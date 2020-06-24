Чиновникам запретили покупать китайский кроссовер. Теперь они ремонтируют старый УАЗ

Администрация Бейского района Хакасии объявила тендер на покупку нового Geely Atlas, однако после вмешатель­ства прокуратуры чиновники решили починить прежний автомобиль. Об этом рассказал портал 19rus.info.

На китайский кроссовер планиро­валось потратить из бюджета 1,5 миллиона рублей. Глава района Иннокентий Стряпков обосновал выбор тем, что властям нужен хотя бы один хороший полно­приводный автомобиль для бездорожья, который не застревает и не ломается. По его словам, автопарк админи­страции в основном состоит из старых «Волг».

Прокурор района Ольга Благова потребовала потратить бюджетные деньги, предназна­ченные на покупку нового автомобиля, на другие, более важные социальные нужды. Когда на тендер не поступило ни одной заявки, админи­страция не стала заново объявлять закупку.