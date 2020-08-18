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Электроверсию седана Genesis G80 сфотографировали на дороге

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Дмитрий Елизаров

Новейшую модификацию премиального седана Genesis G80, которая получит электрическую силовую установку, заметили в окрестностях Нюрбургринга: фотографии опубликованы порталом Carscoops. Четырёхдверка появится на рынке в 2021 году и станет не единственным электрокаром бренда.

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  • Отличия от версий с традиционными ДВС заметны, несмотря на камуфляж. Это закрытая решётка радиатора и отсутствие патрубков выхлопной системы. Также «зелёный» G80 несёт на себе несколько переработанные аэродинамические элементы.

  • Какой именно силовой установкой укомплектуют G80 EV (по другим данным, модель назовут eG80), пока неизвестно. По неофициальной информации, электроседан сможет проезжать без подзарядки до 500 километров. Он получит систему автономного управления третьего уровня, разработанную Hyundai совместно с Samsung, и систему быстрой зарядки, позволяющую зарядить батареи за 20 минут на 80%.

Шпионское фото прототипа электрокроссовера Genesis

  • Кроме седана, Genesis уже тестирует и электрический вседорожник, который станет самостоятельной моделью. Он разделит платформу с серийным электромобилем Ioniq 5, созданным на базе концепта Hyundai 45

  • Вседорожник представят раньше седана: начало его производства намечено уже на июнь 2021 года. Основными конкурентами электрокара из Кореи станут Mercedes-Benz EQB и Audi Q4 e-tron.

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