Xiaomi и Lamborghini построили электрический суперкарт

Премиальный седан Genesis G80 сертифицировали для России с двумя турбомоторами

Новости

Дмитрий Елизаров

Седан Genesis G80 нового поколения прошёл российскую сертификацию: опубликованное на сайте Росстандарта ОТТС раскрыло сведения о моторной гамме модели для нашего рынка.

1/5

  • Базовым двигателем для седана в России станет новый (но уже известный по вседорожнику Genesis GV80) четырёх­цилиндровый турбо­мотор объёмом 2,5 литра. На рынке Южной Кореи этот двигатель развивает 305 л.с., а для нашего рынка его дефорсируют до 249 л.с. (422 Нм).

  • Более дорогие модификации получат шести­цилиндровый наддувный агрегат с отдачей в 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Оба мотора сочетаются с восьми­диапазонным «автоматом». 

  • Для каждой из версий G80 в России предложат два типа привода — задний либо полный, а также набор колёсных дисков от 18 до 20 дюймов. Судя по ОТТС, собирать Genesis G80 для нашей страны будут в Калинин­граде.

  • Со сменой поколений седан G80 сохранил примерно те же габариты, но полностью сменил внешность. Теперь он служит ещё одним воплощением новой фирменной стили­стики, которая дебюти­ровала с кроссовером GV80.

  • Архитектура интерьера тоже кардинально изменилась. Здесь новая передняя панель и стильное рулевое колесо, и два огромных дисплея — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 14,5 дюйма для мульти­медийной системы. Селектор коробки передач — шайба, а блок климат-контроля — с сенсорным управ­лением. 

  • Подвеска модели может быть либо пружинной, либо адаптивной, причём в последнем случае электроника использует данные о состоянии дороги с фронтальной камеры.

  • Ранее бренд Genesis анонсировал в России кроссовер GV80, который будет конкурировать с моделями BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Его продажи стартуют осенью. Цены пока не объявлены.

Как считаете, есть у корейского премиума будущее в России?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение