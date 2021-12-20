Гелендваген в гигантской красной таблетке: необычная инсталляция в честь новой «Матрицы»

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Компания Mercedes-Benz устроила необычную рекламную акцию в Сан-Франциско перед театром Кастро, где состоялась американская премьера фильма «Матрица: Воскрешение». На улице смонтировали красную таблетку примерно 12 метров длиной, внутри которой разместили Mercedes-AMG G 63.
В ближайшем будущем Mercedes-Benz G-класса должен пережить плановый рестайлинг: прототипы новинки уже выведены на тесты. Кроме того, у внедорожника появится хардкорная версия 4x4, а после производитель представит электрический вариант на ту же тему, который, вероятнее всего, назовут EQG.