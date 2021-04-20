Флагманский кроссовер Geely: автопарковка без водителя, матричные фары и турбомотор Volvo
Кирилл Малышев
На Шанхайском моторшоу компания Geely презентовала свой самый большой и роскошный кроссовер под названием Xingyue L. В движение его приводит мотор 2.0 турбо совместной разработки с Volvo, в салоне установлен
В каждой из фар по 126 светодиодов, управляемых индивидуально. Это позволяет не только реализовать матричную неослепляющую технологию, но и проецировать на асфальт разные световые эффекты. Задние фонари не менее навороченные: в них по 176 диодов.
Система автоматической парковки может парковать кроссовер в радиусе 200 метров вообще без водителя. Машина сама найдёт подходящее место, займёт его, а потом вернётся по команде владельца. В этом автомобилю помогают 12 ультразвуковых датчиков, 5 радаров, 7 камер, 4 из которых высокой чёткости, и 24 датчика, сканирующих окружающее пространство.
Салон оформлен в двух оттенках — «киберпанковый» полированный чёрный и классическая бронза с патиной. Нюансы декора сочетают традиции Востока и Запада. В отделке используются кожа и замша. Для фоновой подсветки доступно 72 цвета, аудиосистема — от компании Bose с 10 динамиками. Метровый дисплей простирается почти на всю ширину передней панели и имеет HD-разрешение.
«Турбочетвёрка» выдаёт 218 л.с. (325 Нм) или 238 л.с. (380 Нм). В первом случае разгон до
100 км/чзанимает 7,9 секунды, во втором — 7,7 секунды. Коробок передач заявлено две: 8-ступенчатый «автомат» Aisin и 7-скоростной преселективный «робот» собственной разработки. Привод у кроссовера полный, через муфту Borg Warner.
Из габаритных параметров китайцы приводят колею (1610 миллиметров) и колёсную базу (2845 миллиметров). По этим показателям флагман Geely немного не дотягивает до Volvo XC90 (1665 и 2984 миллиметра соответственно). Марка отмечает, что внешность развивает нынешнюю дизайнерскую философию бренда.
Geely Xingyue L поступит в продажу в Китае в ближайшие недели. О сроках появления новинки на других рынках пока не сообщается.
На днях специально созданный Geely для электрокаров бренд Zeekr представил свою первую серийную модель под названием 001. Силовая установка позволит ей ускоряться до
100 км/чза 3,8 секунды и проезжать до 700 километров без подзарядки. Среди опций, которые предложат для Zeekr 001, названы, к примеру, пневмоподвеска с возможностью изменения дорожного просвета в диапазоне от 117 до 205 миллиметров и система распознавания лиц.