Флагманский кроссовер Geely: автопарковка без водителя, матричные фары и турбомотор Volvo

В каждой из фар по 126 светодиодов, управляемых индивиду­ально. Это позволяет не только реализовать матричную неослепляющую технологию, но и проецировать на асфальт разные световые эффекты. Задние фонари не менее навороченные: в них по 176 диодов.

Система автоматической парковки может парковать кроссовер в радиусе 200 метров вообще без водителя. Машина сама найдёт подходящее место, займёт его, а потом вернётся по команде владельца. В этом автомобилю помогают 12 ультра­звуковых датчиков, 5 радаров, 7 камер, 4 из которых высокой чёткости, и 24 датчика, сканирующих окружающее пространство.