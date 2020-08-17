Премиальный седан Genesis G80 сертифицировали для России с двумя турбомоторами
Дмитрий Елизаров
Седан Genesis G80 нового поколения прошёл российскую сертификацию: опубликованное на сайте Росстандарта ОТТС раскрыло сведения о моторной гамме модели для нашего рынка.
Базовым двигателем для седана в России станет новый (но уже известный по вседорожнику Genesis GV80) четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 2,5 литра. На рынке Южной Кореи этот двигатель развивает 305 л.с., а для нашего рынка его дефорсируют до 249 л.с. (422 Нм).
Более дорогие модификации получат шестицилиндровый наддувный агрегат с отдачей в 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Оба мотора сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом».
Для каждой из версий G80 в России предложат два типа привода — задний либо полный, а также набор колёсных дисков от 18 до 20 дюймов. Судя по ОТТС, собирать Genesis G80 для нашей страны будут в Калининграде.
Со сменой поколений седан G80 сохранил примерно те же габариты, но полностью сменил внешность. Теперь он служит ещё одним воплощением новой фирменной стилистики, которая дебютировала с кроссовером GV80.
Архитектура интерьера тоже кардинально изменилась. Здесь новая передняя панель и стильное рулевое колесо, и два огромных дисплея — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 14,5 дюйма для мультимедийной системы. Селектор коробки передач — шайба, а блок климат-контроля — с сенсорным управлением.
Подвеска модели может быть либо пружинной, либо адаптивной, причём в последнем случае электроника использует данные о состоянии дороги с фронтальной камеры.
Ранее бренд Genesis анонсировал в России кроссовер GV80, который будет конкурировать с моделями BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Его продажи стартуют осенью. Цены пока не объявлены.