культовый Gelandewagen может стать отдельным суббрендом в рамках линейки Mercedes-Benz по примеру Maybach, сообщает издание AutoHome. Это позволит произво­дителю выводить на рынок ещё больше вариантов популяр­ного внедорожника.

  • По данным издания, которое ссылается на информацию со встречи руковод­ства компании с инвесторами, нынешний спрос на Геленд­ваген превышает производ­ственные возмож­ности Mercedes-Benz. В качестве примера приводится «бюджетная» модификация G 350 с двух­литровой «турбо­четвёркой» на 258 л.с., разра­ботанная специально для Китая.

  • В случае превращения модели в отдельный суббренд Mercedes-Benz сможет и дальше расширять семей­ство, увеличивая долю Геленд­вагена на рынке.

  • По другой версии, актуальную моди­фикацию внедорожника с ДВС снимут с производ­ства уже в 2023 году. А на смену ей придёт полностью электриче­ская модель с индексом EQG: возмож­ности к преодолению бездорожья, которыми рас­полагают электро­мобили, Mercedes-Benz уже продемон­стрировал при помощи концепта EQC 4x4².

  • О популярности Gelandewagen говорит и наличие в линейке китайского концерна BAIC почти точной копии внедорож­ника, которая продаётся на местном рынке под названием Beijing BJ80. Клон немецкой модели оснащается 280-сильным трёх­литровым V6 либо «турбо­четвёркой» объёмом 2,3 литра, развива­ющей 250 л.с. В трансмиссии применяются автомати­ческие коробки передач и полный привод с раздаткой и механиче­скими блокировками дифферен­циалов.

Электрический Гелендваген — как вам такое?

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