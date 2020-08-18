Электроверсию седана Genesis G80 сфотографировали на дороге

Отличия от версий с традиционными ДВС заметны, несмотря на камуфляж. Это закрытая решётка радиатора и отсутствие патрубков выхлопной системы. Также «зелёный» G80 несёт на себе несколько переработанные аэродинамические элементы.

Какой именно силовой установкой укомплектуют G80 EV (по другим данным, модель назовут eG80), пока неизвестно. По неофициальной информации, электроседан сможет проезжать без подзарядки до 500 километров. Он получит систему автономного управления третьего уровня, разработанную Hyundai совместно с Samsung, и систему быстрой зарядки, позволяющую зарядить батареи за 20 минут на 80%.