Премиальный седан Genesis G80 сертифицировали для России с двумя турбомоторами

Базовым двигателем для седана в России станет новый (но уже известный по вседорожнику Genesis GV80) четырёх­цилиндровый турбо­мотор объёмом 2,5 литра. На рынке Южной Кореи этот двигатель развивает 305 л.с., а для нашего рынка его дефорсируют до 249 л.с. (422 Нм).

Более дорогие модификации получат шести­цилиндровый наддувный агрегат с отдачей в 380 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Оба мотора сочетаются с восьми­диапазонным «автоматом».

Для каждой из версий G80 в России предложат два типа привода — задний либо полный, а также набор колёсных дисков от 18 до 20 дюймов. Судя по ОТТС, собирать Genesis G80 для нашей страны будут в Калинин­граде.

Со сменой поколений седан G80 сохранил примерно те же габариты, но полностью сменил внешность. Теперь он служит ещё одним воплощением новой фирменной стили­стики, которая дебюти­ровала с кроссовером GV80.

Архитектура интерьера тоже кардинально изменилась. Здесь новая передняя панель и стильное рулевое колесо, и два огромных дисплея — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 14,5 дюйма для мульти­медийной системы. Селектор коробки передач — шайба, а блок климат-контроля — с сенсорным управ­лением.

Подвеска модели может быть либо пружинной, либо адаптивной, причём в последнем случае электроника использует данные о состоянии дороги с фронтальной камеры.