В Москве сфотографировали автовоз с новыми кросс-купе Geely

С какой целью привезены автомобили, неизвестно. Издание пред­полагает, что машины будут использо­ваны для обучения специ­алистов дилерских центров и, возможно, тест-драйвов.

Собраны кросс-купе, по некоторым данным, на бело­русском пред­приятии «БелДжи», которое занимается производ­ством автомо­билей Geely для местного рынка. Продажи Tugella в Бело­руссии должны стартовать уже на этой неделе, но официального подтверж­дения открытию продаж до сих пор нет.

Для белорусского рынка кросс-купе будут комплектовать двух­литровым турбо­мотором с отдачей в 238 л.с., восьмиступен­чатым «автоматом» и системой полного привода. В нашей стране модель уже сертифи­цирована, но с расширенным списком силовых агрегатов, который включает не только вариант с передним приводом, но и ту же двухлитровую «турбо­четвёрку», дефорсиро­ванную до 200 л.с. Местом сборки Tugella для россий­ского рынка указан Китай, но не исключено, что белорусские машины получат собственное Одобрение типа транс­портного средства.