Гелендваген в гигантской красной таблетке: необычная инсталляция в честь новой «Матрицы»

Красная таблетка — это отсылка к знаменитой сцене из первой части «Матрицы», где главному герою предстоит делать самый, возможно, важный выбор в жизни. Тем самым компания Mercedes-Benz намекает, что Геленд­ваген — это правильный выбор.

Несмотря на то что героем рекламной инсталляции стал внедорожник в исполнении от Mercedes-AMG, в самом фильме занят G‑класс в более скромной версии G 550. Он задействован, как уточняет производитель, в одной из сцен погони.

В прокат «Матрица: Воскрешение» на территории США выйдет только 22 декабря. В России премьера фильма состоялась 16 декабря. Это продолжение знаменитой кино­трилогии сестёр Вачовски, снятое через 18 лет после выхода третьей части.

В ближайшем будущем Mercedes-Benz G-класса должен пережить плановый рестайлинг: прототипы новинки уже выведены на тесты. Кроме того, у внедорожника появится хардкорная версия 4x4, а после производи­тель представит электрический вариант на ту же тему, который, вероятнее всего, назовут EQG.