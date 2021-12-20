Оставить коммент

Назван российский регион с самым доступным бензином

Гелендваген в гигантской красной таблетке: необычная инсталляция в честь новой «Матрицы»

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Mercedes-Benz устроила необычную рекламную акцию в Сан-Франциско перед театром Кастро, где состоялась американская премьера фильма «Матрица: Воскрешение». На улице смонтировали красную таблетку примерно 12 метров длиной, внутри которой разместили Mercedes-AMG G 63.

1/3
  • Красная таблетка — это отсылка к знаменитой сцене из первой части «Матрицы», где главному герою предстоит делать самый, возможно, важный выбор в жизни. Тем самым компания Mercedes-Benz намекает, что Геленд­ваген — это правильный выбор.
  • Несмотря на то что героем рекламной инсталляции стал внедорожник в исполнении от Mercedes-AMG, в самом фильме занят G‑класс в более скромной версии G 550. Он задействован, как уточняет производитель, в одной из сцен погони.
  • В прокат «Матрица: Воскрешение» на территории США выйдет только 22 декабря. В России премьера фильма состоялась 16 декабря. Это продолжение знаменитой кино­трилогии сестёр Вачовски, снятое через 18 лет после выхода третьей части.

В ближайшем будущем Mercedes-Benz G-класса должен пережить плановый рестайлинг: прототипы новинки уже выведены на тесты. Кроме того, у внедорожника появится хардкорная версия 4x4, а после производи­тель представит электрический вариант на ту же тему, который, вероятнее всего, назовут EQG.

Планируете смотреть новую «Матрицу»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я