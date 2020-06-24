Чиновникам запретили покупать китайский кроссовер. Теперь они ремонтируют старый УАЗ
Николай Андреев
Администрация Бейского района Хакасии объявила тендер на покупку нового Geely Atlas, однако после вмешательства прокуратуры чиновники решили починить прежний автомобиль. Об этом рассказал портал 19rus.info.
На китайский кроссовер планировалось потратить из бюджета 1,5 миллиона рублей. Глава района Иннокентий Стряпков обосновал выбор тем, что властям нужен хотя бы один хороший полноприводный автомобиль для бездорожья, который не застревает и не ломается. По его словам, автопарк администрации в основном состоит из старых «Волг».
Прокурор района Ольга Благова потребовала потратить бюджетные деньги, предназначенные на покупку нового автомобиля, на другие, более важные социальные нужды. Когда на тендер не поступило ни одной заявки, администрация не стала заново объявлять закупку.
Теперь чиновники запустили процесс закупки деталей для ремонта единственного имеющегося полноприводного автомобиля — УАЗа Хантер 2004 года. Согласно новому тендеру, для российского внедорожника приобретут новый двигатель, сцепление, генератор, стартер и катушки зажигания. На ремонт уйдёт на порядок меньше денег — 149 396 рублей.