Гелик без дверей за 51 миллион продают в России
Дмитрий Елизаров
На российском сайте знаменитого ателье Brabus появилось предложение о продаже самой экзотической новинки, разработанной тюнерами за последнее время. Это багги Brabus 900 Crawler на базе Mercedes-AMG G 63. Как стало известно Журналу Авто.ру, на данный момент внедорожный суперкар оценён в 950 тысяч евро. По актуальному курсу Центробанка это эквивалент 51,1 миллиона рублей, однако реальная стоимость Crawler в силу разницы между банковскими курсами валют может оказаться ещё выше.
- Brabus 900 Crawler был представлен в мае нынешнего года. В шасси багги применены портальные мосты и 20-дюймовые колёса, что увеличивает дорожный просвет до 530 миллиметров. Кузов лишён дверей и большей части панелей — вместо них установлен трубчатый силовой каркас. Полностью переработанный интерьер отличается четырьмя ультралёгкими креслами из карбона с кожаной отделкой и многоточечными ремнями.
- По данным ателье, Brabus 900 Crawler оснащён 4,5-литровым V8, развивающим 900 л.с. и 1250 Нм крутящего момента. Тем самым пустынный суперкар может ускориться до 100 км/ч за 3,4 секунды.
- В представительстве Журналу Авто.ру сообщили, что озвученная сумма — это стоимость приобретения Brabus 900 Crawler в Германии. Соответственно, она не включает расходы на доставку автомобиля в Россию, которая, по имеющимся данным, займёт около месяца.
- Brabus рассчитывает собрать только 15 таких внедорожников. Примечательно, что ещё на этапе премьеры ателье предупреждало, что доступ на дороги общего пользования для Crawler закрыт.
На сайте самого ателье в Боттропе сейчас выставлен на продажу «нулевой» экземпляр багги — тот, который использовался для презентации новинки. Оценили Crawler в 891 310 евро с учётом всех немецких налогов, при этом подчёркивается, что пробег у внедорожника нулевой.