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Флагманский кроссовер Geely: автопарковка без водителя, матричные фары и турбомотор Volvo

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Кирилл Малышев

На Шанхайском моторшоу компания Geely презентовала свой самый большой и роскошный кроссовер под названием Xingyue L. В движение его приводит мотор 2.0 турбо совместной разработки с Volvo, в салоне установлен HD-экран мульти­медийной системы и диоды фоновой подсветки, умеющие светиться 72 цветами. По парковке полноприводник может ездить без водителя.

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  • В каждой из фар по 126 светодиодов, управляемых индивиду­ально. Это позволяет не только реализовать матричную неослепляющую технологию, но и проецировать на асфальт разные световые эффекты. Задние фонари не менее навороченные: в них по 176 диодов.

  • Система автоматической парковки может парковать кроссовер в радиусе 200 метров вообще без водителя. Машина сама найдёт подходящее место, займёт его, а потом вернётся по команде владельца. В этом автомобилю помогают 12 ультра­звуковых датчиков, 5 радаров, 7 камер, 4 из которых высокой чёткости, и 24 датчика, сканирующих окружающее пространство.

  • Салон оформлен в двух оттенках — «кибер­панковый» полиро­ванный чёрный и классическая бронза с патиной. Нюансы декора сочетают традиции Востока и Запада. В отделке используются кожа и замша. Для фоновой подсветки доступно 72 цвета, аудио­система — от компании Bose с 10 динамиками. Метровый дисплей простирается почти на всю ширину передней панели и имеет HD-разрешение.

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  • «Турбочетвёрка» выдаёт 218 л.с. (325 Нм) или 238 л.с. (380 Нм). В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды, во втором — 7,7 секунды. Коробок передач заявлено две: 8-ступен­чатый «автомат» Aisin и 7-скоро­стной пресе­лективный «робот» собственной разработки. Привод у кроссовера полный, через муфту Borg Warner.

  • Из габаритных параметров китайцы приводят колею (1610 милли­метров) и колёсную базу (2845 милли­метров). По этим показателям флагман Geely немного не дотягивает до Volvo XC90 (1665 и 2984 милли­метра соответ­ственно). Марка отмечает, что внешность развивает нынешнюю дизайнерскую философию бренда.

  • Geely Xingyue L поступит в продажу в Китае в ближайшие недели. О сроках появления новинки на других рынках пока не сообщается.

  • На днях специально созданный Geely для электрокаров бренд Zeekr представил свою первую серийную модель под названием 001. Силовая установка позволит ей ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды и проезжать до 700 километров без подзарядки. Среди опций, которые предложат для Zeekr 001, названы, к примеру, пневмо­подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 117 до 205 милли­метров и система распознавания лиц.

Хотели бы видеть такую модель в России?

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