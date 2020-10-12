В Москве сфотографировали автовоз с новыми кросс-купе Geely
Дмитрий Елизаров
Автовоз с новейшими кросс-купе марки Geely, продажа которых официально пока не стартовала, был замечен на внутренней стороне МКАД: фото публикуют «Китайские автомобили». Утверждается, что в столицу доставили партию Tugella белорусской сборки.
С какой целью привезены автомобили, неизвестно. Издание предполагает, что машины будут использованы для обучения специалистов дилерских центров и, возможно, тест-драйвов.
Собраны кросс-купе, по некоторым данным, на белорусском предприятии «БелДжи», которое занимается производством автомобилей Geely для местного рынка. Продажи Tugella в Белоруссии должны стартовать уже на этой неделе, но официального подтверждения открытию продаж до сих пор нет.
Для белорусского рынка кросс-купе будут комплектовать двухлитровым турбомотором с отдачей в 238 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В нашей стране модель уже сертифицирована, но с расширенным списком силовых агрегатов, который включает не только вариант с передним приводом, но и ту же двухлитровую «турбочетвёрку», дефорсированную до 200 л.с. Местом сборки Tugella для российского рынка указан Китай, но не исключено, что белорусские машины получат собственное Одобрение типа транспортного средства.
Издание сообщает, что о старте продаж в России в ближайшее время речи не идёт, хотя ранее утверждалось, что Geely Tugella появится в нашей стране ещё до конца 2020 года.