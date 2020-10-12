Редчайший BMW 503, принадлежавший гонщику-легенде, пустят с молотка

В Москве сфотографировали автовоз с новыми кросс-купе Geely

Новости

Дмитрий Елизаров

Автовоз с новейшими кросс-купе марки Geely, продажа которых официально пока не стартовала, был замечен на внутренней стороне МКАД: фото публикуют «Китайские авто­мобили». Утвер­ждается, что в столицу доставили партию Tugella белорусской сборки.

1/5

  • С какой целью привезены автомобили, неизвестно. Издание пред­полагает, что машины будут использо­ваны для обучения специ­алистов дилерских центров и, возможно, тест-драйвов.

  • Собраны кросс-купе, по некоторым данным, на бело­русском пред­приятии «БелДжи», которое занимается производ­ством автомо­билей Geely для местного рынка. Продажи Tugella в Бело­руссии должны стартовать уже на этой неделе, но официального подтверж­дения открытию продаж до сих пор нет.

  • Для белорусского рынка кросс-купе будут комплектовать двух­литровым турбо­мотором с отдачей в 238 л.с., восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода. В нашей стране модель уже сертифи­цирована, но с расширенным списком силовых агрегатов, который включает не только вариант с передним приводом, но и ту же двухлитровую «турбо­четвёрку», дефорсиро­ванную до 200 л.с. Местом сборки Tugella для россий­ского рынка указан Китай, но не исключено, что белорусские машины получат собственное Одобрение типа транс­портного средства.

  • Издание сообщает, что о старте продаж в России в ближайшее время речи не идёт, хотя ранее утверждалось, что Geely Tugella появится в нашей стране ещё до конца 2020 года.

Присмотрелись бы к кросс-купе Geely?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение