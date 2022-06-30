Гелик без дверей за 51 миллион продают в России

На российском сайте знаменитого ателье Brabus появилось предложение о продаже самой экзотической новинки, разработанной тюнерами за последнее время. Это багги Brabus 900 Crawler на базе Mercedes-AMG G 63. Как стало известно Журналу Авто.ру, на данный момент внедорожный суперкар оценён в 950 тысяч евро. По актуальному курсу Центробанка это эквивалент 51,1 миллиона рублей, однако реальная стоимость Crawler в силу разницы между банковскими курсами валют может оказаться ещё выше.